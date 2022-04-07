Свой биткоин ближе к телу: криптовалюты могут признать имуществом в этом году

Признать криптовалюты имуществом планируется уже в этом году. Принятие поправок в Налоговый кодекс (НК) ожидается до конца весенней сессии , рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законопроект также предполагает обязательную отчетность в ФНС об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тыс. рублей в год. В ЦБ настаивают на том, что оборот криптовалют приведет к росту теневой экономики и потерям налоговых поступлений . Однако опрошенные «Известиями» эксперты уверены: криптоотрасль в России необходимо вывести из серой зоны, а дополнительные налоговые доходы бюджета могут составить 20 млрд рублей .

До конца сессии

Налогообложение криптовалют и майнинга уже долгое время остается предметом дискуссий. Правительственный законопроект о поправках в НК в части цифровых валют был принят в первом чтении еще в феврале прошлого года, но после завис в Госдуме . Документ признает криптовалюты имуществом и обязывает граждан отчитываться в ФНС об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тыс. рублей в год.

Законопроект планируется принять до конца весенней сессии Госдумы , сообщил «Известиям» глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Порог декларирования в 600 тыс. менять не планируется, заверил депутат .

Свой биткоин ближе к телу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Поправки в НК в части криптовалют могут приниматься параллельно с общим регулированием отрасли, предусмотренным законопроектом Минфина , указал парламентарий. Его внесения в Думу Анатолий Аксаков ожидает в мае. По словам депутата, в связи с тем, что кабмин интенсивно работает над антикризисной политикой, вопрос о регулировании криптовалют отошел на второй план.

Переход на теневую сторону

В ЦБ «Известиям» сообщили, что цифровые активы используются в том числе для ухода от уплаты налогов .

— Легальный сегмент рынка станет удобным шлюзом для вывода нелегальных средств в фиатные деньги: чем масштабнее «белый» рынок, тем больше возможностей для сбыта криптовалют, полученных в рамках преступной деятельности . В итоге произойдет расширение теневой экономики, — предупредили в регуляторе.

В результате потери налоговых поступлений могут оказаться больше, чем дополнительный доход от налогообложения майнинга и операций с цифровыми активами, добавили в ЦБ. Там не уточнили, насколько может вырасти теневой сектор экономики РФ и сколько недополучит бюджет.

Криптовалюты не являются удобным средством для ухода от уплаты налогов , считает ассистент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ Максим Башкатов.

Свой биткоин ближе к телу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В действующем законе «О цифровых финансовых активах», а также в предлагаемом Минфином законопроекте запрещается использование криптовалют в качестве средства платежа . То есть на них нельзя купить товары, оплатить ими работы или услуги, напомнил эксперт. В подавляющем большинстве случаев также невозможно и теневое использование криптовалют как средства платежа, уверен он.

По последним данным Росстата на 2019 год, объем теневой экономики России составлял 11,6% ВВП. По данным ЦБ по состоянию на первое полугодие 2021-го, объемы сомнительных операций в банковском секторе сократились на 11%.

Миллиарды допдоходов

Зимой этого года между ЦБ и Минфином разгорелся спор на тему легализации криптовалют. Регулятор предложил запретить в РФ выпуск и обращение цифровых активов . По мнению ЦБ, также следует начать мониторить инвестиции россиян в криптовалюту на зарубежных площадках.



С такой позицией категорически не согласился Минфин. Ведомство предложило регулировать криптоотрасль . В частности, проводить все операции с цифровыми активами через российские банки. Они, в свою очередь, должны устанавливать личность владельцев криптокошельков и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Соответствующий законопроект Минфин внес на рассмотрение в правительство в феврале.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял СМИ, что доходы бюджета от налогообложения криптовалют могут составить 10–15 млрд рублей . Министр финансов Антон Силуанов в разговорах с журналистами подчеркивал: налогообложение криптоотрасли — не главная цель. Важно ввести регулирование этой сферы . Президент Владимир Путин, в свою очередь, призывал Минфин и ЦБ прийти к единому мнению относительно цифровых активов.

В Минфине «Известиям» сообщили, что вопросы налогообложения находятся «в стадии активной проработки», но окончательного решения пока нет — перед этим нужно определиться с параметрами регулирования криптовалют.

Свой биткоин ближе к телу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дополнительные бюджетные доходы в случае легализации криптовалют составят минимум 20 млрд рублей в год , а запрет приведет к их выводу из-под российской юрисдикции, оценил директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. При этом теневой бизнес и сегодня успешно использует крипту в своей противоправной деятельности, обратил внимание он.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту Минфина, россияне открыли порядка 12 млн криптовалютных кошельков, объем средств на них составляет около 2 трлн рублей, а РФ занимает третье место в мире по объему майнинговых мощностей.