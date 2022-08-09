Ловить выбор: ритейл восстановил ассортимент смартфонов до уровня января

Ритейл закрыл проблему поставок смартфонов . После спада, вызванного прекращением поставок аппаратов ведущих мировых брендов, ассортимент гаджетов в России восстановился до уровня начала года . Об этом «Известиям» рассказали представители ритейлеров. Добиться восстановления позволили параллельный импорт и сотрудничество с новыми вендорами, сказали эксперты. Помимо смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi, за последний квартал существенно расширился выбор устройств Realme, Poco, Tecno, Infinix и других производителей.

Возвращение смартфона

Ассортимент смартфонов, просевший в марте-апреле из-за прекращения поставок в Россию рядом производителей и резких колебаний курсов валют, вернулся на уровень начала 2022 года . Об этом «Известиям» сообщили в «М. Видео — Эльдорадо» . В магазинах объединенного ритейлера доступно около 500 моделей от примерно 20 брендов, что соответствует ширине ассортимента начала года — цены на большинство моделей сохранились на уровне этого периода, отметил представитель компании. Например, покупателям доступны несколько десятков моделей смартфонов Apple из линеек iPhone 13, 12 и 11, SE и XR, утверждает он. Помимо традиционно популярных у российских покупателей устройств Apple, Samsung, Xiaomi, за последние месяцы существенно расширился выбор аппаратов китайских брендов Realme, Poco, Tecno, Infinix и других , добавили в «М. Видео — Эльдорадо».

Ассортимент самых популярных смартфонов — Apple, Samsung и Xiaomi — почти полностью восстановился до уровня февраля 2022 года, подтвердил сотрудник другой крупной розничной сети . Правда, на полках стало меньше гаджетов от Honor, Huawei, Oppo, Vivo, ZTE, Motorola и ряда других брендов, уточнил он. Но сокращение их ассортимента началось до санкционной кампании и прекращения поставок электроники в РФ. Еще в 2021 году тройка лидеров (Apple, Samsung и Xiaomi) по итогам года заняла 76% рынка в натуральном выражении, рассказал собеседник «Известий».

Ловить выбор Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Лидеры кристаллизовались на рынке, и весь покупательский спрос сфокусировался вокруг них. Сейчас, во время кризиса, ритейлеры делают ставку на самые ходовые модели с наилучшими показателями оборачиваемости, чтобы товар не пылился на складах и витринах, — отметил он.

Портфель марок расширили и в «Ситилинке», за счет этого ассортимент электроники сохранился на уровне начала года , рассказал представитель сети.

— Мы добавили товары новых брендов: Chuwi, Grundig, KingSpec, Kimtigo и других. В целом сейчас у нас представлено 150 тыс. наименований. Например, более 1,2 тыс. моделей ноутбуков, более 600 моделей холодильников и порядка 500 моделей телевизоров, — сообщили в компании.

«Известия» направили запросы основным вендорам — Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei.

Модельный ряд смартфонов расширяется на фоне общего спада продаж этих устройств в РФ . Во II квартале 2022 года спрос на них упал по сравнению с I кварталом на 33%, отметил сотрудник одного из ритейлеров. Если сравнивать с апрелем–июнем 2021-го, падение спроса составило 30%, сказал он.

Снижение продаж связано с практически полным отсутствием поставок, а также сокращением возможностей покупателей приобретать подорожавшую технику, объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Параллельный импорт только начал разогреваться к концу II квартала, пояснил он. По мере расширения этого канала поставок будет увеличивается и ассортимент смартфонов , отметил эксперт.

— Пока расширение модельного ряда по количеству позиций весьма относительно . Практически любой аппарат вы найдете в интернет-магазине, но вот количество позиций в обычных крупных торговых точках снизилось примерно вдвое : держать их на прилавках при низком спросе невыгодно. Кроме того, линейка модификаций того или иного смартфона у продавца может быть довольно широка, но может быть представлен только один цвет . Ничего не поделаешь, издержки параллельного импорта, — сказал Эльдар Муртазин.

По его мнению, окончательно ассортимент смартфонов, во всяком случае в магазинах крупных городов, может восстановиться к Новому году . Произойдет это в случае, если часть торговых точек профильных ритейлеров закроют, ведь держать множество магазинов с большим ассортиментом в условиях ограниченного спроса нецелесообразно, объяснил эксперт.

Китайское замещение

Восстановление ассортимента смартфонов идет в ногу с ростом присутствия на рынке китайских брендов . Например, доля Xiaomi в России выросла по сравнению с январем–мартом этого года на 4,8 п.п. — до 30,6%, подсчитали в МТС. Другие китайские производители тоже усиливают свои позиции, следует из данных оператора. Доля Realme увеличилась с 8,3 до 13%. По данным «М.Видео – Эльдорадо», доля китайских брендов на российском рынке во II квартале составила 65%, при этом в июне она достигла 70%. В начале года она не превышала 50%, рассказывал ранее «Известиям» сотрудник одного из ритейлеров.

Ловить выбор Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Интерес к китайским устройствам объясним на фоне прекращения официальных продаж ведущих мировых брендов и тем, что завоз их продукции по параллельному импорту сопряжен со сложностями , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Недорогая и довольно качественная продукция из КНР заполняет временный вакуум , при этом на рынок выходят производители, названия которых были мало знакомы или даже вовсе неизвестны россиянам.

Увеличить количество марок и моделей смартфонов позволил параллельный импорт, добавил Денис Кусков. Однако неизвестно, надолго ли он позволит расширить число моделей и марок смартфонов, продаваемых в РФ, предупредил эксперт. Регулярные и полностью удовлетворяющие потребности рынка поставки по такой схеме весьма затруднительны, если их не будет, ассортимент снова будет снижаться, заметил он.