Что упало: ОСАГО предложили расширить на сосульки и ямы

Депутаты Государственной думы предложили распространить ОСАГО на ситуации с повреждениями автомобиля, причиненными по вине коммунальных служб, а также из-за недостатков дорожного ремонта. Велики ли шансы на одобрение проекта, выясняли «Известия».

Массовая проблема

Депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов обратились с соответствующим предложением к руководству ЦБ и Российского союза автостраховщиков (РСА). Поводом стали массовые обращения граждан по поводу причинения вреда автомобилям в ходе недобросовестно проводимых коммунальных и дорожно-строительных работ. Нередки случаи, когда из-за действий или бездействия сотрудников городских служб транспортные средства повреждаются упавшими деревьями, сосульками, а то и вследствие внезапно появившихся ям на дорогах.

«Полагаем, для разрешения таких конфликтных ситуаций необходимо обеспечить дополнительные механизмы защиты добросовестных владельцев транспортных средств, имеющих действующий полис ОСАГО, получивших повреждение в результате действия/бездействия установленной в законном порядке виновной стороны» — предлагают депутаты.

Многие автомобилисты, обнаружив повреждения своего автомобиля, идут в суд. И часто выигрывают. Однако на такие тяжбы уходит много времени. Чтобы взыскать ущерб в рамках гражданско-правовых отношений с коммунальных служб, требуется в среднем девять месяцев.

Что упало3 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Кардинальная трансформация

В Центробанке на инициативу смотрят с большой долей скепсиса.

« Это кардинальная трансформация продукта. ОСАГО защищает ответственность, а предложенная инициатива ближе к каско. Очевидно, это приведет к росту стоимости, поскольку предлагается сделать частично обязательным каско. С нашей точки зрения, это точно не первостепенный вопрос по развитию ОСАГО, который следует рассматривать. Поэтому мы не поддерживаем эту инициативу», — прокомментировали «Известиям» в пресс-службе Банка России.

Разделяют сомнения и страховщики.

« ОСАГО — это страхование ответственности автовладельца, оно покрывает вред, причиненный при использовании ТС его владельцем в случаях, предусмотренных законом об ОСАГО. Поэтому включить описанные случаи в страховое покрытие по ОСАГО невозможно», — отметили в пресс-службе РСА.

Городские службы не являются участниками дорожного движения, поэтому их ответственность перед автомобилистами не застрахована, считает директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.

Что упало1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Мотивировать коммунальщиков

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и координатор движения «Синие Ведерки» Пётр Шкуматов считает предложение идеей, заслуживающей рассмотрения, однако усматривает определенные сложности: «Людям сложно объяснить, что это не имущественное страхование. Страховщики правы, не нужно смешивать эти понятия».

Коммунальщиков необходимо мотивировать или заставлять работать лучше, считают автомобильные эксперты.

«Например, можно более четко прописать их ответственность в их же документах касательно машин, стоящих рядом с их объектами. Ведь их объекты тоже страхуются. Так пусть все эти моменты начнут более строго прописывать в соответствующих договорах. Но ОСАГО тут абсолютно точно ни при чем», — отметил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

По его мнению, можно расширять и ответственность водителей на случай причинения вреда коммунальщикам. Задел тележку дворника бампером? Помял мусорный бак? Должен компенсировать по всей строгости.

Аналитики рынка назвали нулевой вероятность принятия законопроекта. Можно разработать аналог ОСАГО для юридических лиц, но в таком случае нужно создавать новый страховой продукт, требующий огромного труда.

«Для компаний введение обязательного страхования определенных рисков — дополнительные расходы», — заявил независимый аналитик рынка страховых продуктов.

Получается, водителям пришлось бы дополнительно в рамках стоимости полисов оплачивать возможные нарушения в работе коммунальщиков, считает Игорь Моржаретто.

Что упало2 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Отправляемся в суд

Сейчас, если на машину оформлен полис каско, никаких проблем с возмещением ущерба не возникнет. Главное — вовремя уведомить в письменном виде компанию о наступлении страхового случая.

«При этом важно при заключении договора проверять перечень событий, на случай наступления которых застраховано ТС. Но так называемое полное каско действительно подразумевает страхование в том числе на случай падения предметов (сосулек, ветвей деревьев и т. п.). Кроме того, такое страхование покрывает ущерб от ДТП, если оно произошло вследствие попадания в яму или заноса из-за неубранного снега », — напомнили в пресс-службе РСА.

Однако большинство автовладельцев застрахованы по ОСАГО. В Европейской юридической службе рассказали «Известиям», как правильно подавать иск, чтобы не проиграть. Для начала нужно определить, кто является надлежащим ответчиком. Если за содержание общего имущества отвечает управляющая компания, то иск предъявляется к данной организации.

«По общим правилам иск подается по месту нахождения ответчика, но если в ситуации применимы нормы Закона РФ «О защите прав потребителей» (например, ущерб автомобилю причинен бездействием управляющей компании), то можно иск подать в суд по месту жительства пострадавшего», — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Кокорев.

Если сумма ущерба не превышает 1 млн рублей, то истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В случае если ущерб автомобилю был причинен не на придомовой территории, а например, в ином месте — на улице, стоянке, рядом с каким-то зданием, то иск можно предъявить к лицу, отвечающему за обслуживание тех или иных объектов. К примеру, администрации муниципального образования, собственнику здания, обслуживающей организации, если она отвечает на основании государственного или муниципального контракта за содержание прилегающей территории.

К иску нужно приложить материалы (лучше в копиях с последующим представлением в суд оригиналов), подтверждающие вину ответчика и размер причиненного ущерба. Доказательствами могут служить копии процессуальных решений правоохранительных органов.

«Поскольку доказательствами могут быть документы, находящиеся в материалах доследственной проверки или в распоряжении иных органов, необходимо в иске указать ходатайство об истребовании данных материалов и исследовании в судебном заседании», — продолжил Кокорев.

Копию иска и отсутствующих у ответчика документов до подачи иска в суд необходимо отправить ответчику заказным письмом с описью вложения, почтовую квитанцию об отправке приложить к иску.