Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили в России

Правительство России собирается повысить ставки утилизационного сбора на автомобили в стране. Эта информация следует из проекта постановления, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 19 января.

Проект подготовлен Минпромторгом.

«Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса», — говорится в пояснительной записке.

Дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в этом году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, например, льготные автокредитование, лизинг и скидку на газомоторную технику.

Конкретные сроки повышения утильсбора не указываются.

В конце ноября прошлого года СМИ со ссылкой на источники информации в автопроме сообщали, что российские власти собираются повысить утильсбор на автомобили на 25–30% с 2021 года.

Решение связывали с падением курса рубля к основным западным валютам, а также истечением срока действия последних соглашений о промсборке, которые были исключением из правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Утилизационный сбор ввели в России в 2012 году. Он рассматривался как компенсация снижения пошлин после вступления государства в ВТО.

Сбор установлен в рублях, сначала его платили импортеры, а с 2014 года его распространили на всех. Автопроизводителям, у которых есть производство в России, предоставили субсидии.