Золотая колесница: иномарки вырастут в цене

В России планируют в очередной раз повысить утилизационный сбор на автомобили. Базовая ставка вырастет на 20–187,5 тыс. рублей в зависимости от типа транспортного средства. Как изменятся цены на новые машины и сократится ли число представленных в России моделей, выясняли «Известия».

Вырастет на четверть

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Первоначально он взимался лишь с импортеров, но затем был распространен и на автомобили, выпущенные в России (в этом случае он взимается с производителей). При этом иностранные компании, локализовавшие производство, получали субсидии от государства. Целью сбора заявлено обеспечение экологичной утилизации автотранспорта по окончании срока его использования. Размер сбора индексировали уже трижды, на этот раз Минпромторг предлагает повысить применяемый к базовой ставке коэффициент на 25%.

Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. руб., тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тыс. до 187,5 тыс. руб. Пока что документ находится на стадии общественного обсуждения, но глава Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду, что повышение произойдет в ближайшее время.

Забирает больше — отдает меньше

Исходя из пояснительной записки к документу, дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят продолжить реализацию программ стимулирования спроса на автомобили, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг, а также скидки на газомоторную технику. Между тем лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заметил, что при увеличении ставки утилизационного сборка на четверть господдержка, наоборот, сократится в 2,5 раза.

Золотая колесница Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Выходит, государство всё больше забирает за счет утилизационного „налога“ и все меньше отдает обратно. Подобная арифметика провоцирует рост цен на автомобили — ничем не обоснованный и не компенсированный», — заявил Миронов. Напомним, в 2020 году за счет утильсбора в бюджет планировали собрать более 400 млрд рублей, при этом поддержка автомобильной промышленности составила 46,33 млрд рублей.

В Минпромторге рассказали, что на 2021 год пока запланировано выделение 16 млрд рублей, которые будут распределены по различным программам. При этом в ведомстве допустили возможность увеличения размеров поддержки.

Существенного подорожания не будет

Вполне логично предположить, что повышение утилизационного сбора должно привести к росту цен на автомобили.

«Прежде всего цены вырастут на иномарки, ввозимые из-за границы, — примерно на 70 000 рублей. И даже те модели, производство или сборка которых локализованы в России, тоже подорожают, так как зависят от импортных комплектующих», — считает основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. По его словам, любое повышение налога или акциза всегда сказывается на конечном покупателе, а это, в свою очередь, отразится на спросе, который после ажиотажа в конце 2020 года и так не очень высок.

Золотая колесница Фото: Pixabay

Однако в Минпромторге уверены, что существенного подорожания импортных машин не будет. « В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 5%, при этом за период 2018–2019 годов ввозная пошлина на импортируемые легковые автомобили была снижена с 20% до 15% с 1 сентября 2019 года. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

В пресс-службе Минэкономразвития также отметили, что повышение базовой ставки утильсбора не окажет существенного влияния на цены продаваемых в России автомобилей, так как основная их часть производится на территории России.

При этом, как отмечает генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, на всё меньшее число моделей приходится вёе большая доля рынка.

Цены всё равно вырастут

«Начиная с лета 2020 года повышение цен на автомобили происходит частыми мелкими и крупными шагами из-за совокупности различных факторов — дефицит машин, курс валют, инфляция и прочее. Поэтому повышение цен из-за утилизационного сбора „растворится“ среди этих шагов и не будет ярко выраженным», — рассказал «Известиям» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Большинство экспертов главной причиной роста цен называют именно курс рубля.

«В 2021 году средневзвешенная цена автомобилей вырастет на 5–7%. Прайс-листы изменятся на 7–10%. Потому что еще не отыграно до конца падение рубля и в этом году ожидается его дальнейшее ослабление», — считает Сергей Целиков.

В этом году цены на автомобили уже увеличились.

Золотая колесница Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

« В январе прайс-листы переписали 29 производителей, машины подорожали в среднем на 2%. Чуть сильнее выросли цены на автомобили премиальных брендов — на 2,2%, а более массовые марки прибавили 1,9%. Ощутимее всего подорожали автомобили Porsche (в среднем на 4,6%), Fiat (плюс 4%) и GAC (плюс 3,6%) », — подсчитали аналитики «Авто.ру».

«Не захотят заводить на наш рынок новые модели»

Повышение утилизационного сбора может привести к уходу с российского рынка моделей, пользующихся ограниченным спросом, особенно импортируемых.

« Автоконцерны просто не захотят заводить на наш рынок новые модели из-за повышенных пошлин, возможно даже, что сократят и модельные ряды представленных сейчас авто », — дал свой прогноз Денис Мигаль.

Впрочем, генеральный директор компании «Яндекс.Вертикали» Павел Алёшин считает, что повышение утилизационного сбора вряд ли является значимым фактором для принятия решения об уходе с рынка или выводе части моделей из оборота.

«Общая экономическая ситуация, снижающийся на протяжении последних пяти лет спрос, а также локальные требования, вроде необходимости оснащать все автомобили системой ГЛОНАСС, уже привели к тому, что часть автопроизводителей ушли с российского рынка либо сократили свой модельный ряд», — рассказал Алешин.

Золотая колесница Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Опрошенные «Известиями» автопроизводители осторожны с прогнозами на год, но заявляют, что не будут сокращать модельные линейки и не отказываются от вывода новинок.

«Всё, что мы импортировали, продолжим импортировать», — уверили в пресс-службе Mitsubishi. В свою очередь Kia и Hyundai стараются наладить сборку, пусть и крупноузловую, максимального количества представленных в Россию моделей.

Замкнутый круг

Ситуация с утильсбором и, как следствие, с неизбежным увеличением расходов правительства на поддержку отрасли будет повторяться, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев:

— Дело в том, что с повышением цены на импортные автомобили потребитель вынужден рассматривать те варианты, которые пока дешевле; как следствие, растет спрос на машины, которые производятся в России, и сегмент б/у. С ростом спроса цены тоже начинают расти и автомобили, произведенные в России, становятся дороже, и тогда спрос опять начинает падать, и это, в свою очередь, опять вынуждает государство выделять деньги на поддержку рынка как в форме госпрограмм, так и субсидий автопроизводителям. Круг замкнулся.