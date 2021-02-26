Осенний марафон: реформа техосмотра отложена до октября
Намеченную на 1 марта реформу техосмотра решено отложить. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился перенести введение нового порядка на 1 октября. Автомобилисты радуются отсрочке, а операторы ТО, вложившиеся в модернизацию пунктов, думают, как прожить эти месяцы. Между тем пройти техосмотр будет сложнее уже сейчас. Почему — разбирались «Известия».
Вирус и неравномерная нагрузка
Старт реформы техосмотра уже переносили из-за пандемии, ситуация с коронавирусом стала причиной отсрочки и в этот раз.
«Это временный режим, связанный с ограничениями из-за ковида. Он позволит автовладельцам после окончательного снятия этих ограничений, которое ожидается к октябрю, проходить техосмотр в нормальном режиме без риска остаться без полиса ОСАГО», — отреагировал на новость президент РСА Игорь Юргенс. Глава кабмина Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства 25 февраля, отметил, что на первом этапе реформы ТО возможно «неравномерное распределение нагрузки очереди». Премьер-министр поручил до октября еще раз обратить внимание на процедуры и их техническую реализацию, чтобы система работала без сбоев и владельцы автомобилей не столкнулись с какими-либо неудобствами.
Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ
Напомним, что по новым правилам процедура ТО должна сопровождаться фотосъемкой до и после диагностики. Фотоматериалы попадают в единую автоматизированную информационную систему техосмотра ЕАИС ТО. Туда же заносятся и координаты места съемки, проводить которую разрешено не далее 15 м от пункта ТО.
Нехватка по пунктам
Две недели назад на совещании с операторами техосмотра глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников заметил, что лишь 69 регионов России обеспечены пунктами техосмотра в необходимом количестве; кроме того, нигде нет системы электронных очередей.
«Мы понимаем, что будет большой ажиотаж. Тем более где регистрационные действия проходят два раза в год. Мы увеличили сроки прохождения техосмотра, но таким образом удалось добиться снижения количества приезжающего на ТО транспорта всего на 11%», — сообщил Михаил Черников (запись есть в распоряжении «Известий»).
По словам исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, пропускная способность пунктов ТО уменьшилась. При этом, согласно нормативам, одна диагностическая линия должна пропускать за 8-часовой рабочий день лишь 16 легковых автомобилей.
Не готовы работать по новым правилам
Ранее РСА провел анкетирование операторов ТО, которых в реестре насчитывается более 5 тыс. Вопросы касались их готовности работать по новым правилам и в соответствии с новыми требованиями. Подтверждение такой готовности дала лишь половина операторов.
«В некоторых анкетах операторы указывали, что они планируют прекратить свою деятельность или сократить область аккредитации в связи с тем, что не готовы к выполнению определенных требований», — рассказали «Известиям» в пресс-службе РСА.
Стоимость переоснащения каждого пункта в РСА оценивают в несколько миллионов рублей. Операторы для съемки могут использовать только одобренное Росстандартом оборудование. Кроме того, сложности вызвал пункт об обязательном наличии туалета и канализации.
По состоянию на утро 26 февраля к ЕАИС ТО подключились около 1 тыс. операторов из 5 тыс. Именно подключение к системе говорит о реальной готовности пункта проводить техосмотр, считают в РСА. Между тем председатель Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов заявил, что к реформе готовы 80% операторов. Просто у некоторых пунктов возникли сложности с подачей документов.
«Оператор нанял еще одного сотрудника-эксперта, тем самым увеличил пропускную способность — подает сведения в РСА. Они мало того что обрабатывают по 10 дней, так и отказывают в пересчете пропускной способности из-за того, что документы поданы одним пакетом, и эксперт еще не добавлен. И после этого РСА отчитался о том, что не хватает ПТО и пропускной способности для покрытия потребностей», — пояснил Бурдюгов.
«Операторы просто разорятся»
Несмотря на отсрочку реформы, проходить техосмотр всё равно станет сложнее. Перенос сроков может иметь негативные последствия для отрасли, ведь большинство операторов взяли кредиты, закупили оборудование и наняли персонал.
«Если отложить реформу и ввести мораторий до октября, операторы просто разорятся, не справившись со своими обязательствами по кредитам, зарплате и арендным платежам. Это почти 5 тыс. юридических лиц и около 10 тыс. работников. Просто некому будет проводить ТО в октябре, так как сумеют продержаться от силы 5–10 % операторов», — заявил Максим Бурдюгов.
Его мнение разделяет и управляющий директор подмосковной сети пунктов техосмотра Денис Фомин.
«Это, конечно, полностью убьет действующие пункты, бизнес за семь месяцев потеряет весь смысл, придется уволить нанятых обученных людей», — говорит он.
В Минтрансе пообещали упростить требования к пунктам техосмотра. Например, если на пункте нет возможности использовать подъемник или канаву, то разрешат применять эстакаду. Новый приказ, предположительно, вступит в силу с 1 сентября, за месяц до основной реформы ТО.
«Для операторов написали избыточные нормы, которые теперь немного ослабили. Притом что цены остались прежние — в итоге операторам проще закрыться, чем при снизившемся потоке транспортных на ТО платить прежние аренду, зарплату и т.д.», — рассказал независимый участник Рабочей группы по разработке ГОСТов на комплексы автофиксации Григорий Шухман.
За техосмотром проследят внепланово
Кроме того, многие операторы откажутся продавать диагностические карты без прохождения техосмотра — следить за их деятельностью теперь станут строже.
Согласно изменениям, внесенным в Положение Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ, ведомству вменяется обязанность по проведению государственного контроля и надзора за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.
Иными словами, операторам ТО стоит опасаться внеплановых проверок и контрольных закупок в рамках мероприятий по осуществлению надзора за дорожным движением.
Карать за «липовые» карты будут по-взрослому. Если оператор ТО выдал ДК без проведения осмотра, ему грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма составит 500 тыс. рублей, в третий раз — 600 тыс. рублей. Затем — дисквалификация на три года. Разумеется, инспектору, выписывающему протокол, нужно будет в судебном порядке доказать вину оператора ТО.
Кроме того, в МВД ранее напомнили об уголовной ответственности для автовладельцев, которые намеренно купили фальшивую диагностическую карту.
Инфляция сделает техосмотр дороже
Цены на ТО могут также вырасти. В ФАС сообщили, что методика расчета тарифа готова, но находится на согласовании. Действующая не предполагает возможности учитывать инфляцию.
Например, в Москве техосмотр с 2011 года стоит 720 рублей, а с учетом инфляции он должен подорожать до 1,2 тыс. рублей. Если операторы ТО начнут работать по старым ценам, это оттолкнет новых участников.
«Мы прекрасно понимаем, что без нормальной экономики ни один предприниматель не будет работать в этом сегменте», — сказал на встрече с представителями сферы ТО Михаил Черников.
Накажут дистанционно
В дальнейшем диагностическая карта будет выдаваться в электронном виде. Если же выяснится, что на самом деле машина не проходила техосмотр, то карту аннулируют, а оператора, выдавшего ее, оштрафуют. В случае аварии, даже если у участника ДТП отсутствует диагностическая карта, страховая всё равно не вправе отказать в возмещении. Однако с марта 2022 года за езду без диагностической карты планируют штрафовать на 2 тыс. рублей и, возможно, в автоматическом режиме, с помощью камер. Этому штрафу водитель может подвергаться один раз в сутки.
В ГИБДД пообещали, что информацию о наличии действующей карты и сроках ее действия можно будет получить в открытом доступе на официальном интернет-сайте гибдд.рф.