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Форма на содержание: россияне идут в тюрьму за неуплату алиментов

Тюремные сроки для нерадивых родителей отражаются на психике детей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Форма на содержание: россияне идут в тюрьму за неуплату алиментов
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2021-11-24 19:55:03
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Практика строгого наказания, вплоть до лишения свободы, для злостных неплательщиков алиментов постепенно становится привычной во многих регионах России. Между тем звучат призывы еще больше усилить ответственность по этому правонарушению. О том, насколько целесообразно отправлять «алиментщиков» за решетку и как это может отразиться на детской психике, выясняли «Известия».

На особом контроле

С алиментами уже сейчас шутки плохи, а будет еще строже, учитывая настроения в обществе, — в октябре Госдума поддержала поправку в КоАП, уравнивающую частичную неуплату алиментов с полным уклонением. Другой законопроект предусматривает изъятие у неплательщиков загранпаспорта (при долге от 10 тыс. рублей). Судебная власть также настроена решительно. Так, в Калининградской области четыре месяца колонии получил отец четырех сыновей и двух дочерей, задолжавший больше миллиона на их воспитание. Мужчина уже был судим за неуплату средств детям в 2019 году — тогда суд приговорил его к исправительным работам на полгода.

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«Отбыв наказание, многодетный отец вновь не предпринял попыток погасить задолженность по алиментам, размер которой составил 1,3 млн рублей», — говорится в сообщении ФССП.

На 2 года и 1 месяц в колонию отправилась 44-летняя жительница Крыма за неоднократное уклонение от уплаты денег на воспитание 15-летнего ребенка. С 2015 года осужденная должна была ежемесячно перечислять ребенку по 1 тыс. рублей, но не делала этого.

«Всего за период 2020–2021 год она совершила один платеж на содержание ребенка в размере 300 рублей. Второй платеж в размере 1 тыс. рублей она совершила в период рассмотрения уголовного дела», — сообщили в пресс-службе Красноперекопского райсуда.

Скупость, упрямство, тюрьма

Согласно законодательству России, забота о детях и их воспитание являются не правом, а обязанностью родителей.

Форма на содержание
тюрьма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Лицо, обязанное уплачивать алименты, в отсутствии уважительных причин их неуплаты (например, в связи с болезнью) подлежит привлечению к административной и даже к уголовной ответственности, — рассказала «Известиям» Маргарита Курашина, член Ассоциации юристов России. — За это преступление могут грозить исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

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По ее словам, уголовная ответственность — это крайняя мера воздействия.

— Одним из условий привлечения к уголовной ответственности является наличие вступившего в силу постановления суда о назначении административного наказания, — говорит юрист. — Для привлечения к административной ответственности период неуплаты алиментов должен составлять не менее двух месяцев подряд в рамках возбужденного исполнительного производства.

Необходимость уплаты алиментов должна быть установлена либо решением суда, либо соглашением между родителями ребенка. В случае взыскания по решению суда исполнительный лист, выданный на основании решения, должен быть направлен судебному приставу для исполнения.

Юрист обращает внимание на тот факт, что привлечение одного из родителей к уголовной ответственности может повлиять на последующую жизнь ребенка. Например, при устройстве на работу в государственные органы или в иных сферах, где может даже негласно учитываться прошлое близких родственников.

Необходимость или сведение счетов

Но есть и еще один аспект, о котором потерпевшей стороне стоит задуматься, прежде чем требовать привлечения отца-неплательщика или нерадивой матери к уголовной ответственности.

— Для ребенка важны оба родителя, отказываясь от одного, он бессознательно отказывается от части себя, — говорит психолог Ольга Хабибулина. — Если у ребенка нет контакта с отцом (иногда матери этому способствуют), то в дальнейшем могут возникнуть проблемы с самореализацией. Отсутствие же контакта с матерью чревато проблемами в отношениях, даже с физическим здоровьем и так называемой чувственной сферой.

Форма на содержание
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не исключено, что мать, которая способствует отправке отца в тюрьму, таким образом решает свои с ним межличностные проблемы.

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— В таких ситуациях мать не всегда думает о ребенке, скорее она бессознательно хочет сделать папу «плохим». Если мать думает о ребенке, то она будет говорить ему «папа дал тебе жизнь, и этого достаточно» или «к сожалению, отец не готов взять ответственность за твое взросление, и мне придется позаботиться о тебе». Или «прости, что я не выбрала лучшего папу для тебя». Но матери следует делать акцент, на том, что с отца началась жизнь ребенка.

В то же время случаются ситуации, когда неуплата алиментов ставит ребенка в опасное положение и мать вынуждена обращаться в правоохранительные органы. В таких случаях у пострадавших возникает страх мести со стороны отца.

— Отец не будет мстить ребенку, если у него хватит мудрости и мужества. Хорошо, если кто-то сможет объяснить несовершеннолетнему, что он не виноват в ситуации, и посочувствует ему. В целом примирение с отцом и признание того факта, что он дал ему жизнь, благотворно влияет на душевное состояние ребенка.

«Какой толк сажать?»

«Известия» побеседовали с женщиной, которая испытывала острую нехватку средств на воспитание ребенка из-за отказа бывшего мужа платить алименты и выслушали ее точку зрения.

— Бывший муж злоупотреблял спиртным, вел себя вызывающе и агрессивно, что, собственно, и стало главной причиной развода. Он пытался как-то помогать сыну, но потом перестал давать деньги. Я знала, что он зарабатывал что-то на стройках, поселок-то маленький — все на виду. Было обидно, что он сыну ни копейки не принес. Уже документы собрала, с подругой проконсультировалась (она привлекла своего бывшего по статье)... А потом сын подходит «мам, ты хочешь папу в тюрьму отправить?» Я по интонации поняла, что сын против, хотя он был очень на него обижен. И я не стала ничего делать. Скоро жизнь устроилась, я нашла другого мужчину.

Форма на содержание
ФССП России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По словам участкового уполномоченного столичной полиции, «алиментщики» делятся в основном на две категории — люди, страдающие зависимостями, и принципиальные неплательщики.

— С первой категорией всё понятно. Человек сам себе не принадлежит: либо наркоманы, либо алкоголики, либо все в кредитах, — рассказал полицейский на условиях анонимности. — Такие бегают не только от своих детей, но и от кредиторов, полиции. Не совсем понимаю, зачем они нужны в колониях — им к наркологам прямая дорога, в реабилитацию, на исправительные работы с удержанием зарплаты. Те, кто принципиально не платит, часто на жен обижены. Пытаются имущество свое скрыть, свой реальный доход. На отдых выезжают через Белоруссию, так как через суд и приставов им закрывают выезд. Для такой категории, возможно, следует ужесточить наказание. Но, как правило, в случае реальной опасности, они улаживают ситуацию с бывшими женами. Женщины, уклоняющиеся от уплаты алиментов, в основном лишены родительских прав. Им безразлично их будущее, а судимости их не пугают.

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