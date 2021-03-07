Всё, что ценим мы и любим: автомобили снова дорожают

Автомобили снова дорожают — в феврале 2021 года цены подняли 25 брендов. Производители и дилеры винят во всем курс рубля и дефицит и утверждают, что дальше будет только дороже. Тем не менее есть и модели, которые стали доступнее. Стоит ли покупать автомобиль сейчас или лучше подождать — разбирались «Известия».

Рекордсмены роста

По данным аналитиков Авто.ру, изучивших прайс-листы производителей, в феврале цены на автомобили подняли 25 представленных на российском рынке марок. Средний рост цен в сравнении с январем составил 2,1%. Автомобили премиальных брендов прибавили 3,1%; массовые машины в среднем стали дороже на 1,4% .

Все, что ценим мы и любим Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Audi и Genesis — рекордсмены по росту цен, 6,4% и 6,3% соответственно. Например, Audi S8 стал дороже на 800 тыс. рублей, A8 60 TSFI — на 669 тыс. рублей, а 55 TSFI — на 561 тыс. руб. Genesis G90 прибавил 650-665 тыс. В числе рекордсменов в абсолюте оказалcя также Land Rover Velar в комплектации с 300-сильным дизелем — плюс 706 000–744 000 рублей (12,6–13,2%).

Народные любимцы

Среди массовых марок сильнее всего подорожали Kia (2%), Nissan (1,7%), Hyundai (1,3%) и Skoda (1%). Прибавили в цене даже недавние новинки: Hyundai Palisade (4,2%, 150 000 рублей), Kia Mohave (4,3%, 150 000 рублей), Kia Sorento (3,8%, 100 000 рублей).

Некоторые производители поднимают цену не сразу на весь модельный ряд, а выборочно, на 2–3 модели. Так поступили Volkswagen, Geely, Citroen, Infiniti и Honda.

«Впоследствии повышение цен происходит и по оставшимся моделям, то есть в итоге полностью на весь модельный ряд. Таким образом, с начала года некоторые производители уже не раз повысили стоимость своих автомобилей», — рассказали в «Автостате».

Все, что ценим мы и любим Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Частично подешевели

Резко прибавил в цене 150-сильный Citroen C4 в комплектации Shine Ultimate: на 16,2%, или 230 000 рублей. Однако средняя стоимость модели выросла всего на 0,2%. Дело в том, что в более доступных версиях французский седан подешевел на 26–90 тыс. рублей.

Среди дорогих моделей также есть такие, что стали чуть дешевле: Lexus RX 350 AWD в комплектации Premium (минус 43 000 рублей, или 0,9%) и Mercedes-AMG E 53 4Matic в «особой серии» (минус 42 000 рублей, или 0,5%).

Отечественный внедорожник Niva сохранил прежнюю цену, хотя в середине января «АвтоВАЗ» поменял прайс-лист почти на все модели Lada. Рост ценников на 10–39 тыс. рублей зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто».

Все, что ценим мы и любим Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Стали роскошью

Рост цен достиг того уровня, что некоторые модели, еще недавно считавшиеся масс-маркетом, стали относиться к «авто для богатых». Недавно Минпромторг России опубликовал обновленный и расширенный список автомобилей, к которым в 2021 году будет применяться повышающий коэффициент при расчете транспортного налога — так называемый «налог на роскошь». Реестр расширился на 87 позиций и теперь насчитывает 1387 машин. В него впервые вошли модели Skoda, Citroen и Peugeot.

«Раз в год должны дорожать»

В росте цен на автомобили виноват целый комплекс факторов, среди которых курс рубля и дефицит автомобилей, считают в аналитическом агентстве «Автостат». Касается это всех марок — как отечественного производства, так и импортных. К началу года средневзвешенная цена автомобиля достигла 1,8 млн рублей, что на 13,3% больше в сравнении с январем 2020-го.

«Традиционно авто раз в год должны дорожать. Но в России еще непредсказуемо влияет на цены курс валют. Особенно на импортированные авто. На локализованные — тоже, 100% локализации нет ни у кого. Многие компоненты привозят из-за рубежа», — рассказали в пресс-службе российского офиса Mitsubishi.

Все, что ценим мы и любим Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Изменение курса валют — одна из главных причин повышения цен за последнее время, считают в «Киа Моторс Россия и СНГ». Это влияет не только на стоимость комплектующих, но и на логистические процессы. Кроме того, на увеличение цены традиционно влияют и обновление либо смена поколения модели.

Создают искусственный дефицит

Рост цен вызван и нехваткой автомобилей у дилеров. На складах сейчас примерно на 40–60% меньше машин, чем в аналогичный период прошлого года. Некоторые производители намеренно создают искусственный дефицит, чтобы за счет повышения цен компенсировать свои издержки, считает основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Впрочем, проблем с поставками прибавилось. И одна из них — погода.

«Обильные снегопады февраля значительно снизили возможности логистики по доставке авто в сети. В марте ситуация принципиально не поменяется с точки зрения поставок», — прояснил ситуацию генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Все, что ценим мы и любим Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев указал на сложности в производстве электронных компонентов. «Некоторые европейские предприятия не могут в полном объеме удовлетворить спрос на внутренних рынках и, соответственно, производство комплектующих для российских предприятий», — прокомментировал ситуацию эксперт. По его словам, дефицит машин сохранится как минимум до мая, а то и до лета.

На утилизацию соберут больше

Следующим фактором, который окажет влияние на цены автомобилей, станет повышение утилизационого сбора, намеченное на конец марта. Наибольший рост покажут импортируемые бренды, причем нишевые модели могут даже покинуть российский рынок.

«Вступление в силу постановления о повышении утилизационного сбора отразится на ценах в периоде 1–2 месяцев. Возможно, это войдет в плановый рост цен на 2–3%, который и так заложен у большинства брендов на март-апрель», — отметил генеральный директор АО «АвтоDOM» Андрей Ольховский.

Цены покупке не помеха

Несмотря на повышение цен, спрос на автомобили держится достаточно высокий. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом месяце в России был продан 120 081 автомобиль. Это на 1008 штук больше, чем в феврале 2020 года.

«Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с еще одним месяцем восстановления», — считает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Одна из причин высокого спроса — налог на доходы по вкладам, заставивший россиян снять с депозитов почти 2,8 трлн рублей. Эти деньги люди стараются перевести в валюту, недвижимость или в автомобили. Вырос и средний размер автокредита: в январе он составил 907,8 тыс. рублей, что на 13,4% больше по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

Брать или подождать?

Несмотря на ожидаемый рост цен, эксперты рекомендуют не торопиться с покупкой автомобиля.

«Сейчас высокий спрос, машин мало, дилеры навязывают "допы". Если не горит, я бы подождал до середины лета. Надеюсь, ситуация выровняется и предложений будет больше. Цена будет чуть выше, чем сейчас, зато дилеры будут меньше навязывать дополнительные услуги, что даст шанс компенсировать рост цен», — считает Бургазлиев.

Аналитики «Автостата» также рекомендуют подождать: дефицит закончится, и тогда можно будет рассчитывать и на скидки, и на акции, и на подарки. И если сейчас условия на рынке диктует продавец, то впоследствии баланс сил вполне может сместиться в пользу покупателя.