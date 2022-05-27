Пять-таки: в Госдуме намерены вернуть звание «Мать-героиня»

Депутаты Госдумы намерены восстановить звание «Мать-героиня» для многодетных женщин. Такой законопроект разрабатывают в «Единой России», сообщила «Известиям» замглавы профильного комитета Татьяна Буцкая. Инициативу могут подготовить уже этим летом. Ранее глава Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой присваивать звание женщинам, родившим пять и более детей. Возвращение титула поможет придать матерям особый статус в обществе, а также позволит улучшить демографическую ситуацию, если женщины смогут рассчитывать на меры материальной поддержки, считают эксперты и общественники.

От пяти и более

С инициативой вернуть звание «Мать-героиня» к президенту РФ Владимиру Путину обратилась председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович 25 мая на заседании президиума Госсовета.

Это звание появилось в СССР 1944 году, в нелегкие времена, когда стало понятно, что именно женщинам предстоит поднимать страну, напомнила общественница «Известиям».

— Матери рожали детей, трудились и вырастили поколение, которое восстановило страну после войны. Сегодня демографические задачи диктуют нам необходимость вводить дополнительные стимулирующие, статусные меры, такие как признание труда родителя. Они нужны помимо материальной поддержки, тех благ, которые сегодня предоставляются государством, — отметила она.

Наталья Карпович предлагает вручать награду матерям, имеющим от пяти детей.

— Перспектива получения звания поможет решиться на увеличение семьи. Мы планируем, что у награды будут степени в зависимости от числа детей — например, за пять, семь, десять детей, — пояснила она.

Кроме статуса звание должно позволять получить и различные преференции: от разовых денежных выплат до сохранения льгот многодетного родителя по достижении отпрысками определенного возраста. Важен и учет времени воспитания детей в качестве трудового стажа при начислении пенсии, уверена она.

Работа над законопроектом о возвращении звания «Мать-героиня» уже идет, сообщила «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

— Мало назвать женщину «Мать-героиня» и вручить ей орден. Хотя признание тоже очень важно, но хотелось бы вложить в это звание еще и привилегии, меры поддержки для семьи женщины, которая родила стольких детей. Мы прорабатываем инициативу именно с этой точки зрения, — сказала она.

Соответствующий законопроект могут подготовить уже этим летом, добавила парламентарий.

Статус: мать

Государственные награды для родителей существуют и сейчас. Например, есть орден «Родительская слава», напомнил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко.

— Орден дается и папе, и маме, которые достойно воспитали детей. То есть по факту воспитания. Это, конечно, важная мера стимулирования, поддержки. Но награда вручается не так часто. А сейчас обсуждается, чтобы она присуждалась непосредственно по факту рождения детей. Мы должны каким-то образом отмечать вклад женщин в будущее страны, — сказал он «Известиям».

Важно, чтобы рождение детей наделяло женщину особым статусом в обществе, считает он.

— Мать-героиня — это такое же звание, как, допустим, «Ветеран труда». У последнего есть льготы и преференции, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. Матери-героине тоже должно полагаться материальное вознаграждение. Решение о стимулировании не будет таким уж затратным, — полагает эксперт.

Статус матери-героини должен обязательно сопровождаться мерами материальной поддержки, согласны общественники. Например, президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович, мать семи детей, предлагает ввести для его обладательниц ежегодные выплаты и возможность быть приравненной к ветерану труда.

— Должна быть и какая-то весомая единовременная выплата. Например, в 200 тыс. рублей. Награжденным почетным званием должны предоставляться льготные билеты в театры и музеи. Знаю примеры, когда мать 17 детей у нас в Подмосковье получает пенсию в 11 тыс. Конечно, у «Матери-героини» должна быть достойная пенсия, хотя бы в 30 тыс. рублей, — считает она.

Речь могла бы идти об установлении «материнской зарплаты», полагает глава движения многодетных матерей России «Воины жизни» Татьяна Чичварина.

— Тогда мать или отец, родившие пять и более детей, могли бы рассчитывать на многоступенчатую систему финансовой поддержки. К сожалению, пока реализации такие инициативы не получили, хотя их неоднократно озвучивали. Это та ключевая мера поддержки, которая при правильном воплощении решила бы гораздо больше проблем государства, нежели просто вопрос демографии, — уверена она.

Звание «Мать-героиня» (с вручением ордена «Мать-героиня» («Материнская слава») и грамоты Президиума Верховного Совета СССР) появилось в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны как высшая степень отличия для матерей, родивших и воспитавших десять и более детей. Оно присваивалось по достижении последним ребенком возраста одного года и при условии, что все остальные дети живы.

За 40 лет знаком в виде пятиконечной звезды с надписью «Мать-героиня» были награждены более 750 тыс. женщин, медалью Материнства первой степени — более 1,5 млн женщин, медалью Материнства второй степени — более 2,7 млн женщин. В последний раз награду вручали 14 ноября 1991 года.