Возврат в будущее: самозанятым предлагают дать льготу при покупке жилья
Самозанятым предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму группа сенаторов и депутатов. Авторы объясняют: сегодня такое право есть у тех предпринимателей, которые имеют налогооблагаемый доход по ставке 13%. Поддержать инициативу готовы в большинстве фракций Госдумы, а также эксперты. По их мнению, эта льгота станет стимулом работать «в белую».
На равных условиях
В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Новыми нормами предлагается предоставить право получения имущественного налогового вычета самозанятым гражданам. То есть лицам, которые получают доход не от работодателя, а также не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Документ имеется в распоряжении «Известий».
«Право на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ (ставка 13%) имеют налогоплательщики, являющиеся индивидуальными предпринимателями. При переходе на специальный режим налогообложения (так называемый режим для самозанятых с льготной ставкой 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц и ИП. — «Известия») существенно снижается налоговая нагрузка в денежном выражении. Но при таком переходе вычеты по налогу на доходы физических лиц, в частности по расходам на приобретение квартиры, не применяются», — говорится в пояснительной записке к документу.
Как уточняют авторы инициативы, необходимо, чтобы имущественный вычет для самозанятых действовал в течение всего срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2029 года.
— Причиной разработки законопроекта стали многочисленные обращения от самозанятых граждан. Их становится всё больше и больше в России, так как эксперимент по действию такого льготного режима налогообложения оказался очень удачным. Но если сравнивать самозанятых с индивидуальными предпринимателями — физлицами, то у них прав сегодня меньше, — пояснил «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.
По его словам, сегодня у этой категории населения есть запрос на получение имущественного налогового вычета. Его появление позволит популяризировать статус самозанятых, чтобы как можно больше людей выходили из тени, тем более что такая льгота предоставляется всего один раз в жизни, подчеркнул парламентарий.
— Возможность самозанятым воспользоваться имущественным вычетом — крайне важная мера по поддержке работающих граждан. Надо, чтобы работящий человек в России выходил из гаражей, из тени. Работал «в белую». И задача государства — создать такое условие, — заявил «Известиям» еще один автор инициативы, первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ, член фракции ЛДПР Владимир Кошелев.
По его словам, труд самозанятых — это работа зачастую без выходных и отпусков.
— Людям, чтобы кормить себя, свои семьи, приходится вертеться круглосуточно. Это труженики! На них держится огромный пласт экономики страны. Хотя мы не всегда замечаем и не всегда чувствуем в повседневной жизни их вклад, который принимаем как данность, само собой разумеющееся, — отметил политик.
Он напомнил, что самозанятых уже более 3,3 млн. «Это будет еще одной антикризисной мерой, которая поможет держаться гражданам на плаву. Люди будут вкладывать в развитие малого бизнеса, рост которого в реальности и обеспечивает комфорт нашей повседневной жизни», — подчеркнул депутат.
В пояснительной записке уточняется: реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических и иных последствий. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина, законопроект не поступал пока в министерство.
Хороший стимул
— Хороший законопроект. Надо поддерживать. Люди платят налоги, а права получать вычет как предприниматели не имеют. Это несправедливо, и этот пробел надо устранить, — сказал «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
С этим согласен представитель фракции КПРФ, первый зампред комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев.
— Думаю, что самозанятые должны получать такую льготу. Ведь фактически это безработные, которые не имеют тех же гарантий, что и граждане, трудящиеся на работодателей. Они все зарабатывают сами и для себя. Поэтому думаю, что они такой вычет заслуживают, — пояснил депутат.
Поддержать инициативу готовы во фракции «Справедливая Россия — За правду». При этом там уточнили, что хотят дополнительно изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму.
Эксперт-практик по человеческому капиталу, глава общественного движения «Труд» Сергей Песков положительно оценивает эту инициативу.
— Никакого экономического стимула для самозанятых сегодня работать «в белую» нет. Если они официально регистрируются, то при этом должны еще платить государству налог в 4%. В данном случае при появлении имущественного налогового вычета у таких людей этот стимул появляется, — подчеркнул эксперт.
По его словам, действительно, многие граждане и без этой льготы решили официально признать себя самозанятыми, но еще больше тех, кто этого не сделал и работает, не платя налоги.
С этим мнением согласен глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, с учетом непростой экономической ситуации всё больше и больше людей будет стараться уйти от уплаты каких-либо налогов и таким образом сэкономить. Поэтому, как считает эксперт, государство должно пойти навстречу этим гражданам и предоставить те же права, что и предпринимателям. При этом важно не накладывать на них никаких дополнительных обременений, подчеркнул эксперт.