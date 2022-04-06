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Отцы и деньги: алименты в России предлагают платить обоим родителям

В каких случаях сейчас мужчины могут рассчитывать на поддержку и как часто детей воспитывают папы
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Отцы и деньги: алименты в России предлагают платить обоим родителям
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2022-04-05 15:44:36
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Мужчинам и женщинам могут предоставить одинаковый доступ к алиментам. Как выяснили «Известия», правовое управление Госдумы дало положительное заключение на такой законопроект заксобрания Архангельской области. Поддержать его готовы в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей, а также в большинстве фракций. Эксперты считают новую норму логичной и современной, однако обращают внимание на ряд обстоятельств, которые нужно учитывать.

С мамой или с папой

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Как выяснили «Известия», Госдума в июне может принять законопроект «О внесении изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ». Документом предлагается уравнять права мужчин и женщин на получение алиментов. Речь идет о праве супругов в течение трех лет со дня рождения общего ребенка требовать предоставления алиментов в судебном порядке в случае отказа от материальной поддержки и отсутствия соглашения об уплате алиментов.

«Замечаний концептуального характера по законопроекту не имеется», — говорится в заключении правового управления Госдумы, которое есть в распоряжении «Известий».

В настоящее время право на получение алиментов в судебном порядке в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка имеет только женщина, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. «Судебная практика говорит о том, что в последние годы растет число случаев, когда место жительства ребенка определяется с его отцом. На такую тенденцию указали, в частности, Верховный суд Республики Коми, Пермский краевой суд, Владимирский, Волгоградский и Ярославский областные суды», — уточняют в ней авторы законопроекта, депутаты Архангельского областного собрания.

отцы и деньги
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Так, например, согласно данным статистики, во Владимирской области в 2014 году по 25 делам место жительства ребенка было определено с матерью (57%), по 19 делам — с отцом (43%). В 2015 году по 20 делам — с матерью (47%), по 22 делам — с отцом (53%). В 2016 году по 26 делам — с матерью (41%), по 37 делам — с отцом (59%).

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Как выяснили «Известия», положительный отзыв на законопроект готовы дать в профильном комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

— Речь идет о том, чтобы предоставить возможность мужчине получать алименты, если он занимается воспитанием ребенка. Мы поддержим этот законопроект, потому что по Конституции у нас мужчина и женщина имеют равные права, — пояснила «Известиям» глава комитета Нина Останина.

По ее словам, к сожалению, не редким явлением в России становится, когда воспитанием детей занимается мужчина, такое наблюдается даже в многодетных семьях.

— Более того, мужчина уже имеет право на получение больничного листа, а также и на оплачиваемый декретный отпуск. Поэтому это просто правовой пробел, который мы устраняем, — подчеркнула она.

В настоящее время, согласно 90-й статье Семейного кодекса, бывший супруг может требовать через суд получение алиментов только в трех случаях. Если он является нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с этого момента, если воспитывает инвалида, а также если он нуждающийся пенсионер. Размер пособия будет зависеть от количества детей в семье. На одного ребенка он будет равен одной четвертой доходов, на двух — одной трети, на троих или больше — одной второй.

отцы и деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

На равных

В большинстве фракций также считают необходимым законопроект поддержать.

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— Насколько мне известно, этот законопроект рассматривался на Совете законодателей. Он прежде всего направлен на защиту прав детей и поддержание их материального положения. С учетом существующей невозможности получать алименты мужчинами этот пробел в законодательстве предлагается устранить. Такая норма, на мой взгляд, заслуживает поддержки, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду Ярослав Нилов.

В КПРФ также одобряют законопроект, потому что «алименты получает не мама или папа, а конкретный ребенок».

Кто его воспитывает, тот и должен получать деньги. Это правильно. Я однозначно за то, чтобы этот законопроект был принят, — заявил «Известиям» член фракции, первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.

В «Единой России» считают, что нормы заслуживают поддержки, однако свое решение фракция огласит позже.

Зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов при этом считает, что законопроект нельзя назвать важным, но партия его поддержит.

— Это не самый важный законопроект даже по этой теме. Мы, конечно, его поддержим. Но есть более серьезная проблема. Сегодня в России около миллиона неплательщиков алиментов. Поэтому хотелось бы напомнить об инициативе нашей партии. Ее суть о том, что если алименты не платятся одним из супругов, то эти функции берет на себя государство, — пояснил парламентарий «Известиям».

отцы и деньги
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

По его словам, власть всегда может потом взыскать деньги с тех, кто не платил алименты, при этом деньги на содержание ребенка будут поступать оперативно.

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Во фракции «Новые люди» сообщили, что пока эту инициативу не изучали.

Юрист по семейному праву Евгения Кочерян заявила, что она сторонник позиции, изложенной в законопроекте, однако надо учитывать ряд обстоятельств.

Это и возможности по воспитанию, и вовлеченность отца в этот процесс, и половая принадлежность ребенка. Уравнивание должно опираться на индивидуальный подход к каждому конкретному случаю, — пояснила эксперт «Известиям», отметив, что с законопроектом еще не знакома.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что законопроект заслуживает поддержки и укладывается в нынешний социальный тренд государства. По его мнению, это современное решение, так как за последние десятилетия гендерные роли поменялись. Сегодня очень часто женщины работают, а мужчины сидят с детьми, отметил эксперт.

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