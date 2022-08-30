Манна Поднебесная: продажи китайских смартфонов выросли в 2-3,5 раза

Продажи ряда брендов китайских смартфонов в июле выросли в 2–3,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» представители ритейлеров. В пятерку самых популярных марок гаджетов впервые вошла Tecno, а лидерами стали Xiaomi и realme. Выросли продажи и других производителей из Поднебесной. По словам опрошенных «Известиями» специалистов, тенденцию легко объяснить: китайские производители постепенно замещают ушедшие компании, и их доля на отечественном рынке будет только расти.

Китайский размах

Спрос на смартфоны ряда китайских брендов вырос в разы. В июле продажи realme увеличились на 242%, Tecno — на 130% по сравнению с тем же месяцем год назад, рассказали «Известиям» в пресс-службе Tele2.

— Китайские бренды в «абсолютах» действительно растут год к году — это общерыночный тренд. Во II квартале они компенсировали те пробелы в ассортименте, которые возникли из-за ограничения поставок по ранее доминирующим маркам (в первую очередь Samsung). По итогам июля Xiaomi сохраняет лидирующую позицию по продажам, занимая 48% рынка (против 42% в прошлом году). Доля продаж Tecno увеличилась на 3% год к году — с 6 до 9%. Доля realme выросла с 2 до 7%, — рассказала пресс-секретарь оператора Дарья Колесникова.

Как уточнил специалист пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров, в целом смартфоны китайских брендов в июле заняли порядка 70% штучных продаж, годом ранее это было около 53%. Их позиции усиливаются с учетом ценовой привлекательности, качества продукции, вариативности в выборе и широкого ассортимента, пояснил представитель ритейлера.

— Доля продаж китайских смартфонов в июле превышает 70%, — подтвердил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Всего в июле российские потребители купили около 1,75 млн китайских смартфонов, оценили в «М.Видео-Эльдорадо». Спрос на гаджеты превысил объемы предыдущих месяцев, что говорит о постепенном восстановлении рынка, добавили там.

По данным ритейлера, в июле топ продаж возглавили устройства Xiaomi, на второй строчке впервые оказался realme. Кроме того, в пятерке лидеров дебютировал бренд Tecno. При этом за последний квартал существенно расширился выбор смартфонов POCO, Infinix и других китайских производителей, добавили в «М.Видео-Эльдорадо».

Одни ушли, другие пришли

На фоне ухода других иностранных брендов компании из КНР запускают в России новые продукты, поэтому популярность Tecno, realme и Infinix и растет, отметил собеседник «Известий», близкий к одному из китайских производителей.

— Плюс из-за кризиса спрос сместился в средний ценовой сегмент, теперь гаджеты не будут менять каждый год. За 20–30 тыс. можно купить хороший девайс по соотношению цена-качество и пользоваться им достаточно долго,— добавил источник «Известий».

Рост продаж смартфонов Tecno и realme связан в том числе с тем, что эти бренды продолжают поставлять товары в Россию, согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— В сентябре Tecno может сравняться по продажам с realme, а к концу года даже перегнать. Причина в том, что последние подняли цены на девайсы, а у Tecno они на 15–20% ниже, — пояснил эксперт.

Realme сегодня — самый сильный бренд-дискаунтер на российском рынке, считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Впрочем, рост доли китайских смартфонов — это не только российская, но и общемировая тенденция, добавил он.

— Единственным исключением можно назвать рынок США, где доля американских производителей Apple и Google (Pixel) аномально высока, китайских производителей пускают на рынок неохотно. Но третье место удерживает Motorola, у которой мобильное подразделение принадлежит китайской Lenovo, — рассказал Евгений Харитонов.

При этом на российском рынке, как и в других странах, с каждым годом становится все больше китайских брендов, и конкуренция между ними обостряется, добавил он. Спросу на продукцию из КНР способствует и снижение привлекательности смартфонов от Apple и Samsung.

— Популярность iPhone в России пошла на спад, из-за того что в этих смартфонах больше не работает бесконтактная оплата по NFC, а еще нет возможности пользоваться приложениями многих российских банков. После выхода iPhone 14 в сентябре спрос на смартфоны Apple незначительно вырастет, но в целом картина не изменится, — сказал Евгений Харитонов.

По его словам, флагманские модели Samsung 2022 года разочаровывают: устройства серии S22 почти не отличаются от гаджетов линейки S21 и даже S20, а вот младший флагман S21 FE и линейка Galaxy A33, A53/A73 получились удачными.

— Но в продаже они встречаются крайне редко — теперь, чтобы купить смартфон Samsung по рыночной цене, приходится прикладывать дополнительные усилия. А покупатели не хотят эти усилия прикладывать, потому что китайские альтернативы в целом не хуже, — добавил эксперт.

По прогнозу генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, к концу 2022 года ситуация на рынке смартфонов кардинально не изменится, при этом китайские производители будут только наращивать свою долю.