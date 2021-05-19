Каждому по долгам: 7 млн россиян не смогут отдохнуть за границей

Несмотря на пандемию, границы некоторых стран уже открыты для российских туристов, однако отдохнуть за рубежом не смогут около 7 млн россиян — из-за долгов они стали невыездными, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Это почти в два раза больше, чем десять месяцев назад, когда за пределы страны не могли выехать 4 млн должников. Растут все виды долгов: по ЖКХ, по штрафам ГИБДД, по неуплате алиментов. Но подавляющее большинство невыездных россиян — клиенты банков, при этом 90–95% задолжавших имеют одновременно банковский кредит и займ в микрофинансовых организациях. Пандемия пошла на спад, но экономика еще не восстановилась, поэтому и растет число должников, считают эксперты. В этой ситуации ограничение на выезд мало поможет: за границу выезжают всего 5% россиян.

Отпуск отменяется

На 1 апреля 2021 года в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными, рассказали «Известиям» в ФССП. Это около трети от общего числа граждан с долгами — всего их в России 18,9 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников в России стало на 2 млн больше — тогда их было 16,8 млн.

В I квартале этого года заплатить по счетам смогли только 103 тыс. невыездных должников. Судебные приставы взыскали с этой категории граждан 9,2 млрд рублей, из них 283 млн рублей — это алименты, отметили в ФССП.

Всего невыездными из-за неуплаченных алиментов в данный период стали 7,8 тыс. россиян, а рассчитаться с государством и со своими бывшими семьями смогли только 2,7 тыс.

Судебные приставы за I квартал текущего года взыскали со всех категорий должников 180,6 млрд рублей (против 162,3 млрд за аналогичный период 2020-го).

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) цифру 7 млн «Известиям» подтвердили. Это люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а период просрочки превышает 90 дней, напомнили в ассоциации. Количество невыездных россиян резко выросло в период с июля по ноябрь прошлого года, однако потом ситуация выровнялась , объяснили в НАПКА.

В целом число должников в стране растет: в апреле 2020-го их было 6,5 млн, а годом ранее — 6,1 млн, уточнили в ассоциации.

Подавляющее большинство невыездных россиян — клиенты банков, при этом 90–95% задолжавших имеют одновременно банковский кредит и займ в микрофинансовых организациях (МФО). Остальные 5% — обладатели незакрытых долгов перед МФО. Такой перекос связан с тем, что суммы займов в МФО ниже банковских и редко превышают невыездной порог в 30 тыс. рублей, объяснили коллекторы.

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Большая часть должников не платит по кредитам по причине трудного финансового положения, пояснил «Известиям» президент НАПКА Эльман Мехтиев.

— 60–70% должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки. На таких должников мера по ограничению выезда за рубеж не влияет, так как их проблема не в нежелании платить, а в нехватке средств . В условиях карантинных ограничений эта мера вообще имеет более низкую эффективность, чем другие. Рассуждения должников сводятся к тому, что раз всё равно не могу никуда поехать, так зачем платить, — сообщил Эльман Мехтиев.

С ним согласен директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

— Ограничение выезда имело смысл, когда границы были открыты. Сейчас и ехать особо некуда. Но если ситуация с ковидом стабилизируется, конечно, люди будут стараться погашать долги. Никому не хочется быть невыездным , — сказал эксперт.

Ограничение выезда за рубеж всегда являлось действенной мерой в отношении должников, которые часто выезжают по работе в другие страны, уверен генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков.

— Сейчас поток выезжающих снизился, однако мера продолжает действовать. По разным данным, порядка 20–30% должников погашают свои обязательства в сжатые сроки после применения к ним подобного ограничения , — отметил он. — При этом количество злостных неплательщиков снижается не так быстро, как хотелось бы.

Низкие процентные ставки по кредитам вводят людей в заблуждение: им кажется, что это выгодно. Но набрав кредиты, они оказываются не в состоянии их погашать. Отсюда рост плохой задолженности, и в первую очередь в потребительском секторе, где кредиты выдают без залога, пояснил Василий Солодков. При этом он не склонен думать, что люди не платят по счетам из-за наплевательского отношения к своим обязательствам.

— Люди могут не платить просто потому, что болеют ковидом или восстанавливаются после болезни. Многие от вируса умирают, поэтому, говоря о долгах, не стоит забывать, что мы живем в период пандемии, — подчеркнул эксперт.

Средний размер долга потенциально невыездного россиянина составляет порядка 85 тыс. рублей, за прошедший год он существенно не изменился. В подавляющем большинстве задолженность накоплена в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. При этом кредиторы всё активнее прибегают к судебному взысканию, в то время как должнику гораздо выгоднее решать эти вопросы без привлечения приставов, акцентировал внимание управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель.

Жизнь или штраф

Увеличение числа должников по штрафам ГИБДД закономерно, рассказал «Известиям» координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Цены на автомобили и их обслуживание выросли вместе с количеством штрафов, в отличие от доходов россиян.

Эффект низкой базы, когда вся страна сидела дома, позади, но экономика еще остается в кризисе, полагает эксперт. Люди не платят штрафы не потому, что они не законопослушные, а потому, что у них стало меньше денег. Между уплатой штрафа и первостепенными расходами на жизнь они выбирают второе, уточнил он.

— Это печально, но цены на автомобили резко возросли, подешевел только Bentley. Несмотря на инфляцию в 3%, запчасти стали дороже на 20%. При этом штрафы, на мой взгляд, слишком большие — за задержку в оплате парковки на условные три секунды штраф составляет 5 тыс. рублей , — пояснил Петр Шкуматов.

Рост долговой нагрузки связан с тем, что люди изо всех сил пытаются сохранить привычный, допандемийный образ жизни, но не могут себе этого позволить и в итоге залезают в долги.

Еще печальный факт: две трети всех автомобилей продаются с привлечением кредитных средств, и это не всегда автокредит. Такого никогда не было, максимальный процент закредитованности по авто составлял всегда порядка 45% , отметил Петр Шкуматов. Больше половины автолюбителей могли покупать машину за собственные средства, а сегодня они бьются между желанием иметь автомобиль и разного рода оброками, которыми государство их обложило, подчеркнул эксперт.

На коммунальном рынке

Долги по ЖКУ тоже растут. Но не потому, что граждане не платят, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Существующая на коммунальном рынке система отношений позволяет недобросовестным управляющим компаниям (УК) накапливать миллиардные обременения, а затем уходить от их оплаты через процедуру банкротства. И это отражается на статистике. Причем большинство таких компаний избегают уголовной ответственности.

Общий долг УК перед Московской объединенной энергетической компанией на май текущего года только по Москве составляет порядка 10 млрд рублей , уточнил эксперт со ссылкой на антирейтинг должников.

В их числе УК «Юнидом», «Дом-мастер», «Люкс-сервис», «Омега».

— Странное выходит дело: по всем опросам люди платят деньги управляющим компаниям, а они в свою очередь ресурсникам не платят. Та же «Омега» имеет 100 млн рублей долга, находится в процедуре банкротства. И такие компании есть в каждом регионе и крупном городе, — объяснил возможные причины ухудшающейся статистики эксперт.

Что касается граждан, то основные социальные группы за коммунальные услуги платят вовремя. Остальных понуждать выплатить долг через ограничение на выезд не имеет смысла — за границу, по статистике, ездят только 5% россиян, уточнил Константин Крохин.