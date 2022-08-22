С юных смет: несовершеннолетних самозанятых стало почти вдвое больше

Количество несовершеннолетних самозанятых в России на данный момент составляет 77 тыс., рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. Это почти вдвое больше, чем в середине прошлого года, уточнили в Агентстве стратегических инициатив со ссылкой на данные ФНС. Чаще всего молодые люди 14–18 лет ищут работу продавцами-консультантами, курьерами, официантами, барменами и промоутерами. Поиском вакансий через сайты для трудоустройства занимается около 300 тыс. подростков, привели данные в HeadHunter. А всего их в России 6 млн.

Молодой рост

Количество самозанятых граждан в возрасте до 18 лет составляет порядка 77 тыс., рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) уточнили, что это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе 2021-го ­­число самозанятых в возрасте 14–17 лет составляло 41 тыс. человек. В июле 2020 года показатель превышал 17,5 тыс., сослались в АСИ на данные ФНС. За весь период с начала регистрации несовершеннолетних самозанятых молодые люди заплатили налогов почти на 39 млн рублей.

Регионы — лидеры по числу зарегистрированных самозанятых младше 18 лет — Москва (12,8 тыс. человек.), Санкт-Петербург (5,3 тыс.), Московская область (4,3 тыс.), Краснодарский край (3,6 тыс.), Татарстан (3,5 тыс.). Далее идут Новосибирская, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Ростовская области. «Известия» направили запросы в администрации глав этих субъектов.

При этом зарегистрированных самозанятыми подростков гораздо меньше, чем ищущих работу. Как рассказала руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая, летом 2022-го вакансии смотрели 300 тыс. человек в возрасте от 14 до 18 лет со всей России. В Москве ищут работу 57 тыс. подростков, в Петербурге — порядка 23 тыс. Чаще всего соискатели в возрасте 14–18 лет заинтересованы устроиться продавцами-консультантами (40 тыс. резюме), курьерами (37 тыс. резюме), официантами, барменами и бариста (в сумме 36 тыс. резюме), промоутерами (19 тыс. резюме).

По официальным данным, на 1 января 2022 года количество подростков от 14 до 17 лет в России составляло 6,1 млн человек.

«Известия» направили запрос в Минфин о популярности режима самозанятости.

Справка «Известий» Самозанятыми считаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Особый налоговый режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. Всего в России по состоянию на июль 2022-го 5,1 млн самозанятых. Они заплатили налоги на 40 млрд рублей. Средний возраст самозанятых составляет 35 лет. Самому молодому — 14 лет, а самому пожилому самозанятому исполнилось 94 года.

Рабочий поиск

Для развития деятельности самозанятых граждан на них распространены те же меры поддержки, что и на субъекты малого и среднего бизнеса, отметили в Минэкономразвития. С 2020 года самозанятые вправе обратиться за финансовой, гарантийной, имущественной, информационной, консультационной помощью, за поддержкой в сфере образования, а также в ремесленной и сельскохозяйственной деятельности.

Занятость для подростков очень важна: раннее трудоустройство обеспечивает определенную профориентацию и возможность самостоятельно заработать деньги, подчеркнула заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. По ее мнению, если у молодых людей есть желание работать, то это стоит поощрять. На районных форумах родители часто пишут, что их дети ищут подработку: они гуляют с собаками, помогают делать уроки другим детям, создают фигурки и продают их, отметила эксперт.

— Возможности у наших детей есть. Конечно, не все регистрируются как самозанятые, это может быть связано как с низкими доходами семьи, так и с нерегулярностью таких подработок или же незнанием. Тем не менее развивать эту культуру очень важно и нужно, чтобы дети понимали, что они могут иметь определенные возможности и ответственность, платить налоги, — отметила Юлия Зимова.

С 2021 года несовершеннолетним самозанятым предоставляется налоговый вычет в размере 22 130 рублей.

— Увеличение числа самозанятых связано с возможностью занимать освободившиеся ниши на рынке, а также с повышением интереса к предпринимательству, который среди молодежи только продолжает расти. Отмечая прирост, важно учитывать и то, что представители рассматриваемой возрастной категории нуждаются в большей поддержке со стороны государства, — отметил руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

Основной юридический плюс самозанятости для несовершеннолетних — возможность подростку найти работу, а заказчику избавиться от волокиты, связанной с наймом несовершеннолетнего, подчеркнул адвокат, партнер «Правовой группы» Владимир Шалаев.

Режим самозанятости заработал в России 1 января 2019 года. Сначала он в качестве эксперимента действовал в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Позднее режим распространили на всю Россию и позволили несовершеннолетним регистрироваться в качестве самозанятых. Механизм ввели для вывода трудящихся на себя россиян из тени. По различным данным, неофициально в России работает около 13 млн человек.