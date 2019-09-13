Криминальные алименты: жадные отцы отправятся по этапу

В колонию общего режима отправился в сентябре по решению суда в Волгоградской области злостный неплательщик алиментов . Ранее у мужчины был условный срок за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего сына, поэтому Фемида и проявила жесткость. Впрочем, ответственность за оставление своих детей без средств к существованию в России становится всё более строгой. Какие инструменты сегодня применяет государство для воздействия на нерадивых отцов и матерей, выясняли «Известия».

Прокуратура Волгоградской области долгое время различными способами пыталась призвать неплательщика к исполнению обязанностей по содержанию своего сына. Несколько лет назад дело дошло до суда — он получил условное наказание. Однако после приговора ситуация не изменилась.

«Суд разделил мнение прокуратуры и назначил мужчине восемь месяцев исправительной колонии общего режима», — сообщили в региональной прокуратуре.

А в Башкирии суд приговорил к четырем месяцам колонии жительницу Дюртюлинского района. Ранее она была приговорена к обязательным работам за отказ от выплаты средств сыновьям 13 и 16 лет. В региональном управлении ФССП отметили, что женщина не страдает от вредных привычек. Приговор она игнорировала, а долг перед детьми вырос до 360 тыс. рублей. За это она получила изначально один месяц лишения свободы. Дальнейшее уклонение от выполнения своих обязанностей обернулось новым сроком — четыре месяца в колонии-поселении.

Без отпуска и без авто

На сегодняшний день закон предусматривает три вида ответственности за неуплату алиментов.

«Во-первых, гражданско-правовая ответственность — это начисление пени на сумму долга и лишение родительских прав. Во-вторых, административная — предусмотрено лишение права на управление транспортным средством, штраф за уклонение от выплат, запрет на выезд за границу», — рассказывает адвокат Алексей Гавришев.

В мае текущего года пресс-служба ФССП сообщила, что каждый пятый гражданин, которому был ограничен выезд за рубеж, — злостный неплательщик алиментов. Всего не смогли пересечь границу, по данным ведомства на тот период, 4,4 млн должников.

Алименты_1 Пассажир у мобильного пункта Федеральной службы судебных приставов в терминале F международного аэропорта Шереметьево Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Что касается лишения водительских прав, то оно возможно, если долг составляет более 10 тыс. рублей. Такая мера призвана повысить эффективность исполнительного производства.

«Не могут быть лишены водительских прав лица, которым предоставлена рассрочка или отсрочка выплаты алиментов; кому права требуются для выполнения работы (водители такси и т.п.); те, для кого автомобиль является единственным способом обеспечения жизнедеятельности членов семьи, если они проживают в отдаленной местности с неразвитой инфраструктурой. Также невозможно лишить водительских прав, если лицо является инвалидом или на его иждивении находятся инвалиды I и II группы», — прокомментировала «Известиям» положения закона адвокат юридической компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич.

Самая суровая ответственность, уголовная, в соответствии со статьей 157 УК РФ предусматривает лишение свободы до 12 месяцев, принудительные работы до 150 часов, исправительные работы и арест до 90 дней

Алименты_2 Проверка документов во время совместного рейда судебных приставов с сотрудниками ГИБДД по выявлению неплательщиков штрафов за нарушение ПДД, налогов и алиментов Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

«Для наступления уголовной ответственности должны быть доказаны признаки злостного уклонения: объявление в розыск за неуплату алиментов, смена места жительства с целью уклонения от уплаты алиментов, значительная сумма задолженности (более 10 тыс. рублей), игнорирование предупреждения судебных приставов, длительный период невыплаты алиментов (более четырех месяцев)» , — объясняет Пашкевич.

Кроме того, не дают повода отказаться от выплаты алиментов такие основания, как инвалидность, увольнение с работы, выход на пенсию, кредит, выплата по другим обязательствам либо же наличие иных гражданско-правовых обязательств, уточнила юрист.

За границей еще жестче

Наказание человека лишением свободы за неуплату алиментов — вопрос дискуссионный. Вопрос заключается в том, имеет ли смысл помещать в колонию безответственных отцов или матерей вместе с людьми, представляющими реальную опасность для общества. Да и материальные проблемы детей таким способом решить сложно. Впрочем, Россия далеко не пионер в применении заключения под стражу для алиментщиков.

«Данные меры на первый взгляд суровы, но это вовсе не так. В Германии за неуплату алиментов у должника конфискуют и распродают имущество в пользу ребенка, а когда имущества не хватает, заключают в тюрьму на срок до трех лет. Без конфискации имущества обходятся во Франции и Италии, однако тюремное заключение за неуплату алиментов там никто не отменял. В Канаде у должников по алиментам забирают водительские права, всевозможные лицензии, а также публикуют их фото в интернете и средствах массовой информации. Кроме того, не стоит забывать, что в большинстве из перечисленных стран алименты платятся в размере фиксированной суммы до того момента, пока ребенку не исполнится 25, а то и 27 лет» , — рассказал «Известиям» адвокат Гавришев.

«В США алименты можно взыскать не только на детей, но и на бывших супругов. Причем чем больше срок нахождения в браке, тем дольше будет период выплат. В США также существуют санкции за неуплату алиментов в виде лишения свободы сроком на несколько лет. В Латвии алиментный платеж фиксированный, его размер определяется от средней заработной платы по стране. В Латвии к неплательщикам алиментов также применяется мера в виде лишения водительских прав, также возможен отказ в регистрации автомобиля либо в выдаче талона техосмотра. Таким образом, Россия с 2016 года переняла определенный опыт у европейских стран, что положительно сказывается на исполнении алиментных обязательств» , — говорит Татьяна Пашкевич.

Новые идеи

На законодательном уровне готовятся новые изменения, касающиеся алиментщиков. В июне Минюст выступал с инициативой дополнить Семейный кодекс с целью защиты жилищных прав несовершеннолетних. Предлагалось в исключительных обстоятельствах при разводе возложить на не проживающего с ребенком родителя дополнительные обязательства. То есть, помимо алиментов, помощь с оплатой съемного жилья или его предоставление. Иными словами, «дополнительные обязательства, связанные с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением», как сформулировано в законопроекте.

Алименты_4 Судебные приставы во время посещения квартир неплательщиков алиментов Фото: ТАСС/Станислав Красильников