Фискальный чекпоинт: названы отрасли с наибольшей налоговой нагрузкой

Лидер по уровню налоговой нагрузки в России — сфера образования . Фискальное бремя этой отрасли составляет 61,4% от выручки, сказано в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Известий»). На втором месте сектор добычи, а на третьем — культуры, спорта и развлечений. Наибольшая налоговая нагрузка традиционно фиксируется в крупных ресурсодобывающих регионах. Это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республика Коми. В целом налоговая нагрузка на российский бизнес за 2021 год выросла на 0,57 п.п. и составила 10,55%. Эксперты указали, что в 2022-м она может снизиться благодаря различным льготам.

На казенный счет

Суммарная выручка российских предприятий в 2021 году достигла 266,65 трлн рублей, а совокупные налоговые платежи — 28,13 трлн рублей . Первый показатель увеличился по сравнению с 2020 годом на 28,5%, а второй — на 35,8%, сказано в исследовании FinExpertiza.

Как указано в работе, фискальная нагрузка на отечественный бизнес в 2021 году составила 10,55% от совокупной выручки, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 0,57 п.п. Но при этом пока не достигла допандемийного уровня. Так, в 2019-м она составляла 11,2%.

Фискальный чекпоинт_1 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Однако в ФНС «Известиям» заявили, что, по предварительным данным, фискальная нагрузка (налоги и страховые взносы, администрируемые службой) за 2021 год не изменилась и соответствует уровню 2020 года.

Справка «Известий» Под налоговой нагрузкой понимается процентное отношение суммы налогов и сборов (без учета страховых взносов), по данным ФНС, к обороту предприятий, по данным Росстата. Соответствующую формулу использует налоговая служба, указали аналитики.

Как указано в исследовании, на первом месте среди отраслей по уровню налогового бремени — сфера образования . Там 61,4% от выручки идет в бюджет. Такая высокая доля обусловлена превалированием государственных образовательных учреждений и незначительным относительно других отраслей денежным оборотом, объяснили эксперты.

На второй строчке — добывающие компании . Они перечислили в казну 40,7% от своей общей выручки. Причем отдельно у предприятий нефтегазового сектора этот показатель составил 57%. В целом добывающая отрасль на фоне роста цен на сырье обеспечила свыше трети всех налоговых поступлений в бюджет (35,5%) и выступает безусловным лидером по этому показателю. Нагрузка на сектор почти вернулась на доковидный уровень 2019 года — тогда она составляла 41,4%.

Фискальный чекпоинт_2 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Третью позицию заняла область культуры, спорта и развлечений , где бремя оценивается в 25,5%. Далее располагаются операции с недвижимостью (22,2%), административная деятельность (18,9%). Сюда относится аренда оборудования, обслуживание зданий, охрана, хозяйственное обеспечение предприятий, деятельность call-центров и прочие вспомогательные услуги для бизнеса. На шестом месте сфера информации и связи (15%), на седьмом — профессиональная, научная и техническая деятельность (13,3%), на восьмом — строительство (10,7%).

Ниже среднеотраслевой фискальная нагрузка в здравоохранении (9,7%), сфере водоснабжения и сбора отходов (9,3%), гостиничном бизнесе и общепите (9,2%), а также в обрабатывающей промышленности (7,5%).

Минимальную долю от совокупной выручки платят предприятия энергетики (7%), транспортировки и хранения (6,2%), сельского хозяйства (4,7%) и торговли (2,8%).

Ресурсное бремя

По сравнению с 2020 годом налоговая нагрузка среди макроотраслей выросла лишь в сельском хозяйстве (+24%) и в добывающей промышленности (+16%) . Среди отдельных сфер выделяется металлургическое производство (оно включено в отрасль «обрабатывающая промышленность») — там бремя увеличилось с 3,4 до 4,9%.

— Таким образом, выявленный в 2021 году рост средней налоговой нагрузки на бизнес был связан с увеличением отчислений в бюджет со стороны добывающих производств, в первую очередь нефтегазового сектора, из-за сильного подорожания энергоносителей . Налогообложение нефтегазовой отрасли устроено так, что ставки привязаны к стоимости нефти и растут вместе с ней, — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Соответственно, наибольшая средняя налоговая нагрузка на бизнес отмечается в ресурсодобывающих регионах , сказано в исследовании. В числе лидеров — ХМАО (46,6%), ЯНАО (34,3%) и Республика Коми (28,6%) . Наименьшую же долю выручки перечислили в казну предприятия Мурманской (2,8%), Амурской (3,8%) и Кемеровской (4,8%) областей. В первых двух такие низкие показатели связаны по большей части с огромными возвратами экспортерам НДС, обратили внимание аналитики.

Фискальный чекпоинт_3 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В ФНС не стали комментировать выводы аналитиков FinExpertiza, ссылаясь на то, что не знакомы с методологией исследования. Так же поступили в Минфине. Но в министерстве добавили: по предварительным оценкам, налоговая нагрузка в 2021 году в целом вернулась к параметрам 2019 года.

Методология работы вызывает вопросы, отметил директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. По его словам, прямолинейное применение формулы расчета налоговой нагрузки чревато ошибочными выводами . В частности, он обратил внимание на особенности формирования бухгалтерской отчетности в сфере образования, что могло отразиться на итоговых цифрах. По мнению эксперта, нельзя говорить и о реальном росте налогового бремени в добывающем секторе.

— В рассматриваемом периоде у добывающих компаний произошло перераспределение финансовых потоков, обусловленное сжатием валового прихода выручки и потенциальным ростом дебиторской задолженности, — объяснил Владимир Саськов.

Сейчас следует ожидать тенденции к снижению налоговых ставок в определенных отраслях, нежели их роста, спрогнозировал он. Так, ранее были приняты льготы для IT-компаний, в том числе освобождение от уплаты НДС, уменьшение ставки налога на прибыль и снижение страховых взносов.