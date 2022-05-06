Работа по перераспределению: Минфин предложил формулу налога на прибыль по регионам

Минфин предложил изменить формулу расчета налога на прибыль в регионах. Из нее предлагается убрать показатель фонда оплаты труда (ФОТ). Какие последствия повлекут за собой изменения, действительно ли система окажется более справедливой и в каких регионах изменится экономическая ситуация — в материале «Известий».

По новому принципу

Минфин готовит поправки в законодательство, согласно которым изменится принцип распределения налога на прибыль. Это коснется компаний с головным офисом и обособленными подразделениями в разных регионах. Предполагается, что в бюджеты субъектов РФ, где сосредоточены производства, теперь будет поступать больше отчислений от налога на прибыль.

Текущий принцип расчета налога на прибыль таков, что компания платит 20% от полученной прибыли в бюджет: 3% — в федеральный, 17% — в региональный. Если обособленных организаций несколько, части распределяются исходя из фонда оплаты труда или численности сотрудников. Выбор — за налогоплательщиком.

Работа по перераспределению Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Однако проблема в том, что в большинстве производственных компаний головной офис находится в Москве, а предприятие — в другом регионе. Но ФОТ в головном офисе выше из-за высоких зарплат топ-менеджмента. И большая часть налога уходит в бюджет Москвы. Таким образом, предложение Минфина связано с желанием более справедливого распределения средств по принципу «где производство и руки — там и деньги».

По данным Федеральной налоговой службы, наибольшее количество налога на прибыль перечислено в Москву — 977 млрд рублей, а это четверть всего налога на прибыль, который получили регионы. Разрыв между первым и вторым местом — более чем восьмикратный. Так, бюджет Красноярского края пополнился на 116 млрд рублей, ЯНАО — на 99 млрд рублей.

Логичный исход

Развернувшаяся дискуссия вокруг темы пересмотра методологии межрегионального распределения корпоративной прибыли выходит, по сути, на финальную стадию, заявляет эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

— Предпосылкой к пересмотру действующей модели распределения прибыли фактически выступило прекращение функционирования со следующего года института консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), более-менее успешно решавшего вопрос децентрализации налоговых отчислений по налогу на прибыль в рамках холдинговых образований, — отмечает он.

По мнению эксперта, предложенная Минфином модель представляется сбалансированной.

— Действующая формула распределения прибыли, предполагающая в качестве дополнительных коэффициентов численность и ФОТ сотрудников, формирует превалирование налоговых интересов регионов, аккумулирующий управленческий персонал в силу банальной разницы в оплате труда производственного персонала в регионе и управляющего, например в Москве, — добавил Саськов.

Работа по перераспределению Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эксперт отмечает важный момент в части дискуссионных вопросов оценки выпадающих налоговых доходов одних регионов в пользу других.

— Я не думаю, что произойдет глобальное перераспределение налоговых потоков. В частности, объем недопоступивших налоговых доходов по налогу на прибыль в городской бюджет Москвы в результате внедрения института КГН, скорее всего, будет как раз скорректирован в обратную сторону в силу специфики организации внутригрупповых финансовых потоков крупнейших налогоплательщиков, — считает он.

В свою очередь, регионы, получившие бюджетный профит в результате функционирования КГН, могут недосчитаться части доходов. В частности, субъекты, имеющие у себя «самостоятельные юридические лица», но входящие в структуру какого-либо холдинга. Например, ХМАО, ЯНАО, Республика Коми и т.п. Тем не менее это не будет иметь глобальных последствий именно в силу предложенной Минфином модели, которая позволяет нивелировать фактор концентрации высокооплачиваемых специалистов в столичном регионе.

Ничего кардинального

По сути, для регионов ничего не изменится, у верен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Если раньше большая часть налогов поступала в федеральный бюджет, а потом возвращалась в региональные бюджеты, сейчас некоторая часть налогов сразу будет оставаться в регионах. При этом уменьшатся и возвраты из федерального бюджета, — уточнил эксперт.

Работа по перераспределению Фото: РИА Новости/Нина Зотина

По оценке аналитика, с точки зрения политического устройства страны это продолжение курса на самостоятельность регионов, взятого еще в период пандемии.

— В федерации руководители регионов должны иметь самостоятельность при принятии решений, а граждане — понимать, что выборы глав регионов не менее важны, чем выборы президента страны. При этом недовольство действиями региональных властей не должно проецироваться на недовольство федеральными властями, — добавил Тузов.

Смягчить санкционный удар

Перераспределение бюджетов в сторону регионов началось уже давно, и планируемые изменения неожиданностью не стали, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Например, от переезда головного офиса «Газпрома» выиграл Санкт-Петербург, который пополнился крупнейшим налогоплательщиком, — отмечает аналитик.

Работа по перераспределению Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Тем не менее, по ее мнению, не стоит ждать, что все крупные компании переведут налоги в регионы.

— Поправки в Налоговый кодекс — только первые шаги навстречу более или менее сбалансированной системе. Это подспорье регионам, где из-за небывалых до того экономических условий грядет кризис. Речь о регионах и городах, где градообразующие предприятия принадлежали иностранным владельцам. Сейчас эти компании либо приостановили деятельность в России, либо ограничили инвестиционные активности, либо урезали линейку ассортимента продукции, либо не в состоянии продолжить работу из-за невозможности достать комплектующие. Поддержка таких регионов за счет дополнительных налоговых поступлений поможет сохранить рабочие места, стимулировать открытие российских предприятий и так далее, — резюмирует собеседница издания.

На пользу регионам

Предложенные изменения помогут перераспределить собранный налог на прибыль из регионов с высокими зарплатами в регионы с более низкими зарплатами, полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— Изменение позитивно, потому что поможет поддержать бюджеты регионов, наиболее нуждающиеся сейчас в средствах, и уменьшить риск опасного нарастания задолженности регионов, — подчеркнул эксперт.

Работа по перераспределению Фото: РИА Новости/Нина Зотина

По оценке аналитика, в первую очередь пострадает бюджет Москвы, так как доля ФОТ у филиалов в Москве у компаний был наибольшим.

— Однако такое распределение налогов НРА видит более справедливым, чем практика, применяемая в настоящее время, — добавил он.

Сохранить рабочие места

Такой пересмотр отчислений по налогу на прибыль может привести к тому, что больше средств будет оставаться в регионах, которые генерируют прибыль за счет производства или оказания услуг, утверждает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

— Сейчас больше налога уходит в регионы, где расположены центральные офисы компаний (Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города), тогда как в регионах, непосредственно занятых генерированием прибыли, то есть производством, средств остается меньше. Соответственно, и зарплаты рабочих и линейного персонала значительно уступают управленческим должностям в офисе головной организации, — считает Сидоров.

Работа по перераспределению Фото: Pexels/Sora Shimazaki

По мнению эксперта, такой способ перераспределения налога на прибыль поможет регионам, где больше всего сконцентрированы производства и больше занято сотрудников.