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Бой системы: автомобилисты не могут оформить ОСАГО

Обновленный 1 марта сервис ЕАИСТО работает с ошибками и не позволяет купить страховку
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Бой системы: автомобилисты не могут оформить ОСАГО
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2021-03-03 17:37:30
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Единая автоматизированная система технического осмотра (ЕАИСТО), обновленная 1 марта для проверки диагностических карт у автомобилистов перед продажей ОСАГО, работает со сбоями и не позволяет им оформить страховку. Об этом «Известиям» рассказали в маркетплейсе «Сравни.ру», информацию подтвердили крупнейшие игроки рынка — страховщики не могут получить из ЕАИСТО данные о диагностических картах водителей, что теперь необходимо для продажи полиса. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) не фиксируют жалоб на систему. Тем не менее участники рынка и эксперты считают необходимым отменить зависимость ОСАГО от диагностических карт.

Система в действии

ЕАИСТО, призванная с 1 марта изменить систему техосмотра, дала сбой и не позволила ни проверить актуальность диагностических карт, ни оформить новые, рассказал «Известиям» директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни.ру» Александр Крайник (площадка позволяет оформить ОСАГО более чем у 20 компаний). Многие операторы ТО не сумели даже войти в этот сервис. Клиенты же не могли получить ответы с сайтов страховых компаний и агрегаторов. В конце концов информационная система не справилась с нагрузкой из-за количества отклоненных обращений, посетовал он.

Справка «Известий»

Для покупки ОСАГО необходимо предоставить диагностическую карту машины, которую получают на техосмотре. Раньше они были бумажными и легко подделывались. С 1 марта правила по их проверке должны были ужесточить: ввести фотофиксацию автомобиля при ТО, усилить требования к оборудованию, оцифровать информацию по осмотру и внести в единую базу для подтверждения и обновления диагностических карт — систему ЕАИСТО, которую ведет МВД.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее распорядился отложить реформу пунктов ТО до 1 октября из-за коронавируса и на 6 месяцев продлил действие диагностических карт для тех, у кого они заканчиваются с февраля этого года. Тем, у кого машине в 2021-м исполнилось четыре года, нужно получить диагностическую карту и пройти процедуру техосмотра. И тем, у кого карты закончились ранее 1 февраля, так же нужно получать диагностическую карту, чтобы оформить ОСАГО.

Бой системы3
система
Фото: РИА Новости/Евгений Самарин
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В страховых компаниях «Известиям» подтвердили факт сбоев в обновленной системе. Весь рынок столкнулся с этой проблемой: ЕАИСТО до сих пор не дает ответы о наличии или отсутствии диагностических карт, пожаловались в пресс-службе компании «Югория». Там считают, что сервис был не готов к запуску с 1 марта. Управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов подтвердил, что компания и клиенты столкнулись со сложностями из-за сбоев в новой системе.

Возложенная на страховщиков функция проверки диагностических карт не позволяет им выполнять их основную задачу — обеспечивать граждан договорами ОСАГО, считает директор по информационным технологиям СК МАКС Александр Горяинов. За первые два дня марта в «Югории» отметили снижение продаж полисов. Клиенты, которые не смогли пройти ТО и не имеют отсрочки, не заключили договоры страхования. Если до конца недели система не стабилизируется, в компании ожидают получить большое число жалоб от пользователей.

В «Ингосстрахе» и ВСК также отметили проблемы с новой системой. При заключении договора ОСАГО сейчас невозможно проверить наличие диагностической карты у клиентов. По продленным приходится вводить данные вручную, из-за чего серьезно выросла операционная нагрузка, сообщил директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. После нововведений продажи полисов снизились.

Бой системы2
электронный
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В компанию ВСК потребители также обращались с жалобами на новую систему. Граждане приходили на пункты ТО и им отказывали в проведении осмотра из-за неработоспособности ЕАИСТО, рассказала руководитель центра управления страховым портфелем по моторным видам Страхового Дома ВСК Татьяна Кудрявцева.

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Временный выход

В ближайшие одну-две недели система должна восстановиться, считает Александр Крайник из «Сравни.ру». Однако, по его мнению, зависимость покупки ОСАГО от наличия диагностической карты нужно отменять — клиент, не имеющий полиса из-за сбоев ЕАИСТО, не должен самостоятельно платить за ДТП.

Система РСА за 2 марта обновлялась дважды, после чего проблем стало меньше, однако ряд станций техосмотра по-прежнему получают ошибки при работе с сайтом, отметил эксперт. В пресс-службе РСА «Известиям» сообщили, что не фиксируют роста жалоб на систему и отмечают только небольшую задержку с получением данных.

«Известия» направили запрос в МВД. Ранее ведомство сообщало, что только 69 регионов России обеспечены пунктами техосмотра в необходимом количестве, кроме того, нигде нет системы электронных очередей.

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пункт
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Общественный деятель, координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов уверен, что следует отменить зависимость покупки ОСАГО от наличия диагностической карты, так как они абсолютно не связаны друг с другом. Однако, по его мнению, это решит только проблемы, возникшие у страховых компаний, так как новая система техосмотра гарантирует, что большинство автомобилей вообще его не пройдет. Список контролируемых параметров сильно расширили. По новой системе водитель не сможет получить одобрение по ТО с перегоревшей лампочкой в салоне, держателем для телефона на лобовом стекле, небольшой трещиной на нем или «неправильным» светом фар. По мнению Петра Шкуматова, новая система будет способствовать росту коррупционных взаимоотношений между частными операторами ТО и водителями.

Главный редактор издания «За рулём» Максим Кадаков согласен, что зависимость покупки ОСАГО от наличия диагностической карты стоит отменить. Он также считает, что с реформой ТО состояние автомобилей не станет лучше и вопрос допуска будет, скорее всего, решаться с помощью взяток. По его мнению, эти нововведения в целом были не нужны. Аварии из-за плохого состояния автомобиля — это только 4% от всех ДТП, а главные причины в этом списке — нарушение правил дорожного движения и плохое состояние полотна.

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