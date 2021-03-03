Названа средняя сумма автокредита в России в январе

В январе 2021 года средний размер автокредита в России составил 907,8 тыс. рублей, что на 13,4% больше по сравнению с таким же месяцем 2020 года. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1368,3 тыс. рублей), Московской области (1127,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (1073,8 тыс. рублей), Краснодарском крае (984,2 тыс. рублей), а также в Тверской области (981,8 тыс. рублей).

По сравнению с январем прошлого года наибольший рост данного показателя в январе 2021 года продемонстрировали Кемеровская (рост на 89,2%) и Тверская (24,2%) области, а также Республика Татарстан (19,4%).

29 декабря сообщалось, что в России продлили программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до конца 2023 года.

Льготы при получении займа по-прежнему доступны тем, кто собирается приобрести машину, произведенную на территории России. Скидка на такой автомобиль составляет от 10% до 25% от его стоимости.