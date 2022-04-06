Отцы и деньги: алименты в России предлагают платить обоим родителям

Мужчинам и женщинам могут предоставить одинаковый доступ к алиментам . Как выяснили «Известия», правовое управление Госдумы дало положительное заключение на такой законопроект заксобрания Архангельской области. Поддержать его готовы в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей, а также в большинстве фракций . Эксперты считают новую норму логичной и современной, однако обращают внимание на ряд обстоятельств, которые нужно учитывать.

С мамой или с папой

Как выяснили «Известия», Госдума в июне может принять законопроект «О внесении изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ». Документом предлагается уравнять права мужчин и женщин на получение алиментов. Речь идет о праве супругов в течение трех лет со дня рождения общего ребенка требовать предоставления алиментов в судебном порядке в случае отказа от материальной поддержки и отсутствия соглашения об уплате алиментов .

«Замечаний концептуального характера по законопроекту не имеется», — говорится в заключении правового управления Госдумы, которое есть в распоряжении «Известий».

В настоящее время право на получение алиментов в судебном порядке в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка имеет только женщина , уточняется в пояснительной записке к законопроекту. « Судебная практика говорит о том, что в последние годы растет число случаев, когда место жительства ребенка определяется с его отцом . На такую тенденцию указали, в частности, Верховный суд Республики Коми, Пермский краевой суд, Владимирский, Волгоградский и Ярославский областные суды», — уточняют в ней авторы законопроекта, депутаты Архангельского областного собрания.

отцы и деньги Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Так, например, согласно данным статистики, во Владимирской области в 2014 году по 25 делам место жительства ребенка было определено с матерью (57%), по 19 делам — с отцом (43%). В 2015 году по 20 делам — с матерью (47%), по 22 делам — с отцом (53%). В 2016 году по 26 делам — с матерью (41%), по 37 делам — с отцом (59%).

Как выяснили «Известия», положительный отзыв на законопроект готовы дать в профильном комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей .

— Речь идет о том, чтобы предоставить возможность мужчине получать алименты, если он занимается воспитанием ребенка. Мы поддержим этот законопроект, потому что по Конституции у нас мужчина и женщина имеют равные права , — пояснила «Известиям» глава комитета Нина Останина.

По ее словам, к сожалению, не редким явлением в России становится, когда воспитанием детей занимается мужчина, такое наблюдается даже в многодетных семьях.

— Более того, мужчина уже имеет право на получение больничного листа, а также и на оплачиваемый декретный отпуск. Поэтому это просто правовой пробел, который мы устраняем , — подчеркнула она.

В настоящее время, согласно 90-й статье Семейного кодекса, бывший супруг может требовать через суд получение алиментов только в трех случаях. Если он является нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с этого момента, если воспитывает инвалида, а также если он нуждающийся пенсионер. Размер пособия будет зависеть от количества детей в семье. На одного ребенка он будет равен одной четвертой доходов, на двух — одной трети, на троих или больше — одной второй.

отцы и деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

На равных

В большинстве фракций также считают необходимым законопроект поддержать.

— Насколько мне известно, этот законопроект рассматривался на Совете законодателей. Он прежде всего направлен на защиту прав детей и поддержание их материального положения. С учетом существующей невозможности получать алименты мужчинами этот пробел в законодательстве предлагается устранить . Такая норма, на мой взгляд, заслуживает поддержки, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду Ярослав Нилов.

В КПРФ также одобряют законопроект, потому что « алименты получает не мама или папа, а конкретный ребенок ».

— Кто его воспитывает, тот и должен получать деньги . Это правильно. Я однозначно за то, чтобы этот законопроект был принят, — заявил «Известиям» член фракции, первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.

В «Единой России» считают, что нормы заслуживают поддержки, однако свое решение фракция огласит позже.

Зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов при этом считает, что законопроект нельзя назвать важным, но партия его поддержит.

— Это не самый важный законопроект даже по этой теме. Мы, конечно, его поддержим. Но есть более серьезная проблема. Сегодня в России около миллиона неплательщиков алиментов. Поэтому хотелось бы напомнить об инициативе нашей партии. Ее суть о том, что если алименты не платятся одним из супругов, то эти функции берет на себя государство , — пояснил парламентарий «Известиям».

отцы и деньги Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

По его словам, власть всегда может потом взыскать деньги с тех, кто не платил алименты, при этом деньги на содержание ребенка будут поступать оперативно.

Во фракции «Новые люди» сообщили, что пока эту инициативу не изучали.

Юрист по семейному праву Евгения Кочерян заявила, что она сторонник позиции, изложенной в законопроекте, однако надо учитывать ряд обстоятельств .

— Это и возможности по воспитанию, и вовлеченность отца в этот процесс, и половая принадлежность ребенка . Уравнивание должно опираться на индивидуальный подход к каждому конкретному случаю, — пояснила эксперт «Известиям», отметив, что с законопроектом еще не знакома.