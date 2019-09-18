Штат Нью-Йорк первым в США запретил электронные сигареты со вкусовыми добавками

Электронные сигареты со вкусовыми добавками запрещены в штате Нью-Йорк с 17 сентября. Об этом говорится на сайте правительства штата.

«Губернатор Эндрю Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк стал первым в стране, который ввел запрет на продажу электронных сигарет со вкусовыми добавками и жидкостей для электронных сигарет с никотином», — говорится в сообщении.

Кроме того, минздрав США в течение двух недель изучит возможность введения запрета на ментоловую жидкость для электронных сигарет.

7 сентября власти США подтвердили смерть пяти человек от вызванных вейпом заболеваний. Симптомы у всех умерших были одинаковые: проблемы с органами дыхания, общее недомогание, лихорадка, головная боль и потеря веса. После этого центры по контролю и профилактике заболеваний США на всякий случай рекомендовали воздержаться от курения любых вейпов.

Спустя два дня чиновники федеральной системы здравоохранения США заявили, что веществом, вызвавшим болезни и смерти американцев, мог быть витамин Е, обычно полезный, но в газообразном состоянии способный составлять новые соединения, не все из которых безобидны.