Долгий спрос: сумма долгов по детским алиментам превысила 150 млрд рублей

Задолженность по «детским» алиментам в России к осени составила более 150 млрд рублей, рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) в ходе круглого стола, который состоялся в Совете Федерации . Сенаторы в свою очередь предложили ужесточить существующее законодательство для решения проблемы, а также вновь напомнили о предложении создать в стране специальный алиментный фонд. «Известия» выясняли, почему текущие меры не работают, можно ли ко всем должникам относиться одинаково и поможет ли ужесточение законодательства справиться с неплательщиками.

150 млрд рублей долга

Общая сумма задолженности по алиментам на детей в этом году уже превысила 150 млрд рублей, сообщил заместитель начальника Управления организации исполнительного производства ФССП России Дмитрий Желудков в ходе круглого стола, который состоялся в Совете Федерации в середине ноября.

— Сумма задолженности на 1 октября составляла порядка 156 млрд рублей, она практически соответствует аналогичному периоду прошлого года, — рассказал представитель ФССП.

Всего, по данным на сентябрь 2021 года, в Федеральной службе судебных приставов находилось более 1,3 млн исполнительных производств по взысканию алиментов. Каждое третье из них было возбуждено в этом году. При этом большая часть из них приходится именно на случаи неуплаты родителями алиментов на детей .

При этом в России наблюдается тенденция к увеличению числа взысканий с должников, отметили в ФССП .

— Всего за 2021 год мы взыскали более 22 млрд рублей. Это на 9 млрд больше, чем в прошлом году, — сообщил Дмитрий Желудков.

Долгий спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Чтобы сократить объем задолженности, в Совете Федерации предложили вернуться к идее создания специального алиментного фонда . Напомним, впервые эту идею сенаторы озвучивали еще в 2013 году. Возвращались к ней также и в 2020-м. Предполагается, что за счет средств такого фонда могли бы выплачиваться средства одиноким родителям.

Тогда спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагала создать его на базе Фонда социального страхования .

— Сейчас активно обсуждается тема создания общероссийского алиментного фонда (...). Может быть, в Фонде социального страхования создать подразделение, которое при политическом решении, если оно состоится, могло бы заниматься еще вопросами реализации полномочий так называемого алиментного фонда, — отметила она.

Среди других вариантов, предложенных сенаторами в рамках круглого стола, — увеличение срока, отведенного на примирение сторон при подаче заявления на развод, с трех месяцев до шести, ограничения на выдачу кредитов, а также невозможность для должника уйти от уголовной или административной ответственности даже в случае перечисления им незначительных сумм в счет долга .

Пакет поправок, касающихся последней меры, уже находится на рассмотрении в Госдуме. Ранее депутаты приняли его в первом чтении.

Пошли на снижение

Существующее законодательство уже предусматривает целый ряд инструментов, которые позволяют воздействовать на родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов после ухода из семьи . В последние годы законодательное регулирование таких вопросов существенно улучшилось, но проблема часто возникает на этапе реализации заложенных в законе механизмов на практике, обращают внимание опрошенные «Известиями» юристы.

На сегодняшний день законодатель предусмотрел несколько видов ответственности за неуплату алиментов: гражданско-правовая ответственность в виде неустойки, административная, то есть штраф, и уголовная. Кроме того, злостная неуплата алиментов является самостоятельным основанием для лишения человека родительских прав, перечисляет адвокат Марина Ларионова. Но все эти меры, по ее словам, «некачественно и несвоевременно» реализуются службой судебных приставов.

Долгий спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Даже для того, чтобы просто получить постановление о расчете задолженности, родителю — а это, как правило, мама, и хорошо, если ребенок у нее на руках один, а не пятеро, — чаще всего приходится неоднократно лично посещать судебных приставов, — обращает внимание собеседница издания.

Из-за большого количества исполнительных производств приставы, от действий которых зависит, насколько эффективным будет работа по истребованию алиментов, часто не могут реагировать на них достаточно оперативно. А большая часть забот ложится на родителя, оставшегося с ребенком , согласна независимый адвокат, специализирующийся на семейном праве, Анна Фролова.

При этом, учитывая, что сумма алиментов рассчитывается в процентах от официального заработка, у потенциального плательщика сегодня есть достаточно способов обойти требования закона или отделаться незначительными выплатами , даже не попадая в число должников, обращает внимание собеседница издания.

— Если говорить даже о моей практике, есть большое количество примеров, когда мужчина, получив предписание об уплате алиментов, просто официально увольняется со всех работ и встает на биржу труда — в результате потребовать с него деньги невозможно, — объясняет адвокат.

Долгий спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Индивидуальные предприниматели могут ограничить причитающиеся с них выплаты, переведя большую часть поступающих средств на личный счет, поступления на который не учитываются при расчете алиментов. Кроме того, в некоторых случаях человек может «снизить» свою официальную зарплату до уровня прожиточного минимума, что существенно ограничит сумму, на которую сможет претендовать родитель, оставшийся с ребенком.

Исключительная ситуация

Несмотря на то что законом предусмотрена в том числе и уголовная ответственность, реальные случаи привлечения к ней родителей-неплательщиков не распространены, а угрозу уголовного преследования потенциальные должники всерьез не воспринимают , отмечает Марина Ларионова.

— Судебная практика говорит нам о том, что это не является системой. Это исключительная ситуация, для реализации которой той же самой маме нужно пройти множество этапов, — говорит она.

В результате большинство одиноких родителей предпочитает скорее «пойти на третью работу», чем начинать процесс, который потребует от них огромных временных, финансовых и эмоциональных затрат и необязательно увенчается успехом, обращает внимание она.

Вопрос с взысканием алиментов является очень многогранным и включает в себя не только внутрисемейные конфликты , напоминает председатель московского отделения общества защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Анна Кульчицкая.

— Когда мы говорим об алиментах на детей, мы чаще всего подразумеваем отношения между двумя родителями, один из которых, например, ушел из семьи. В этом случае, безусловно, второй родитель вправе претендовать на такую финансовую поддержку для ребенка, — рассуждает она. — Но есть ситуации, когда родители платят алименты государству после того, как ребенка, например, изъяли из семьи .

Долгий спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уязвимыми оказываются малообеспеченные родители, в том числе одинокие, которые настроены на то, чтобы воспитывать ребенка и заботиться о нем, но столкнулись со сложностями из-за недостатка средств .

— Такие случаи очень распространены, особенно в регионах. Мы все знаем, что есть матери, которые хотели бы заботиться о ребенке, но у них не хватает средств. Рано или поздно ребенок идет в школу, учителя видят, что он, например, бедно одет или квартира находится не в лучшем состоянии, и обращаются в опеку, — продолжает собеседница издания.

В этом случае опека нередко изымает ребенка из семьи до устранения нарушений: «На это время матери назначают алименты. Получается, что она одновременно должна заниматься улучшением жилищных условий и выплачивать на ребенка алименты, хотя она уже стеснена в средства».

Нередко заканчивается все тем, что после решения всех материальных проблем из-за накопившихся долгов по алиментам такого родителя лишают родительских прав, а ребенка отдают в детский дом, хотя эту семью можно было бы попытаться сохранить, резюмирует эксперт.

Поставить на контроль

Алиментный фонд мог бы стать одним из наиболее эффективных способов решения проблемы с неуплатой алиментов , уверена Анна Фролова. Но эту инициативу обсуждают уже много лет, и до сих пор не было внесено никаких законопроектов на этот счет, отмечает адвокат.

В текущих обстоятельствах наиболее эффективным для родителей, которые не могут добиться выплаты алиментов на ребенка, может стать обращение в суд.

Долгий спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы не можем сразу назначать фиксированную сумму алиментов, потому что бывают случаи, когда человек готов платить, но его действительно, например, уволили с работы. Особенно сейчас, в условиях пандемии, — говорит она. — Но если мать или отец ребенка видят, что второй родитель намеренно пытается скрыть часть дохода, чтобы уменьшить сумму алиментов, лучше всего сразу обратиться в суд с просьбой назначить фиксированную сумму исходя, в том числе из его налоговой отчетности за последние три года.

Параллельно с усовершенствованием законодательных механизмов необходимо усиливать профилактическую работу, призванную повысить ответственность родителей, в том числе и при разводе , полагает Анна Кульчицкая. Кроме того, необходимо сделать законодательство более гибким, учитывая, что в число плательщиков алиментов в том числе попадают малообеспеченные люди, заинтересованные в том, чтобы сохранить семью или ребенка.