Льготы на квоты: Минфин предлагает смягчить налоговое законодательство для физлиц

Минфин предлагает ввести сразу три изменения в проект документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Сотрудников при увольнении предлагается освободить от НДФЛ, для недееспособный детей снять возрастной лимит для вычета за медуслуги, а регионы могут уменьшить минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ при сделках. Помогут ли нововведения россиянам получить льготы по НДФЛ и как много недосчитаются региональные бюджеты в случае одобрения поправок — в материале «Известий».

Защитить незащищенных

Новые льготы направлены на «повышение объективности, социальной справедливости и решение неурегулированных вопросов», говорится в документе. Во-первых, предлагается освободить от уплаты НДФЛ всех выплат при увольнении. На текущий момент такая льгота действует, только если увольняют сотрудника при сокращении или ликвидации компании.

Во-вторых, предполагается расширить право на налоговый вычет за оплаченные медицинские услуги, оказанные недееспособным детям. Максимальная планка потраченной на лечение суммы составляет 120 тыс. рублей в год, вернуть можно только 13% от нее, то есть 15 600 рублей. Получить льготу можно только до определенного возраста — 18 лет, в отдельных ситуациях 24 лет.

В-третьих, Минфин хочет предоставить регионам самостоятельно снизить срок владения имуществом, по истечении которого за сделки не удерживается НДФЛ. Сейчас он составляет три года, если недвижимость подарил близкий родственник, и пять лет в остальных случаях.

В целом любые послабления для граждан в части НДФЛ — позитивное явление, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Льготы на квоты Фото: агентство городских новостей «Москва»

— Так, удачной кажется идея по снижению обязательного срока ожидания для продажи квартиры. Сейчас россияне специально выжидают три года, и квартира из актива превращается на этот срок в мертвый груз, особенно если недвижимость находится в «депрессивном» населенном пункте и не нужна для проживания, в то время как деньги от продажи могли быть использованы на улучшение условий жизни, открытие бизнеса и так далее. 13% от стоимости недвижимости — крупная сумма для большинства россиян. Это удобно для граждан. Но все ли регионы согласятся пойти на это в «добровольно-принудительном» порядке и не понадобится ли «стимуляция» сверху — большой вопрос, — отмечает аналитик.

По мнению эксперта, льготы по НДФЛ — тема, которую активно педалирует Минфин в рамках помощи гражданам.

— Так, в начале июня было предложение освободить россиян от уплаты НДФЛ за продажу золота в слитках. Однако, на наш взгляд, эта мера была бы не так популярна, поскольку затрагивает очень узкий сегмент — частных инвесторов, размещающих деньги в золотых слитках. Озвученный пакет из трех льгот касается значительного, наименее защищенного сегмента населения — уволенных сотрудников, родителей недееспособных детей, — добавляет она.

Также эти предложения должны быть четко сформулированы и прописаны в тексте документа, чтобы не возникло возможности толкования и спекуляций, уточняет Юлия Макаренко.

В контексте санкций

Инициативы по смягчению бремени уплаты НДФЛ, предложенные Минфином РФ, связаны с намерениями усилить социальный вектор государственной политики и объединяются использованием налоговых рычагов для оказания дополнительной помощи населению, считает старший научный сотрудник лаборатории Исследований налоговой политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Громов.

— С этой точки зрения наиболее полезной мерой выглядит смягчение правил вычета медицинских расходов на лечение детей, признанных недееспособными. Сегодня вычет не предоставляется налогоплательщику, если его ребенку исполнилось 18 лет. Теперь предлагается это ограничение отменить, что позволит продлить период поддержки, оказываемой в России семьям, которые находятся в сложном социальном положении, — уточняет специалист.

По оценке эксперта, наиболее спорной является отмена налога с доходов в виде любых компенсационных выплат при увольнении работника.

Льготы на квоты Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Они являются результатом занятости, выплачиваются работодателем, и в этом отношении мало чем отличаются от трудовых доходов, в связи с чем само по себе освобождение от налога не выглядит целесообразным. Но в то же время надо учитывать макроэкономический контекст, определяемый санкционным давлением и, как следствие, повышенными рисками потери работы на фоне ухода крупных зарубежных компаний-работодателей с отечественного рынка. С этой позиции дополнительные льготы как раз объяснимы, — подчеркивает он.

Новые налоговые послабления, на взгляд аналитика, приведут к росту выпадающих доходов бюджета, но не будут критичными.

— Так, например, в 2020 году стандартный налоговый вычет на детей-инвалидов, по данным ФНС РФ, использовали не более 250 тыс. человек. По всей вероятности, это тот круг налогоплательщиков, которые получают указанный вычет медицинских расходов. Налогооблагаемые доходы в связи с увольнением получили не более 90 тыс. человек. Иными словами, предлагаемые меры, имея узкий субъектный охват, являются достаточно точечными и не окажут отрицательного влияния на сбалансированность бюджетной системы, — резюмирует Громов.

Неоднозначная оценка

Скорее всего, Минфин хочет поддержать уязвимые группы населения, и в части налогового вычета на лечение предложение соответствует этой цели, заявляет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— В то же время этого нельзя сказать про вторую и третью льготы, то есть освобождение от НДФЛ выплат при увольнении (сейчас действуют только в случае сокращения или ликвидации компании) и сокращение минимальных сроков владения унаследованной, подаренной или приватизированной недвижимостью для ее продажи без уплаты налога. Освобождение от НДФЛ любых компенсационных выплат при увольнении без ограничения по размеру заработка может даже рассматриваться как подарок владельцам «золотых парашютов» , — объясняет эксперт.

Льготы на квоты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По мнению аналитика, в целом речь идет об относительно небольших потерях в бюджетных доходах.

— Но надо иметь в виду, что НДФЛ уплачивается в региональные бюджеты, а у регионов ситуация с доходной базой сильно различается. Поскольку регионам в отношении третьей льготы будет предоставлено право уменьшения минимального срока владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ, они будут принимать решения, оценивая свои бюджетные возможности , — предполагает собеседница издания.

Полезные инициативы

Меры правильные, поскольку направлены на поддержку граждан в трудной финансовой ситуации, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Например, отмена НДФЛ для всех выплат, связанных с увольнением сотрудника. Потеря работы вне зависимости от причины — это стресс для гражданина. И отмена НДФЛ по таким разовым выплатам — это хороший шаг, направленный на снижение стресса. Особенно это важно сейчас, когда в связи с кризисом трудно найти новую работу, — считает специалист.

Льготы на квоты Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По мнению эксперта, право на социальный налоговый вычет за оплату медицинских услуг недееспособных детей вне зависимости от возраста — это еще более правильный шаг.

— Недееспособные дети вне зависимости от возраста обычно не способны самостоятельно зарабатывать. И оплата медицинских услуг ложится на плечи родителей. Поэтому совершенно логично, что нужно на такие услуги распространять социальный налоговый вычет. Третья налоговая льгота, которую предлагает Минфин, — право регионов самостоятельно устанавливать срок владения недвижимостью, при продаже которой не взимается НДФЛ. Она также позволит отдельным регионам с интенсивным строительством нового жилья повысить экономическую активность граждан, — полагает Тузов.