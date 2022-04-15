Отнять и разделить: как получить положенные налоговые вычеты

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) платит каждый работающий россиянин. Он удерживается из зарплаты, гонораров, выплат по договорам и иных регулярных доходов. Однако по закону не все обязаны платить налог в полном объеме. Некоторым гражданам полагаются послабления, при которых с определенных сумм налоги можно не платить, а если уже заплатили — вернуть. Эти суммы и называются налоговыми вычетами. В том, кому какие налоговые вычеты полагаются и как их получить, разобрались «Известия».

Стандартные вычеты

Налоговых вычетов существует много — настолько, что хоть какой-то из них полагается практически каждому гражданину России. Все они делятся на четыре больших группы — стандартные, социальные, имущественные и инвестиционные. Работающих граждан РФ, не играющих на бирже и не имеющих собственного инвестиционного портфеля, касаются лишь первые три группы. Наиболее распространенные из них — вычеты на детей.

Налоговый вычет полагается на каждого ребенка, причем по прогрессивной шкале. Так, на первого ребенка размер вычета составляет 1,4 тыс. рублей, на второго — еще 1,4 тыс. рублей, на третьего и каждого последующего — 3 тыс. рублей, а на ребенка-инвалида — 12 тыс. рублей. Получать его имеет право каждый из родителей, а если второй родитель откажется от этой возможности, для первого объем вычета удваивается. Вычеты действуют до достижения ребенком 18 лет, а если он учится в вузе на дневном — до 24 лет.

К примеру, при налогооблагаемой базе в 50 тыс. рублей в месяц у отца, который воспитывает одного ребенка, налоги будут вычитаться только с 48,6 тыс. рублей, при двух детях — с 47,2 тыс., а при трех — с 44,2 тыс. рублей. Если же мать детей не работает и, соответственно, вычета не получает, то налогом перестает облагаться вдвое большая сумма — 11,6 тыс. рублей. С учетом размера НДФЛ в 13% дополнительный доход составит 1508 рублей в месяц — немного, но в масштабах года уже вполне чувствительно.

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Как правило, в бухгалтерии предприятия вычет на ребенка оформляют в заявительном порядке — получив необходимые документы, исключают соответствующую сумму из налогооблагаемой базы. Но если вам почему-то забыли оформить вычет, в семье родился или был усыновлен еще один ребенок, необходимо сообщить об этом в бухгалтерию предприятия, а если о вычете забыли — сдать соответствующие документы в налоговую и получить возврат излишне вычтенного налога.

Других льготных категорий не так много. Это ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, отставные военнослужащие, получившие инвалидность в связи со службой в армии, а также инвалиды с детства, инвалиды I и II групп, Герои СССР и России. Для первых двух категорий налоговый вычет составляет 1,3 тыс. рублей в месяц, для остальных — 500 рублей. В этих случаях налоговый вычет также оформляется в бухгалтерии после предоставления необходимых документов.

Имущественные вычеты

Имущественные вычеты полагаются при крупных покупках — как продавцам, так и покупателям. Так, при продаже квартиры, находившейся в собственности менее пяти лет, или автомобиля, которым владели меньше трех лет, гражданин обязан уплатить налог в 13% от суммы сделки. Но с помощью вычета этот налог можно существенно уменьшить. Вычет уменьшает сумму, подлежащую налогообложению, на 1 млн рублей при продаже квартиры и на 250 тыс. рублей — при продаже машины. А можно и вовсе не платить налог: для этого нужно показать, что ваша выгода — то есть разница между суммой, потраченной на приобретение имущества, и суммой, полученной при его продаже, — составила менее 1 млн рублей при продаже квартиры и менее 250 тыс. рублей — при продаже машины. Договоры, приходные и расходные документы нужно представить в налоговую инспекцию вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ, которую вы как продавец должны будете представить налоговикам не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи.

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Налоговый вычет при покупке недвижимости полагается не только покупателям квартир, но и тем, кто приобретает дом или участок для строительства дома, строит дом или погашает ипотечный кредит. В этом случае сумма имущественного вычета для вас составит 2 млн рублей за купленную недвижимость и 3 млн рублей — за проценты, уплаченные в счет ипотечного кредита. Соответственно, с этих сумм вам вернется 13%.

Особенности имущественных вычетов

У имущественных вычетов также есть некоторые детали, о которых многие забывают и которые способны увеличить вашу выгоду. Так, при покупке квартиры без отделки (и это указано в документах), сумма на отделку и ремонт также входит в налоговый вычет. Точно так же, если вы взяли ипотечный кредит, а потом решили его рефинансировать, то ваше право на вычет сохраняется и при выплате нового кредита. А если размер вычета окажется больше заработка за год, то остаток не сгорает, а переходит на следующий налоговый период. К примеру, если ваш налогооблагаемый доход — 100 тыс. рублей в месяц, то в первые два года после приобретения жилья вам будет возвращаться весь уплаченный НДФЛ и еще часть останется на третий год.

Имущественный вычет носит заявительный характер — то есть получить его можно лишь через налоговую инспекцию в порядке возврата уже уплаченных налогов. Но с мая 2021 года для приобретателей недвижимости и плательщиков по ипотеке вступил в силу упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ. Теперь нет необходимости заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ и лично приносить документы в налоговую инспекцию. Налоговая служба получает необходимые сведения от банков по сумме вычета и от работодателей — по уплаченным налогам. После этого в срок до 20 марта в личном кабинете налогоплательщика появляется предзаполненное заявление о налоговом вычете. Его необходимо только утвердить, указав реквизиты для получения денег, — и в непродолжительный срок деньги появятся на вашем счету.

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Однако по этой схеме вычет можно получить, только если банк, выдавший кредит или обслуживавший сделку, участвует в системе обмена информации с ФНС по предоставлению вычетов в упрощенном порядке. Список соответствующих банков можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы. Если интересующего вас банка там нет, право на вычет никуда не девается, но для его получения всё же придется заполнить декларацию 3-НДФЛ, собрать подтверждающие документы и отнести их налоговикам лично.

Обратиться за вычетом можно в год, следующий за годом покупки недвижимости. Если этот срок пропущен, ничего страшного: этот вычет предоставляется бессрочно.

Социальные вычеты

С 1 января 2022 года для граждан действует семь видов социальных налоговых вычетов. Они предоставляются, если вы израсходовали деньги на благотворительность, например в виде пожертвований, на обучение — свое, супругов, детей, братьев и сестер, на лечение, включая страховку ДМС и приобретение лекарств по рецептам, на добровольное пенсионное страхование и накопительную часть пенсии, на добровольное страхование жизни, на независимую оценку квалификации, а также на спортивные занятия. При этом общая сумма вычета не может быть больше 120 тыс. рублей за весь год, однако в нее не входят расходы на обучение детей, дорогостоящее лечение и благотворительность. Список дорогостоящих видов лечения утверждается правительством РФ, в него входят такие виды медицинской помощи, как протезирование, ЭКО и некоторые другие. Размер вычета здесь лимитируется лишь подтвержденной стоимостью медицинских расходов. Лимит налогового вычета на благотворительность определяется размером ваших заработков — он не должен быть выше 25% вашего годового дохода.

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Лимит вычета на образование детей, включая расходы на коммерческий детский сад, кружки и курсы, равен 50 тыс. рублей и действует дополнительно к общему лимиту. При этом соответствующий вычет полагается на каждого из детей, но получить его может только один из родителей.

Как получить социальный налоговый вычет

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо подтвердить понесенные расходы — для этого потребуются соответствующий договор и кассовые чеки. Исключение — медицинские расходы: здесь, согласно отдельному разъяснению налоговиков, кассовые чеки необязательны — достаточно будет справки из клиники о проведенном лечении и понесенных расходах. Еще нужна лицензия учебного, медицинского или спортивного учреждения, в котором занимались вы или члены вашей семьи, на соответствующий вид деятельности. Если же вы получаете вычет за спортивные занятия, организация к тому же должна быть включена в соответствующий перечень, утверждаемый Министерством спорта.

Налоговый вычет на спорт — новинка в законодательстве, он действует только с 2022 года. Таким образом, получить его можно лишь на расходы, совершенные в текущем году. Так что подавать документы имеет смысл лишь по завершении года, но тщательно хранить их следует уже теперь.

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