Бой системы: автомобилисты не могут оформить ОСАГО
Единая автоматизированная система технического осмотра (ЕАИСТО), обновленная 1 марта для проверки диагностических карт у автомобилистов перед продажей ОСАГО, работает со сбоями и не позволяет им оформить страховку. Об этом «Известиям» рассказали в маркетплейсе «Сравни.ру», информацию подтвердили крупнейшие игроки рынка — страховщики не могут получить из ЕАИСТО данные о диагностических картах водителей, что теперь необходимо для продажи полиса. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) не фиксируют жалоб на систему. Тем не менее участники рынка и эксперты считают необходимым отменить зависимость ОСАГО от диагностических карт.
Система в действии
ЕАИСТО, призванная с 1 марта изменить систему техосмотра, дала сбой и не позволила ни проверить актуальность диагностических карт, ни оформить новые, рассказал «Известиям» директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни.ру» Александр Крайник (площадка позволяет оформить ОСАГО более чем у 20 компаний). Многие операторы ТО не сумели даже войти в этот сервис. Клиенты же не могли получить ответы с сайтов страховых компаний и агрегаторов. В конце концов информационная система не справилась с нагрузкой из-за количества отклоненных обращений, посетовал он.
В страховых компаниях «Известиям» подтвердили факт сбоев в обновленной системе. Весь рынок столкнулся с этой проблемой: ЕАИСТО до сих пор не дает ответы о наличии или отсутствии диагностических карт, пожаловались в пресс-службе компании «Югория». Там считают, что сервис был не готов к запуску с 1 марта. Управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов подтвердил, что компания и клиенты столкнулись со сложностями из-за сбоев в новой системе.
Возложенная на страховщиков функция проверки диагностических карт не позволяет им выполнять их основную задачу — обеспечивать граждан договорами ОСАГО, считает директор по информационным технологиям СК МАКС Александр Горяинов. За первые два дня марта в «Югории» отметили снижение продаж полисов. Клиенты, которые не смогли пройти ТО и не имеют отсрочки, не заключили договоры страхования. Если до конца недели система не стабилизируется, в компании ожидают получить большое число жалоб от пользователей.
В «Ингосстрахе» и ВСК также отметили проблемы с новой системой. При заключении договора ОСАГО сейчас невозможно проверить наличие диагностической карты у клиентов. По продленным приходится вводить данные вручную, из-за чего серьезно выросла операционная нагрузка, сообщил директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. После нововведений продажи полисов снизились.
В компанию ВСК потребители также обращались с жалобами на новую систему. Граждане приходили на пункты ТО и им отказывали в проведении осмотра из-за неработоспособности ЕАИСТО, рассказала руководитель центра управления страховым портфелем по моторным видам Страхового Дома ВСК Татьяна Кудрявцева.
Временный выход
В ближайшие одну-две недели система должна восстановиться, считает Александр Крайник из «Сравни.ру». Однако, по его мнению, зависимость покупки ОСАГО от наличия диагностической карты нужно отменять — клиент, не имеющий полиса из-за сбоев ЕАИСТО, не должен самостоятельно платить за ДТП.
Система РСА за 2 марта обновлялась дважды, после чего проблем стало меньше, однако ряд станций техосмотра по-прежнему получают ошибки при работе с сайтом, отметил эксперт. В пресс-службе РСА «Известиям» сообщили, что не фиксируют роста жалоб на систему и отмечают только небольшую задержку с получением данных.
«Известия» направили запрос в МВД. Ранее ведомство сообщало, что только 69 регионов России обеспечены пунктами техосмотра в необходимом количестве, кроме того, нигде нет системы электронных очередей.
Общественный деятель, координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов уверен, что следует отменить зависимость покупки ОСАГО от наличия диагностической карты, так как они абсолютно не связаны друг с другом. Однако, по его мнению, это решит только проблемы, возникшие у страховых компаний, так как новая система техосмотра гарантирует, что большинство автомобилей вообще его не пройдет. Список контролируемых параметров сильно расширили. По новой системе водитель не сможет получить одобрение по ТО с перегоревшей лампочкой в салоне, держателем для телефона на лобовом стекле, небольшой трещиной на нем или «неправильным» светом фар. По мнению Петра Шкуматова, новая система будет способствовать росту коррупционных взаимоотношений между частными операторами ТО и водителями.
Главный редактор издания «За рулём» Максим Кадаков согласен, что зависимость покупки ОСАГО от наличия диагностической карты стоит отменить. Он также считает, что с реформой ТО состояние автомобилей не станет лучше и вопрос допуска будет, скорее всего, решаться с помощью взяток. По его мнению, эти нововведения в целом были не нужны. Аварии из-за плохого состояния автомобиля — это только 4% от всех ДТП, а главные причины в этом списке — нарушение правил дорожного движения и плохое состояние полотна.