Возврат в будущее: самозанятым предлагают дать льготу при покупке жилья

Самозанятым предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму группа сенаторов и депутатов. Авторы объясняют: сегодня такое право есть у тех предпринимателей, которые имеют налогооблагаемый доход по ставке 13% . Поддержать инициативу готовы в большинстве фракций Госдумы, а также эксперты. По их мнению, эта льгота станет стимулом работать «в белую» .

На равных условиях

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Новыми нормами предлагается предоставить право получения имущественного налогового вычета самозанятым гражданам . То есть лицам, которые получают доход не от работодателя, а также не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Документ имеется в распоряжении «Известий».

«Право на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ (ставка 13%) имеют налогоплательщики, являющиеся индивидуальными предпринимателями. При переходе на специальный режим налогообложения (так называемый режим для самозанятых с льготной ставкой 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц и ИП. — «Известия») существенно снижается налоговая нагрузка в денежном выражении. Но при таком переходе вычеты по налогу на доходы физических лиц, в частности по расходам на приобретение квартиры, не применяются », — говорится в пояснительной записке к документу.

Для дома твоего Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Как уточняют авторы инициативы, необходимо, чтобы имущественный вычет для самозанятых действовал в течение всего срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2029 года.

Справка «Известий» Имущественный налоговый вычет — это сумма, которую можно вычесть из налогооблагаемых доходов. Тогда НДФЛ придется заплатить не со всего заработка, а только с разницы между доходом и вычетом. А если налог уже уплачен, то можно его вернуть из бюджета. Так государство частично компенсирует расходы граждан на приобретение жилья.

— Причиной разработки законопроекта стали многочисленные обращения от самозанятых граждан. Их становится всё больше и больше в России, так как эксперимент по действию такого льготного режима налогообложения оказался очень удачным. Но если сравнивать самозанятых с индивидуальными предпринимателями — физлицами, то у них прав сегодня меньше , — пояснил «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.

По его словам, сегодня у этой категории населения есть запрос на получение имущественного налогового вычета. Его появление позволит популяризировать статус самозанятых , чтобы как можно больше людей выходили из тени, тем более что такая льгота предоставляется всего один раз в жизни, подчеркнул парламентарий.

Для дома твоего Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Возможность самозанятым воспользоваться имущественным вычетом — крайне важная мера по поддержке работающих граждан. Надо, чтобы работящий человек в России выходил из гаражей, из тени. Работал «в белую». И задача государства — создать такое условие , — заявил «Известиям» еще один автор инициативы, первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ, член фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

По его словам, труд самозанятых — это работа зачастую без выходных и отпусков.

— Людям, чтобы кормить себя, свои семьи, приходится вертеться круглосуточно. Это труженики! На них держится огромный пласт экономики страны . Хотя мы не всегда замечаем и не всегда чувствуем в повседневной жизни их вклад, который принимаем как данность, само собой разумеющееся, — отметил политик.

Он напомнил, что самозанятых уже более 3,3 млн. «Это будет еще одной антикризисной мерой, которая поможет держаться гражданам на плаву. Люди будут вкладывать в развитие малого бизнеса, рост которого в реальности и обеспечивает комфорт нашей повседневной жизни », — подчеркнул депутат.

В пояснительной записке уточняется: реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических и иных последствий. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина, законопроект не поступал пока в министерство.

Хороший стимул

— Хороший законопроект. Надо поддерживать. Люди платят налоги, а права получать вычет как предприниматели не имеют . Это несправедливо, и этот пробел надо устранить, — сказал «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

С этим согласен представитель фракции КПРФ, первый зампред комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев.

— Думаю, что самозанятые должны получать такую льготу. Ведь фактически это безработные, которые не имеют тех же гарантий, что и граждане, трудящиеся на работодателей. Они все зарабатывают сами и для себя. Поэтому думаю, что они такой вычет заслуживают , — пояснил депутат.

Для дома твоего Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Поддержать инициативу готовы во фракции «Справедливая Россия — За правду». При этом там уточнили, что хотят дополнительно изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму.

Эксперт-практик по человеческому капиталу, глава общественного движения «Труд» Сергей Песков положительно оценивает эту инициативу.

— Никакого экономического стимула для самозанятых сегодня работать «в белую» нет. Если они официально регистрируются, то при этом должны еще платить государству налог в 4%. В данном случае при появлении имущественного налогового вычета у таких людей этот стимул появляется , — подчеркнул эксперт.

По его словам, действительно, многие граждане и без этой льготы решили официально признать себя самозанятыми, но еще больше тех, кто этого не сделал и работает, не платя налоги.