Материнское право: какие новые выплаты ждут семьи с детьми

В День защиты детей президент РФ Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки многодетных семей, а также о планах возродить на федеральном уровне существовавшее во времена Советского Союза почетное звание «Мать-героиня». Об этом руководитель страны говорил в ходе встречи с кавалерами ордена «Родительская слава». О том, как многодетных родителей награждают сейчас, какие выплаты положены тем, кто их заслужил, и что ожидает большие семьи в будущем — в материале «Известий».

Что означает звание «Мать-героиня»?

Самое высокое при советской власти материнское звание за заслуги в рождении и воспитании детей было учреждено 8 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Тогда же были установлены знаки отличия — орден «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства». Принятие этого постановления совпало с днем памяти семейной пары — муромского князя Петра и его жены княгини Февронии. Они почитаются как покровители семьи и брака, взаимной любви и верности. Праздник в их честь отмечается в Российской Федерации с 2008 года.

Материнское право_1 Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Кому присваивали это звание?

Звание «Мать-героиня» с одновременным награждением орденом присваивалось женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, своих и усыновленных. При наличии всех детей младшему ребенку должен был исполниться год. Кроме того, учитывались погибшие дети, пропавшие без вести или умершие от ран при защите Отечества; те, кто умер по причине трудового увечья или профзаболевания.

Самая первая награда была вручена в Кремле в ноябре 1944 года жительнице Подмосковья Анне Алексахиной, которая воспитала 12 детей. Из восьми ее сыновей, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, четверо не вернулись.

Последний указ о награждении был подписан в 1991 году. После распада СССР звание «Мать-героиня» на федеральном уровне не присваивалось. Однако в некоторых регионах, где введены собственные знаки отличия для многодетных семей, от этого статуса не отказались.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев Орден «Родительская слава»

Чем награждают сейчас?

В 2008 году для многодетных семей был учрежден орден «Родительская слава». По данным портала «Госуслуги», им «награждаются родители (усыновители), состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей — граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства Российской Федерации».

На момент вручения этой награды младшему ребенку должно быть не менее трех лет. Высокой награды удостаиваются те, кому удалось создать социально ответственные семьи и достойно воспитать детей. Родители должны всячески заботиться о физическом и нравственном здоровье потомства, образовании, а также духовном и нравственном развитии. От взрослых также требуется подавать детям пример здорового образа жизни.

Материнское право_4 Фото: РИА Новости/Николай Федоров

Кто может получить медаль «Родительская слава»?

Выдвинуть кандидатов на получение награды имеет право орган местного самоуправления по месту жительства семьи. Окончательное утверждение осуществляется лично российским президентом.

Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители (усыновители) четырех и более детей, граждан РФ, в соответствии с требованиями семейного законодательства. Награда вручается на тех же основаниях, что и орден, — достойным и дружным семьям, по ходатайству органов местного самоуправления по месту жительства и утверждается президентом РФ. Младшему ребенку также должно быть не менее трех лет.

До последнего времени при награждении орденом «Родительская слава» одному из родителей (по их выбору) выплачивалось единовременное денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей. Награждение медалью денежной выплатой не сопровождалось.

Материнское право_2 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Как изменятся выплаты?

С предложением присваивать всем женщинам, родившим пять и более детей, звание «Мать-героиня» ранее обратилась к президенту глава Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович. Важный законопроект уже разрабатывают в Госдуме представители фракции «Единая Россия». Предполагается, что высокий статус будет сопровождаться мерами социальной поддержки.

Президент России поддержал важную инициативу и в среду, 1 июня, заявил о необходимости вернуть многодетным матерям высокое звание. Владимир Путин сообщил, что выплата при этом составит 1 млн рублей.

Изменится и порядок поощрения кавалеров ордена «Родительская слава». Президент предложил установить за него единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей. Награжденные медалью тоже смогут рассчитывать на материальную поддержку, им положено 200 тыс. рублей.