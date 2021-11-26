Форма на содержание: россияне идут в тюрьму за неуплату алиментов

Практика строгого наказания, вплоть до лишения свободы, для злостных неплательщиков алиментов постепенно становится привычной во многих регионах России. Между тем звучат призывы еще больше усилить ответственность по этому правонарушению. О том, насколько целесообразно отправлять «алиментщиков» за решетку и как это может отразиться на детской психике, выясняли «Известия».

На особом контроле

С алиментами уже сейчас шутки плохи, а будет еще строже, учитывая настроения в обществе, — в октябре Госдума поддержала поправку в КоАП, уравнивающую частичную неуплату алиментов с полным уклонением. Другой законопроект предусматривает изъятие у неплательщиков загранпаспорта (при долге от 10 тыс. рублей). Судебная власть также настроена решительно. Так, в Калининградской области четыре месяца колонии получил отец четырех сыновей и двух дочерей, задолжавший больше миллиона на их воспитание. Мужчина уже был судим за неуплату средств детям в 2019 году — тогда суд приговорил его к исправительным работам на полгода.

«Отбыв наказание, многодетный отец вновь не предпринял попыток погасить задолженность по алиментам, размер которой составил 1,3 млн рублей», — говорится в сообщении ФССП.

На 2 года и 1 месяц в колонию отправилась 44-летняя жительница Крыма за неоднократное уклонение от уплаты денег на воспитание 15-летнего ребенка. С 2015 года осужденная должна была ежемесячно перечислять ребенку по 1 тыс. рублей, но не делала этого.

«Всего за период 2020–2021 год она совершила один платеж на содержание ребенка в размере 300 рублей. Второй платеж в размере 1 тыс. рублей она совершила в период рассмотрения уголовного дела», — сообщили в пресс-службе Красноперекопского райсуда.

Скупость, упрямство, тюрьма

Согласно законодательству России, забота о детях и их воспитание являются не правом, а обязанностью родителей.

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— Лицо, обязанное уплачивать алименты, в отсутствии уважительных причин их неуплаты (например, в связи с болезнью) подлежит привлечению к административной и даже к уголовной ответственности, — рассказала «Известиям» Маргарита Курашина, член Ассоциации юристов России. — За это преступление могут грозить исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

По ее словам, уголовная ответственность — это крайняя мера воздействия.

— Одним из условий привлечения к уголовной ответственности является наличие вступившего в силу постановления суда о назначении административного наказания, — говорит юрист. — Для привлечения к административной ответственности период неуплаты алиментов должен составлять не менее двух месяцев подряд в рамках возбужденного исполнительного производства.

Необходимость уплаты алиментов должна быть установлена либо решением суда, либо соглашением между родителями ребенка. В случае взыскания по решению суда исполнительный лист, выданный на основании решения, должен быть направлен судебному приставу для исполнения.

Юрист обращает внимание на тот факт, что привлечение одного из родителей к уголовной ответственности может повлиять на последующую жизнь ребенка. Например, при устройстве на работу в государственные органы или в иных сферах, где может даже негласно учитываться прошлое близких родственников.

Необходимость или сведение счетов

Но есть и еще один аспект, о котором потерпевшей стороне стоит задуматься, прежде чем требовать привлечения отца-неплательщика или нерадивой матери к уголовной ответственности.

— Для ребенка важны оба родителя, отказываясь от одного, он бессознательно отказывается от части себя, — говорит психолог Ольга Хабибулина . — Если у ребенка нет контакта с отцом (иногда матери этому способствуют), то в дальнейшем могут возникнуть проблемы с самореализацией. Отсутствие же контакта с матерью чревато проблемами в отношениях, даже с физическим здоровьем и так называемой чувственной сферой.

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Не исключено, что мать, которая способствует отправке отца в тюрьму, таким образом решает свои с ним межличностные проблемы.

— В таких ситуациях мать не всегда думает о ребенке, скорее она бессознательно хочет сделать папу «плохим». Если мать думает о ребенке, то она будет говорить ему «папа дал тебе жизнь, и этого достаточно» или «к сожалению, отец не готов взять ответственность за твое взросление, и мне придется позаботиться о тебе». Или «прости, что я не выбрала лучшего папу для тебя». Но матери следует делать акцент, на том, что с отца началась жизнь ребенка.

В то же время случаются ситуации, когда неуплата алиментов ставит ребенка в опасное положение и мать вынуждена обращаться в правоохранительные органы. В таких случаях у пострадавших возникает страх мести со стороны отца.

— Отец не будет мстить ребенку, если у него хватит мудрости и мужества. Хорошо, если кто-то сможет объяснить несовершеннолетнему, что он не виноват в ситуации, и посочувствует ему. В целом примирение с отцом и признание того факта, что он дал ему жизнь, благотворно влияет на душевное состояние ребенка.

«Какой толк сажать?»

«Известия» побеседовали с женщиной, которая испытывала острую нехватку средств на воспитание ребенка из-за отказа бывшего мужа платить алименты и выслушали ее точку зрения.

— Бывший муж злоупотреблял спиртным, вел себя вызывающе и агрессивно, что, собственно, и стало главной причиной развода. Он пытался как-то помогать сыну, но потом перестал давать деньги. Я знала, что он зарабатывал что-то на стройках, поселок-то маленький — все на виду. Было обидно, что он сыну ни копейки не принес. Уже документы собрала, с подругой проконсультировалась (она привлекла своего бывшего по статье)... А потом сын подходит «мам, ты хочешь папу в тюрьму отправить?» Я по интонации поняла, что сын против, хотя он был очень на него обижен. И я не стала ничего делать. Скоро жизнь устроилась, я нашла другого мужчину.

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По словам участкового уполномоченного столичной полиции, «алиментщики» делятся в основном на две категории — люди, страдающие зависимостями, и принципиальные неплательщики.

— С первой категорией всё понятно. Человек сам себе не принадлежит: либо наркоманы, либо алкоголики, либо все в кредитах, — рассказал полицейский на условиях анонимности. — Такие бегают не только от своих детей, но и от кредиторов, полиции. Не совсем понимаю, зачем они нужны в колониях — им к наркологам прямая дорога, в реабилитацию, на исправительные работы с удержанием зарплаты. Те, кто принципиально не платит, часто на жен обижены. Пытаются имущество свое скрыть, свой реальный доход. На отдых выезжают через Белоруссию, так как через суд и приставов им закрывают выезд. Для такой категории, возможно, следует ужесточить наказание. Но, как правило, в случае реальной опасности, они улаживают ситуацию с бывшими женами. Женщины, уклоняющиеся от уплаты алиментов, в основном лишены родительских прав. Им безразлично их будущее, а судимости их не пугают.