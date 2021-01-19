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Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили в России
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Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили в России

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Правительство России собирается повысить ставки утилизационного сбора на автомобили в стране. Эта информация следует из проекта постановления, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 19 января.

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Проект подготовлен Минпромторгом.

«Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса», — говорится в пояснительной записке.

Дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в этом году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, например, льготные автокредитование, лизинг и скидку на газомоторную технику.

Конкретные сроки повышения утильсбора не указываются.

В конце ноября прошлого года СМИ со ссылкой на источники информации в автопроме сообщали, что российские власти собираются повысить утильсбор на автомобили на 25–30% с 2021 года.

Решение связывали с падением курса рубля к основным западным валютам, а также истечением срока действия последних соглашений о промсборке, которые были исключением из правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Утилизационный сбор ввели в России в 2012 году. Он рассматривался как компенсация снижения пошлин после вступления государства в ВТО.

Сбор установлен в рублях, сначала его платили импортеры, а с 2014 года его распространили на всех. Автопроизводителям, у которых есть производство в России, предоставили субсидии.

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