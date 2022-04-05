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Запрос предложения: назван топ-5 городов с доступным жильем по льготной ипотеке

Какие населенные пункты оказались аутсайдерами
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Запрос предложения: назван топ-5 городов с доступным жильем по льготной ипотеке
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2022-04-04 18:02:08
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Среди крупных городов России комфортнее всего взять обновленную льготную ипотеку по ставке 12% в Тюмени: там ежемесячный платеж составит 56% среднего заработка, подсчитали для «Известий» участники рынка. На втором месте оказался Челябинск (платеж по ипотеке составит 79,4% зарплаты), третье место разделили Красноярск и Санкт-Петербург (80,6%), на четвертом месте — Самара (85,9%), на пятом — Курган (86,8%). Средней зарплаты будет сильно не хватать на ежемесячный платеж в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Калининграде, Севастополе, Ялте. На фоне роста цен на жилье и кредитных ставок госпрограмма поддержит спрос в период экономической нестабильности, считают эксперты.

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Специалисты системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro подсчитали, как соотносятся средние зарплаты и стоимость квартиры по льготной ипотеке в разных городах.

С 1 апреля программа начала действовать по новым правилам: ставка поднялась с 7% до 12%. Но увеличились и лимиты кредитов. Раньше максимальная сумма займа во всех регионах составляла 3 млн рублей. Теперь для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит увеличен до 12 млн рублей, в остальных субъектах — до 6 млн. Новые условия ипотеки поддержат строительную отрасль и восстановят отложенной спрос на новостройки, считает маркетолог ГК «Бэсткон» Сергей Ковалев. При базовых ставках на уровне 23% годовых программа будет востребована у покупателей, добавили в Level Group.

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Новостройки
Фото: TASS/URA.RU/Вадим Ахметов
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По данным bnMap.pro, самым комфортным по обновленной льготной ипотеке будет кредит в Тюмени: там ежемесячный платеж составит 56% среднего заработка. На второй строчке Челябинск, где платеж составит 79,4%, третье место разделили Красноярск и Петербург, где показатель равен 80,6%, на четвертом — Самара (85,9%), на пятом — Курган (86,8%). В Москве вся средняя зарплата пойдет на покрытие ежемесячного ипотечного платежа (99,9%).

Среднего заработка на платеж по программе будет сильно не хватать в Нижнем Новгороде (115,2%), Краснодаре (123,2%), Сочи (125,9%), Калининграде (115,8%), Севастополе (131%), Ялте (131,2%).

В качестве стоимости жилья для расчетов специалисты сервиса bnMap.pro выбрали средний бюджет покупки квартиры (не апартаментов). В Москве и Санкт-Петербурге в выборке участвовали новостройки массового сегмента (эконом- и комфорт-класс), в остальных городах — все сегменты жилья. Первоначальный взнос рассчитывался как минимальная сумма (не менее 20%), необходимая для получения льготного ипотечного кредита под 12% годовых, с учетом лимитов по займам. Средние показатели зарплаты — данные Росстата за IV квартал 2021 года.

В лидерах перечислены города с высокой заработной платой и умеренными ценами на недвижимость. К примеру, по стоимости жилья Челябинск уступает не только всем городам-миллионникам, но и подавляющему большинству населенных пунктов с более 500 тыс. жителей, — сказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

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В отделе кредитования в офисе банка
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

При этом средняя зарплата там довольно высока, в том числе за счет повышенной занятости в промышленности и военно-промышленном комплексе, отметил он. В аутсайдерах рейтинга — приморские курорты и населенные пункты с более мягким климатом, которые привлекают мигрантов из других регионов, сказал Алексей Попов.

В целом по стране для покупки первичного жилья россиянам, как правило, нужно зарабатывать больше среднего в своем регионе, отметила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

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С изменением основных параметров ипотечной госпрограммы доступность жилья значительно увеличится, отметила заместитель генерального директора компании MR Group Ирина Дзюба. В разы больше квартир будет подходить под новые условия в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Самаре, Уфе, Краснодаре, сказала она.

Это рабочая мера для стабилизации ситуации на рынке жилья, для поддержания спроса и пополнения эскроу-счетов застройщиков, дополнила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.

Госпрограмма поддержит спрос в период экономической нестабильности и станет востребованным вариантом улучшения жилищных условий. Работать с заявками уже начали крупные банки, мы видим высокий интерес заемщиков, — сказала Ирина Дзюба.

За последний месяц застройщики подняли цены на 25%. Несмотря на это, люди покупают новостройки — конечно, не в том объеме, как раньше, но продажи есть, отметил владелец компании Nika Estate, член ассоциации AREA Виктор Садыгов. Более низкая ставка частично компенсирует такое подорожание, считает он.

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Детская площадка жилого комплекса
Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Также эксперт отметил, что на вторичном рынке сильного роста цен не ожидается, поскольку покупателей с наличными не так много, а ставки по ипотеке от 24% никого не устраивают. Вторичный рынок будет терять клиентов: условия кредитования для новостроек более лояльные, согласна Яна Глазунова.

По словам члена генсовета «Деловой России», владельца ГК «Удача» Владимира Прохорова, хотя предельный лимит по льготной ипотеке на новостройки увеличен, есть клиенты, которые решили переждать ситуацию из-за более высокой ставки.

Доступное жилье

С конца февраля покупатели, которые используют программы с господдержкой кредитования, формируют основной спрос на первичное жилье. Но локомотивом активности на рынке новостроек остается семейная ипотека, — рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.

Эта программа действует без изменений, кредиты по ней выдаются под 6% годовых, если в семье есть дети, рожденные с 2018 года. Пока по ней продается около 20–30% квартир от общего числа сделок с ипотекой, отметила коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова.

В ближайшей перспективе ожидается сохранение спроса в массовом сегменте, сказала Юлия Судакова. Из-за турбулентности на финансовых рынках часть покупателей вкладывает средства в недвижимость, чтобы переложить деньги во что-то осязаемое и спасти их от инфляции, пояснила она.

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