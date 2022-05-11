Уроки умножения: кто и как может получить новое пособие для семей с детьми

С 11 мая в России начали выплачивать новые социальные пособия на детей от 8 до 17 лет. По расчетам экспертов, их получат примерно 5 млн детей. Уже сейчас, по словам председателя правительства Михаила Мишустина, родители подали свыше 2,5 млн заявок на 3,5 млн несовершеннолетних россиян. Кто может претендовать на новую меру социальной поддержки и какие шаги придется предпринять родителям, чтобы получить выплаты, разбирались «Известия».

Кто может претендовать на пособие детям от 8 до 17 лет?

Чтобы получить выплату, семья должна удовлетворять следующим условиям: и дети, и родители должны быть гражданами РФ, постоянно проживать на территории России, среднедушевой доход семьи должен быть не выше прожиточного минимума в регионе, а имущество не должно превышать установленного перечня.

Уровень дохода рассчитывается просто: нужно сложить все выплаты, полученные семейством за годовой расчетный период, разделить на 12, а затем на число членов семьи. При этом учитываются доходы не только родителей, но и совершеннолетних работающих детей. Получившуюся сумму следует сравнить с детским прожиточным минимумом, который различается от региона к региону. К примеру, в Москве он равен 16 174 рублям, в Калининграде — 13 781 рублю, а в Ставропольском крае — 12 041 рублю. Узнать размер прожиточного минимума в своем регионе можно, к примеру, на сайте Пенсионного фонда или иных органов социальной поддержки.

Расчетным периодом для получения пособия считается 12 месяцев, предшествующих последним четырем месяцам до начисления выплаты. Звучит сложно, но на деле всё просто: если вы обращаетесь за пособием в мае 2022 года, в расчет будут приниматься доходы, полученные с января по декабрь 2021 года, если придете за пособием в июне, расчетными станут месяцы с февраля 2021-го по январь 2022-го и т.д. При этом полученные за этот срок социальные выплаты, пенсии, пособия и алименты в общей сумме дохода не учитываются.

Уроки умножения Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Каким имуществом может обладать семья для получения выплаты?

Для получения новых выплат в собственности семьи может находиться жилое помещение — одна или несколько квартир, где на каждого члена семьи приходится в общей сложности менее 24 кв. м, либо один или несколько домов площадью менее 40 кв. м на каждого. Также семья может владеть одной дачей, одним гаражом, одним земельным участком не больше 25 соток для городских жителей и не более 1 га для селян.

Кроме того, в собственности можно иметь один автомобиль не моложе пяти лет с мощностью двигателя менее 250 л. с., один мотоцикл, один катер или моторную лодку, одно нежилое помещение — например, долю в общем подвале многоквартирного дома. Кроме того, не возбраняется иметь банковские вклады, если сумма получаемых с них процентов за расчетный период не превысила прожиточного минимума.

Впрочем, из этих правил есть много исключений, в основном играющих на руку семьям. Так, для многодетных семей действуют несколько иные нормы — они имеют право владеть двумя автомобилями, мотоциклами или гаражами. Если в семье четверо и более детей, препятствием для получения пособия не станет и машина младше пяти лет и мощнее 250 л. с.

Не учитывается в общем перечне имущество — жилье или автомобиль — полученное по социальным программам или полностью оплаченное целевыми субсидиями. В то же время следует помнить, что имущество родителей считается совместным, пока они находятся в браке, даже если вместе не проживают. К примеру, если отец ушел из семьи, но развод официально не оформлен, его новая квартира или машина не позволят матери получить пособие.

Уроки умножения Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Что такое принцип нулевого дохода?

По правилам выплаты нового пособия, для того чтобы претендовать на социальную помощь, старшие члены семьи должны иметь регулярный официальный доход, пусть он даже совсем невелик. Принцип прост: государство готово помогать тем семьям, которые сами стараются повысить свой уровень жизни и позаботиться о своих детях, если они сейчас переживают сложные времена.

Принцип нулевого дохода касается каждого из взрослых членов семьи. Тем, у кого отсутствует хоть какой-то заработок, придется объяснить это обстоятельство. Есть ряд уважительных причин для отсутствия доходов, когда государство сохраняет за родителем право на получение социальной выплаты. Так, сохраняется оно для студентов очной формы обучения, не получающих стипендии, для одного из родителей в многодетной семье, для беременных женщин и женщин, ухаживающих за ребенком в возрасте до трех лет, для единственного родителя несовершеннолетнего ребенка.

Также уважительными причинами считается служба по призыву, пребывание в местах лишения свободы, долгое лечение от тяжелой болезни, а также статус безработного, вставшего на учет на биржу труда, — правда, в данном случае выплаты можно получать не более шести месяцев. При этом доходы, отличные от регулярной зарплаты — гонорары, полученные самозанятым или индивидуальным предпринимателем за оказание услуг, — являются вполне достаточными, даже если они нерегулярны.

Кто и как может подать заявление на получение пособия?

Пособие может получить отец, мать, усыновитель или опекун несовершеннолетнего ребенка. Его можно оформить на каждого из детей, но только однажды, поэтому, к примеру, родителям, не проживающим вместе, стоит заранее решить вопрос о том, кто получает выплату. Обратиться с заявлением можно через федеральный портал госуслуг или аналогичный портал своего региона, а также через местные органы социальной поддержки — ПФР или соцзащиту в зависимости от региона — либо в МФЦ. Оформление заявления — процесс быстрый и несложный. Как правило, документы к нему прикладывать не требуется: сотрудники ПФР сами обратятся в соответствующие ведомства за нужными бумагами. Если какие-то документы найти не удастся, вам сообщат об этом и попросят предоставить их самостоятельно.

Уроки умножения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Впрочем, у некоторых категорий граждан, претендующих на пособие, документы всё же запросят. Так, студентам очной формы обучения надо будет принести справку о размере стипендии, а самозанятым — документ, подтверждающий доходы. Дополнительные бумаги также могут понадобиться полицейским, спасателям и другим служащим силовых ведомств. Обычно решение о выплате принимается в течение 10 рабочих дней. Его могут продлить, если выяснится, что заявителю требуется предоставить дополнительные документы. Но в любом случае максимальный срок рассмотрения заявления не может превышать пять рабочих дней. Первые выплаты перечисляются родителям в течение пяти рабочих дней после принятия решения по заявлению. Они приходят на указанную в заявлении карту родителя либо доставляются «Почтой России».

Какую сумму можно получить?