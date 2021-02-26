Осенний марафон: реформа техосмотра отложена до октября

Намеченную на 1 марта реформу техосмотра решено отложить. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился перенести введение нового порядка на 1 октября. Автомобилисты радуются отсрочке, а операторы ТО, вложившиеся в модернизацию пунктов, думают, как прожить эти месяцы. Между тем пройти техосмотр будет сложнее уже сейчас. Почему — разбирались «Известия».

Вирус и неравномерная нагрузка

Старт реформы техосмотра уже переносили из-за пандемии, ситуация с коронавирусом стала причиной отсрочки и в этот раз.

«Это временный режим, связанный с ограничениями из-за ковида. Он позволит автовладельцам после окончательного снятия этих ограничений, которое ожидается к октябрю, проходить техосмотр в нормальном режиме без риска остаться без полиса ОСАГО», — отреагировал на новость президент РСА Игорь Юргенс. Глава кабмина Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства 25 февраля, отметил, что на первом этапе реформы ТО возможно «неравномерное распределение нагрузки очереди». Премьер-министр поручил до октября еще раз обратить внимание на процедуры и их техническую реализацию, чтобы система работала без сбоев и владельцы автомобилей не столкнулись с какими-либо неудобствами.

Операция «Сублимация» Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Напомним, что по новым правилам процедура ТО должна сопровождаться фотосъемкой до и после диагностики. Фотоматериалы попадают в единую автоматизированную информационную систему техосмотра ЕАИС ТО. Туда же заносятся и координаты места съемки, проводить которую разрешено не далее 15 м от пункта ТО.

Нехватка по пунктам

Две недели назад на совещании с операторами техосмотра глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников заметил, что лишь 69 регионов России обеспечены пунктами техосмотра в необходимом количестве; кроме того, нигде нет системы электронных очередей.

«Мы понимаем, что будет большой ажиотаж. Тем более где регистрационные действия проходят два раза в год. Мы увеличили сроки прохождения техосмотра, но таким образом удалось добиться снижения количества приезжающего на ТО транспорта всего на 11%», — сообщил Михаил Черников (запись есть в распоряжении «Известий»).

По словам исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, пропускная способность пунктов ТО уменьшилась. При этом, согласно нормативам, одна диагностическая линия должна пропускать за 8-часовой рабочий день лишь 16 легковых автомобилей.

Не готовы работать по новым правилам

Ранее РСА провел анкетирование операторов ТО, которых в реестре насчитывается более 5 тыс. Вопросы касались их готовности работать по новым правилам и в соответствии с новыми требованиями. Подтверждение такой готовности дала лишь половина операторов.

Осенний марафон Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«В некоторых анкетах операторы указывали, что они планируют прекратить свою деятельность или сократить область аккредитации в связи с тем, что не готовы к выполнению определенных требований», — рассказали «Известиям» в пресс-службе РСА.

Стоимость переоснащения каждого пункта в РСА оценивают в несколько миллионов рублей. Операторы для съемки могут использовать только одобренное Росстандартом оборудование. Кроме того, сложности вызвал пункт об обязательном наличии туалета и канализации.

По состоянию на утро 26 февраля к ЕАИС ТО подключились около 1 тыс. операторов из 5 тыс. Именно подключение к системе говорит о реальной готовности пункта проводить техосмотр, считают в РСА. Между тем председатель Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов заявил, что к реформе готовы 80% операторов. Просто у некоторых пунктов возникли сложности с подачей документов.

«Оператор нанял еще одного сотрудника-эксперта, тем самым увеличил пропускную способность — подает сведения в РСА. Они мало того что обрабатывают по 10 дней, так и отказывают в пересчете пропускной способности из-за того, что документы поданы одним пакетом, и эксперт еще не добавлен. И после этого РСА отчитался о том, что не хватает ПТО и пропускной способности для покрытия потребностей», — пояснил Бурдюгов.

«Операторы просто разорятся»

Несмотря на отсрочку реформы, проходить техосмотр всё равно станет сложнее. Перенос сроков может иметь негативные последствия для отрасли, ведь большинство операторов взяли кредиты, закупили оборудование и наняли персонал.

Осенний марафон Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

«Если отложить реформу и ввести мораторий до октября, операторы просто разорятся, не справившись со своими обязательствами по кредитам, зарплате и арендным платежам. Это почти 5 тыс. юридических лиц и около 10 тыс. работников. Просто некому будет проводить ТО в октябре, так как сумеют продержаться от силы 5–10 % операторов», — заявил Максим Бурдюгов.

Его мнение разделяет и управляющий директор подмосковной сети пунктов техосмотра Денис Фомин.

«Это, конечно, полностью убьет действующие пункты, бизнес за семь месяцев потеряет весь смысл, придется уволить нанятых обученных людей», — говорит он.

В Минтрансе пообещали упростить требования к пунктам техосмотра. Например, если на пункте нет возможности использовать подъемник или канаву, то разрешат применять эстакаду. Новый приказ, предположительно, вступит в силу с 1 сентября, за месяц до основной реформы ТО.

Осенний марафон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Для операторов написали избыточные нормы, которые теперь немного ослабили. Притом что цены остались прежние — в итоге операторам проще закрыться, чем при снизившемся потоке транспортных на ТО платить прежние аренду, зарплату и т.д.», — рассказал независимый участник Рабочей группы по разработке ГОСТов на комплексы автофиксации Григорий Шухман.

За техосмотром проследят внепланово

Кроме того, многие операторы откажутся продавать диагностические карты без прохождения техосмотра — следить за их деятельностью теперь станут строже.

Согласно изменениям, внесенным в Положение Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ, ведомству вменяется обязанность по проведению государственного контроля и надзора за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.

Иными словами, операторам ТО стоит опасаться внеплановых проверок и контрольных закупок в рамках мероприятий по осуществлению надзора за дорожным движением.

Осенний марафон Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Карать за «липовые» карты будут по-взрослому. Если оператор ТО выдал ДК без проведения осмотра, ему грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма составит 500 тыс. рублей, в третий раз — 600 тыс. рублей. Затем — дисквалификация на три года. Разумеется, инспектору, выписывающему протокол, нужно будет в судебном порядке доказать вину оператора ТО.

Кроме того, в МВД ранее напомнили об уголовной ответственности для автовладельцев, которые намеренно купили фальшивую диагностическую карту.

Инфляция сделает техосмотр дороже

Цены на ТО могут также вырасти. В ФАС сообщили, что методика расчета тарифа готова, но находится на согласовании. Действующая не предполагает возможности учитывать инфляцию.

Например, в Москве техосмотр с 2011 года стоит 720 рублей, а с учетом инфляции он должен подорожать до 1,2 тыс. рублей. Если операторы ТО начнут работать по старым ценам, это оттолкнет новых участников.

Осенний марафон Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Мы прекрасно понимаем, что без нормальной экономики ни один предприниматель не будет работать в этом сегменте», — сказал на встрече с представителями сферы ТО Михаил Черников.

Накажут дистанционно

В дальнейшем диагностическая карта будет выдаваться в электронном виде. Если же выяснится, что на самом деле машина не проходила техосмотр, то карту аннулируют, а оператора, выдавшего ее, оштрафуют. В случае аварии, даже если у участника ДТП отсутствует диагностическая карта, страховая всё равно не вправе отказать в возмещении. Однако с марта 2022 года за езду без диагностической карты планируют штрафовать на 2 тыс. рублей и, возможно, в автоматическом режиме, с помощью камер. Этому штрафу водитель может подвергаться один раз в сутки.

В ГИБДД пообещали, что информацию о наличии действующей карты и сроках ее действия можно будет получить в открытом доступе на официальном интернет-сайте гибдд.рф.