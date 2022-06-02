Реальная помощь: какие выплаты получат многодетные

О новых мерах поддержки многодетных семей российский президент Владимир Путин объявил в День защиты детей. Каким образом государство помогает большим семьям, какие выплаты и льготы им полагаются и как их получить – в материале «Известий».

Какие семьи являются многодетными

Единого понятия многодетной семьи в России не существует. В соответствии с президентским указом, каждый регион, исходя из своих национальных и культурных традиций, сам может решать, какую семью считать многодетной. Чаще всего это семья, в которой воспитываются трое и более детей возрасте до 18 лет. Причем это могут быть не только родные дети, но и усыновленные. В составе семьи не учитываются только скончавшиеся несовершеннолетние, а также те, что находятся на полном гособеспечении и те, в отношении которых взрослые лишены родительских прав или имеют ограничения.

Различаются критерии от региона к региону не только количеством несовершеннолетних, но и их возрастом. Так, например, при наличии определенного трудового стажа на Крайнем Севере, чтобы считаться многодетной, семье достаточно иметь двух детей.

В Москве многодетной считается семья с тремя и более детьми до того момента, пока младшему из них не исполнится 16 лет, если он покидает школу после 9 класса, а при продолжении обучения в общеобразовательном учреждении – 18 лет. В Ленинградской области и некоторых других регионах многодетной признают семью с таким же количеством детей, причем учитываются и совершеннолетние в возрасте до 23 лет, которые учатся очно в вузе или служат в армии. А в Ингушетии семью могут признать многодетной только если в ней воспитываются от пяти несовершеннолетних.

Реальная помощь Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Какая помощь положена многодетным семьям

Льготы и выплаты многодетным семьям назначаются как на федеральном уровне, так и на уровне регионов. Первые едины для всех, а вторые определяются местными законами.

При рождении третьего и последующих детей семье выплачивают дополнительное единовременное пособие на каждого из них. Также родители получают ежемесячное пособие по уходу за третьим ребенком , которое в некоторых регионах выплачивается до достижения им полутора лет, а в некоторых – до трех. Размер выплаты рассчитывается исходя из прожиточного минимума, установленного в регионе. Чтобы получить пособие, доход семьи не должен превышать прожиточный минимум. Получать выплату можно по месту работы, учебы, а безработным – в органах соцзащиты.

Как получить удостоверение многодетной семьи

Для того, чтобы получать помощь от государства, необходимо оформить удостоверение многодетной семьи. Для этого потребуются паспорта родителей и детей после 14 лет, а также свидетельства о рождении всех остальных детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, при необходимости, о смерти одного из родителей, о перемене фамилий. Подать документы можно дистанционно через региональный портал госуслуг или обратившись лично в МФЦ или местный орган соцзащиты . Причем в некоторых регионах никакого материального свидетельства о статусе семьи не выдают, где-то выдают один документ на семью, а где-то удостоверение получают оба родителя.

Реальная помощь Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Что дают вместо земельного участка

Каждая многодетная семья имеет право на получение бесплатного земельного участка. Для этого надо встать на учет и отстоять очередь. В ряде регионов можно вместо земли получить денежную компенсацию, ее размер определяется на местах. Такая замена возможна в Ленинградской, Оренбургской, Нижегородской, Мурманской, Калининградской, Свердловской, Тюменской, Тульской, Ростовской, Вологодской, Архангельской, Челябинской, Новосибирской областях, в Пермском крае, Якутии, Карелии, Башкортостане, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Кого награждают орденом «Родительская слава»

В 2008 г. для многодетных семей был учрежден орден «Родительская слава». Его может получить семья или одинокий родитель, который воспитывает семерых и более детей – граждан РФ. Младшему члену семьи на момент получения награды должно быть не более трех лет. Выдвигает кандидатов на получение награды орган местного самоуправления по месту жительства семьи. А окончательно утверждает кандидатуры самых достойных сам президент. Чтобы получить орден, семья должна очень ответственно подходить к воспитанию детей, заботиться об их физическом и моральном состоянии, духовном и нравственном развитии, своим примером приучать к здоровому образу жизни. К ордену прилагается денежное вознаграждение. Пока оно составляет 100 тыс. руб., но в День защиты детей российский президент предложил увеличить сумму до 500 тыс. рублей. Обладатели медали «Родительская слава» - воспитывающие четырех и более детей – будут получать 200 тыс. рублей.

Реальная помощь Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Как многодетным помогают с ипотекой

Семьи, где третий ребенок появился на свет в 2019 г. или позже, могут получить от государства единовременную помощь на погашение ипотеки в размере 450 тыс. рублей. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года. В банк, выдавший кредит, надо предоставить заявление на получение субсидии, паспорта, свидетельства о рождении детей, СНИЛС всех членов семьи, кредитный договор, договор купли-продажи, участия в долевом строительстве или подряда на строительство, а также документы, свидетельствующие о его окончании, в случае с ИЖС.

Единовременные пособия

Единовременное пособие при рождении ребенка полагается всем женщинам, вне зависимости от количества детей. В этом году оно составляет 20472 рубля. Получить пособие можно по месту работы любого из родителей, предоставив в бухгалтерию паспорт и свидетельство о рождении. Также могу понадобиться справка с места работы второго родителя о том, что пособие там не было получено, и справка о рождении из ЗАГАСа, если нет свидетельства. Если оба родителя безработные, можно получить выплату в органах соцзащиты по месту жительства.

В случае оформления опекунства или усыновления несовершеннолетнего, один из попечителей имеет право на единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью. С 1 февраля 2022 г. размер такого пособия составляет 20 472 рубля. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет и братьев или сестер размер выплаты составляет 156 428 рублей на каждого.

Реальная помощь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ежемесячные выплаты

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет может получить один из родителей, бабушка, дедушка или другой родственник. Для работающих граждан оно составляет 40% от заработка родителя за последние два года, но не меньше 7677 рублей. Столько же получат и безработные. Пособие оформляется по месту работы вместе с отпуском по уходу за ребенком или в органах соцзащиты.

Ежемесячные выплаты по уходу за первым и вторым ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет с 2022 года могут получить те семьи, в которых на каждого приходится меньше двух региональных прожиточных минимумов. Для тех, кто еще находится в отпуске по уходу за ребенком, родившимся до 1 января 2020 г., пособие составляет 50-100 руб. в месяц , которые выплачивает работодатель. Доя остальных детей эта выплата уже не действует.

Ежемесячные выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет полагаются семьям, где доход на человека не превышает прожиточного минимума. Сумма пособия рассчитывается по трехступенчатой системе, обратиться за ним может один из родителей или опекун ребенка.

Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет выплачивают неполным семьям, где доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, получает мать несовершеннолетнего. В этом году его размер составляет 13 894 рубля . Это пособие выплачивается в дополнение к остальным и не отменяет другие выплаты. Выплаты продолжаются на протяжении всего срока службы отца, ребенку должно быть не более трех лет. Обращаться с заявлением, копией свидетельства о рождении ребенка и справкой из воинской части необходимо в местные органы соцзащиты.

Ежегодные выплаты

Назначение ежегодной денежной выплаты многодетным семьям регулируется региональными законодательствами . Ее размер варьируется, в среднем она может составлять около 5 тыс. руб., и выплачивать ее могут, например, раз в квартал.

Реальная помощь Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Выплаты на ЖКХ

Государство ежемесячно компенсирует многодетным семьям оплату услуг ЖКХ в размере 30% от общей суммы, указанной в квитанциях, в некоторых регионах – 50%. Для получения субсидии необходимо подать в МФЦ или местный орган соцзащиты заявление, копию паспорта, удостоверение многодетной семьи, выписку из домовой книги с количеством прописанных жильцов, копию техпаспорта на дом при проживании в частном секторе, в также копии квитанций за все услуги ЖКХ с оплатой последнего месяца – пособие предоставляется только при отсутствии долгов.

Компенсация за детский сад

В некоторых регионах детские сады для многодетных бесплатны. В остальных государство компенсирует 70% от суммы ежемесячного платежа. Для оформления субсидии необходимо заведующей детским учреждением или дистанционно через портал госуслуг предоставить копию паспорта одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка.

Выплаты к школе

На каждого ребенка из многодетной семьи ежегодно из бюджета выделяется материальная помощь на покупку формы и школьных принадлежностей. Ее также можно оформить через Госуслуги или МФЦ, предоставив паспорта родителей, свидетельство о рождении ребенка, удостоверение многодетной семьи, справку из школы, справку о составе семьи и о доходах каждого из ее членов за последние три месяца.

Реальная помощь Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Где получить помощь многодетной семье

Большинство пособий в настоящее время можно оформить дистанционно через портал госуслуг. Если этот вариант не подходит, надо идти в МФЦ или местный орган соцзащиты.

Какие документы нужны для оформления выплат