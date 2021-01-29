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Экономика
Мантуров анонсировал повышение ставок утильсбора на автомобили

Мантуров анонсировал повышение ставок утильсбора на автомобили

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В России ставки утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики планируется повысить на 25% в I квартале. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в пятницу, 29 января.

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Министр выразил надежду, что повышение произойдет в ближайшее время.

О том, что российское правительство собирается повысить ставки утилизационного сбора на автомобили, говорилось в проекте Минпромторга, опубликованном 19 января.

Согласно документу, базовую ставку утильсбора на легковушки предлагается увеличить с 20 тыс. рублей до 25 тыс. рублей, а для транспортных средств допустимой максимальной массой 5–8 т — со 150 тыс. рублей до 187,5 тыс. рублей.

Конкретные сроки повышения утильсбора не указывались, но отмечалось, что такие меры поспособствуют поступлению дополнительных средств в федеральный бюджет, которые смогут направить на программы стимулирования спроса на автомобильную технику, например на льготное автокредитование и лизинг.

В конце ноября 2020 года сообщалось, что российские власти собираются повысить утильсбор на автомобили на 25–30% с 2021 года. Решение связывали с падением курса рубля к основным западным валютам, а также истечением срока действия последних соглашений о промсборке, которые были исключением из правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Утилизационный сбор был введен в России в 2012 году. Он рассматривался как компенсация снижения пошлин после вступления государства в ВТО. Сначала сбор платили импортеры, а с 2014 года его распространили на всех. Автопроизводителям, у которых есть производство в России, предоставили субсидии.

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