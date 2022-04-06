Роспотребнадзор нашел в смеси для вейпа препарат против клещей

Препарат против чесоточных клещей, а также ряд других отравляющих веществ обнаружил Роспотребнадзор в курительной смеси с содержанием солевого никотина. Об этом в среду, 6 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты предупредили о возможном обороте никотиносодержащей продукции (ориентировочно курительная смесь, солевой никотин Crazyvapor) с содержанием отравляющих веществ.

В ходе анализа были выявлены химические вещества, информация о которых не была указана на этикетке. Речь идет о метаболитах растений, парфюмерных компонентах, препаратах против чесоточных клещей, компонентах чистящих средств, освежителей воздуха. Все они попадают в организм человека путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, а это представляет угрозу причинения вреда здоровью, сообщает «Газета.Ru».

В Роспотребнадзоре отметили, что указанная продукция могла находиться в обороте у поставщиков. Раньше у продукции был сертификат соответствия, но его срок действия истек в 2019 году, уточняет «Москва 24».

В Роспотребнадзоре призвали отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. При наличии уже купленного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы или через форму обращений на официальном сайте ведомства.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что принимают меры по пресечению оборота указанного продукта, пишет сайт kp.ru.

В январе врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин сравнил вред от сигарет и вейпов. По его словам, электронные системы доставки никотина менее вредны по сравнению с обычными сигаретами. Он пояснил, что в России вейпы приравняли к сигаретам, но их реальный вред пока не до конца оценен, уверен врач. В этой области пока проведено слишком мало исследований.