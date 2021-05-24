Оценка состояния: по каким принципам назначат пособия на детей 8–17 лет

Пособия беременным женщинам и родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет будут назначать по тем же принципам, что и выплаты на детей от трех до семи лет . То есть с учетом их имущества и наличия дохода. Это следует из проекта постановления правительства, который подготовил Минтруд, рассказали «Известиям» в ведомстве. Но есть и отличие. Оператором по назначению и выплатам новых пособий, которые должны начаться с 1 июля, будет Пенсионный фонд России, а не органы соцзащиты. Эксперты считают, что появление новой формы поддержки поможет семьям с детьми, но мнения относительно имущественного ценза разделились.

Универсальный подход

Впервые принцип адресности при назначении пособий правительство применило к выплатам на детей от трех до семи лет. Теперь имущественный ценз и правило «нулевого» дохода планируется распространить и на новые пособия для малообеспеченных семей на детей от восьми до 17 лет и беременным женщинам , следует из проекта постановления, который подготовил Минтруд.

О новых видах социальной поддержки в конце апреля в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Он анонсировал пособия для беременных женщин в затруднительном материальном положении, которые встали на учет на ранних сроках, а также для одиноких родителей . Выплаты рассчитаны на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе проживания.

Оценка состояния Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В проекте постановления уточняется: чтобы претендовать на выплаты, женщина в положении должна встать на учет по беременности до 12-й недели беременности, а получать пособие она будет после 12-й недели беременности до момента родов или прекращения беременности. Пособие начисляется с момента обращения, но не ранее чем с шестой недели беременности, указано в документе.

Проект предусматривает, что одиночкой родитель считается в случае, если второй родитель не вписан в свидетельство о рождении или вписан матерью, умер, пропал без вести или находится в разводе с заявителем и алименты назначены по суду.

Набор собственности

Проектом новых правил предусмотрен достаточно большой объем собственности, которой может обладать семья, претендующая на пособия. Это квартира, жилой дом, дача, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодка . В расчет нуждаемости не включаются квартиры и дома, признанные непригодными для проживания, а также квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки. В случае земельных наделов не учитываются также дальневосточные гектары.

Оценка состояния Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

При этом не будут учитывать доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Часто бывает, что собственность на жилье распределена между несколькими поколениями семьи, а родитель, который претендует на пособие, владеет лишь небольшой частью. Также, если в первоначальном варианте для расчета нуждаемости не учитывались земельные участки 0,25 га, то в окончательном — 1 га, если он расположен в сельской местности.

— Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз, — сказал «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин. — Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни.

Ненулевой принцип

Также граждане, которые будут обращаться за новыми пособиями, должны обязательно иметь доход , предусмотрено в проекте. Введен так называемый принцип «нулевого дохода». То есть для получения пособия у взрослого члена семьи на протяжении года должно быть поступление средств по одной из следующих категорий: доходы от трудовой, творческой, предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. Если такого дохода нет, но есть объективная причина, то пособие будет назначено.

Оценка состояния Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Справка «Известий» Какие доходы не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи: — единовременная государственная материальная помощь в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом; — ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы; — пособия и иные аналогичные выплаты, а также алименты на ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет (23 лет — в случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации); — единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы; — государственная социальная помощь на основании социального контракта.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейный ценностей Сергея Рыбальченко, новые пособия позволят снизить показатели бедности. Но в перспективе для поддержки рождаемости государственные меры должны носить универсальный характер и распространяться на все семьи независимо от уровня дохода, считает он.

— Опыт реализации пособия для детей в возрасте от трех до семи лет показал, что число получателей пособий чрезвычайно высоко. Многие семьи стремятся попасть в число нуждающихся, но многие не могут попасть в эту категорию, так как их доходы немного выше установленного уровня. В то же время родители вносят вклад в формирование бюджета, из которого осуществляется выплата пособий, и они имеют такое же право на поддержку государства в воспитании детей. С учетом того, что рождаемость в нашей стране снижается, актуальность универсальных пособий возрастает, — подчеркнул Сергей Рыбальченко.

Оценка состояния Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Эксперт общественного движения ОНФ, член общественной палаты Юлия Зимова подчеркнула, что введение пособия на детей от восьми до 17 лет позволит родителям лучше их обеспечивать, поскольку в этом возрасте они требуют даже больших расходов, чем малыши.