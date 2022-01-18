Плюс на минус: Минфин заявил о дефиците бюджета в каждом четвертом регионе

Каждый четвертый регион России завершил 2021 год с дефицитом консолидированного бюджета . Об этом «Известиям» сообщили в Минфине. Их число сократилось почти втрое по сравнению с 2020-м — 21 субъект против 57 , а совокупный профицит превысил 640 млрд рублей. Такой итог был обеспечен ростом доходов на 18%, до 17,5 трлн , уточнили в министерстве. При этом неконсолидированные бюджеты (без учета муниципальных образований) показали менее позитивные результаты: в дефиците оказался каждый третий, следует из аналитического комментария АКРА.

С 57 до 21

В 2020 году, по данным Федерального казначейства, дефицитным оказался каждый второй регион . Превышение расходов над доходами консолидированных бюджетов субъектов составило 676,6 млрд рублей, что стало рекордом с 2006 года. Это произошло, так как многие из них утратили до четверти дохода из-за обвала цен на энергоносители, но были вынуждены увеличить расходы на 20–30% из-за возросших затрат на здравоохранение и поддержку населения. В результате 57 из 85 субъектов завершили год с дефицитом .

Вместе с тем на 2021 год у Минфина были позитивные ожидания . Как заявлял в сентябре «Известиям» замминистра финансов Леонид Горнин, Россия постепенно выходит из кризиса и большинство субъектов имеют положительную динамику темпа роста собственных доходов. В результате в ведомстве рассчитывали, что дефицитных регионов будет не более 25% по итогам 2021 года.

Реальность соответствует ожиданиям Минфина . Как сообщили «Известиям» в министерстве, исполнение консолидированных бюджетов регионов в 2021 году характеризуется положительной динамикой темпов роста доходов и расходов.

Плюс на минус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— По предварительным данным за 2021 год, доходы по сравнению с 2020-ым выросли на 18%, до 17,5 трлн рублей . Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 26%, до 13,6 трлн рублей (прирост произошел в 84 регионах), — заявили в ведомстве.

Такая динамика доходов позволила обеспечить рост расходов на 8% , добавили в Минфине. Там также сообщили, что общий объем трат составил 16,9 трлн рублей, что свидетельствует о взвешенной бюджетной политике регионов. В результате в 2021 году удалось выйти на совокупный профицит.

— В целом консолидированные бюджеты регионов исполнены с профицитом 640 млрд рублей. Дефицит зафиксирован в 21 субъекте (25% общего числа. — «Известия») и составляет суммарно 175 млрд рублей , — сообщили в Минфине.

Плюс на минус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Впрочем, эти данные оперативные, и потому еще будут корректироваться, предупредили в ведомстве.

Московский дефицит

При этом неконсолидированные бюджеты субъектов показали менее позитивные результаты, следует из аналитического комментария АКРА , который есть в распоряжении «Известий».

По оперативным данным, в дефиците оказалось 30%, или 26 неконсолидированных бюджетов регионов. Совокупное превышение расходов над доходами в них достигло 251,8 млрд рублей, причем около 60% этой суммы пришлось на Москву: дефицит бюджета столицы составил 147 млрд рублей . На втором месте по этому показателю, согласно расчетам АКРА, оказался Ханты-Мансийский АО (–24 млрд рублей), а на третьем — Башкортостан (–10 млрд). Расходы превысили доходы также в Крыму и Ульяновской области (на 8 млрд), Ленинградской и Томской областях (–6 и –5 млрд соответственно), а также в Удмуртии (–5 млрд), Чукотском АО (–4 млрд), Забайкальском крае (–2 млрд) и других субъектах.

При этом самый значительный профицит продемонстрировали Красноярский край (+82 млрд рублей), Санкт-Петербург (+43 млрд), а также Челябинская область (+39 млрд) . В значительном плюсе оказались Липецкая и Кемеровская области (+33 млрд), Красноярский край и Вологодская область (+31 млрд), а также Белгородская область (+30 млрд).

Плюс на минус Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

АКРА полагает, что совокупный профицит неконсолидированных бюджетов в 2021 году мог превысить 430 млрд рублей, отметил эксперт группы региональных рейтингов агентства Максим Першин.

«Известия» попросили регионы пояснить свои финансовые результаты. В Ленинградской области подтвердили данные АКРА, сообщив, что дефицит составил около 5% от доходов и был обусловлен приоритетными расходами бюджета, главным образом по социальным направлениям. При этом дефицит был полностью профинансирован за счет остатков бюджетов прошлых лет, заимствования не производились.

Промежуточный профицит бюджетов при отсутствии необходимости снижать долг (коммерческие заимствования были частично рефинансированы бюджетными кредитами) способствовал увеличению остатков на счетах субъектов , отметили авторы комментария. За 10 месяцев 2021 года они выросли на 1,6 трлн рублей. Москва при этом обеспечила примерно треть прироста, или около 0,5 млрд рублей.

Плюс на минус Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Большую часть накопленных финансов субъекты положили на банковские депозиты, что увеличило совокупный объем размещенных с начала 2021 года средств примерно на 1 трлн рублей . При этом банком-лидером по популярности среди регионов стал ВТБ: на него пришлась треть депозитов. На втором месте расположился Газпромбанк (19%), а на третьем — РСХБ. «Сбер» оказался лишь на четвертом месте с долей в 9%.

Не расслабляться

Снижение количества дефицитных субъектов — безусловно, позитивный сигнал для региональных экономик, однако необходимо проявлять сдержанный оптимизм в отношении 2022 года , отметил директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов.

— Во-первых, пандемия еще не закончилась и всплеск заболеваемости может привести к введению новых ограничительных мер, что, в свою очередь, может потребовать новых расходов из бюджетов регионов . Во-вторых, положительный финансовый результат в 2021 году связан с резким повышением цен на металлы и полезные ископаемые и, как следствие, увеличением доходов по налогу на прибыль, — заявил он.

Подобная зависимость от продажи природных ресурсов делает регионы уязвимыми, поскольку ситуация на глобальном рынке остается нестабильной, констатировал Марат Фаттахов.

Плюс на минус Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Скорее всего, 2022 год будет не хуже предыдущего с точки зрения сбалансированности региональных бюджетов и доли субъектов с дефицитом , полагает старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС Александр Дерюгин. Благодаря высокой инфляции снова произойдет опережающий рост доходов (прежде всего за счет налога на прибыль), а расходы вырастут не так сильно (основные траты, связанные с пандемией, пришлись на 2020 год), отметил эксперт.