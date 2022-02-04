Налогоприложение: ФНС готовит сервис платежей для самозанятых

Налоговая служба в ближайшее время планирует запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из приложения «Мой налог» , узнали «Известия». По данным источников, новый функционал позволит работающим на себя выставлять счета для покупателей и отправлять их на почту или в любой мессенджер . Информацию о планируемом нововведении подтвердили участники рынка. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что потребность в появлении такого сервиса высока. Его правильная реализация позволит снизить размер комиссии на рынке, которые порой доходят до 5% от суммы трансакции, рассчитывают специалисты.

Сервис на службу

ФНС планирует в приложение «Мой налог» для фрилансеров внедрить сервис платежей, рассказали «Известиям» источники из числа участников рынка. Отмечается, что новый функционал может заработать уже в феврале этого года. В особенности сервис будет полезен для тех, у кого нет своего сайта , так как им больше не нужно будет регистрироваться в сторонних платежных сервисах. Всё будет аккумулировано в «Моем налоге», который есть у каждого гражданина со статусом самозанятого . Ему остается только выбрать в приложении платежный сервис: далее будет выставлен счет для покупателей и отправлен на почту или в любой мессенджер, где клиент, оплатив всё, получает электронный чек.

Налогоприложение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Справка «Известий» Налог на профессиональный доход (НПД) — сбор с самозанятых — введен 1 января 2019-го. Под самозанятыми понимаются физлица, которые работают на себя и зарабатывают в год не более 2,4 млн рублей. Чтобы получить такой статус граждане регистрируются в приложении «Мой налог» и платят сбор в размере 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП. По итогам 2021 года в РФ зарегистрировано 3,5 млн самозанятых. Чаще всего они работают в такси и курьерами, оказывают маркетинговые услуги и сдают квартиры в аренду.

В ЮMoney «Известиям» сказали, что компания в курсе внедрения налоговой службой нового функционала. Рассматривается возможность интеграции с сервисом, отметили в пресс-службе. Самозанятые используют ЮKassa (платежный сервис ЮMoney) для приема платежей: в декабре прошлого года оборот увеличился в четыре раза (на 323%) по сравнению с декабрем 2020-го. За это же время число оплаченных заказов выросло в 3,5 раза, а средний чек достиг 1250 рублей (увеличился на 22%), добавили там.

Функция по приему платежей напрямую в «Моем налоге» будет удобна для самозанятых , подчеркнул коммерческий директор НКО «Монета» Сергей Смирнов: сейчас, для того чтобы организовать его, им нужно подключаться к одному из платежных сервисов.

— В особенности новый функционал будет актуален для тех, у кого нет непрерывного потока заказов или своего сайта. Также инвойсы через приложение заинтересуют самозанятых, работающих в офлайне , — уточнил он.

«Известия» направили в ФНС запрос о том, когда планируется запуск нового сервиса и какой будет схема его работы.

Институт развивается

Самозанятый может принимать оплату любым способом: перечислением на расчетный счет; безналичным платежом через сервис интернет-эквайринга; корпоративной банковской картой через POS-терминал; наличными, рассказал руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно. Он уточнил: если самозанятый получает оплату перечислением, необходимо соблюсти очередность — сначала получить деньги и только потом сформировать чек в приложении «Мой налог» или через приложения уполномоченных банков .

Потребность в новом сервисе ФНС высока , уверен гендиректор INPRO.digital Виталий Арбузов: с точки зрения заказчика, было бы удобно получать систематизированные счета, тогда бухгалтерия смогла бы быстро и легко их обрабатывать . Это также упростит жизнь самозанятым, поскольку иногда работа с документами, даже такими простыми, как счета и чеки, препятствует развитию дела, считает он.

Вместе с тем, по мнению гендиректора платформы по работе с самозанятыми «Рокет Ворк» Анастасии Усковой, появление собственного платежного сервиса внутри приложения «Мой налог» позволит сделать перечисления более прозрачными и снизить число кейсов недекларирования дохода . Но популярность будущего функционала напрямую зависит от его удобства и размера взимаемой комиссии за операции, уверена она.

Налогоприложение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Комиссия однозначно должна быть ниже, чем у конкурентов, а уровень защищенности платежей — не хуже . Всё это в совокупности может переломить ситуацию на рынке и заставить сторонние сервисы снизить комиссию, чтобы оставаться конкурентоспособными. Сейчас у некоторых платформ с функцией выставления счета она достаточно весомая и может доходить до 5% от суммы трансакции , — добавила Анастасия Ускова.

В России рынок самозанятых растет высокими темпами: число физлиц со статусом плательщика НПД за прошлый год увеличилось с 1,5 млн до 3,6 млн, констатировал Александр Вайно из АСИ. Это рекордный прирост за весь период существования режима. Налоговый режим очень простой, это удобный способ для физлица попробовать вести свое дело легально , пояснил эксперт.

По его словам, режим крайне эффективен с точки зрения выведения из серой зоны молодых граждан, ведущих предпринимательскую деятельность. Вместе с тем у режима есть несколько важных недостатков , которые государству следует решить, считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Среди них — отсутствие возможности получать налоговые вычеты, неочевидная система накопления пенсии, а также недостаточная агитационная кампания по привлечению людей для принятия этого статуса.

В Минэке не ответили на запрос «Известий» о том, какие сервисы, помимо платежных, государство планирует внедрять для повышения удобства работы самозанятых.