Алименты питания: как нерадивых родителей принуждают платить на детей

Власти вплотную занялись проблемой помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Кабмин разработал вариант дополнительной поддержки несовершеннолетних. Одновременно с этим в российском парламенте обсуждают ужесточение наказания за неполное погашение задолженности перед несовершеннолетними. Тем не менее большая часть таких споров между бывшими супругами всё чаще разрешается полюбовно — в Федеральной нотариальной палате «Известиям» сообщили о росте числа алиментных соглашений между супругами.

Механизм, заставляющий раскошеливаться родителей-скряг на воспитание потомков после развода, становится всё более строгим. Во всяком случае цифры статистики говорят о большем числе привлеченных по суду отцов и матерей, не желающих добровольно материально участвовать в судьбе собственных детей. Ранее «Известия» сообщали об 1,1 млн судебных решений в первом полугодии 2021-го по делам об уплате алиментов (речь о случаях, когда добровольное погашение не последовало). Известно также, что за первые четыре месяца текущего года приставы вернули детям 8,9 млрд рублей и запретили выезд полумиллиону неплательщикам.

Государство vs алиментщики

О том, как сегодня система относится к алиментщику, можно узнать, проанализировав статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ за минувший год. В 2020-м по статье о неуплате алиментов на детей и нетрудоспособных родителей были осуждены 37 726 человек , 3 215 из них получили реальный срок заключения, 4 462 человека — условное наказание к лишению свободы. Самой распространенной санкцией стали исправительные работы — их назначили 23 608 осужденным. Оправдано было четыре человека, еще в отношении семи дела были прекращены за отсутствием события либо состава преступления. В 1855 случаях дела были прекращены по нереабилитирующим обстоятельствам (примирение сторон, деятельное раскаяние и пр.).

Без суда и следствия

Суровые меры повлияли на ситуацию с уплатой алиментов — неплательщики стали куда сговорчивее. Однако, далеко не все бывшие жены или мужья стремятся привлечь вторую сторону к уголовному суду. Сегодня существует несколько менее радикальных механизмов разобраться с деньгами на детей полюбовно.

Так, только за первое полугодие 2021 за удостоверением алиментных соглашений в нотариальные конторы страны обратилось свыше 21,2 тыс. граждан, сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате. Для сравнения за весь 2020 год такой вид договора заключили около 37,2 тыс. раз (показатель 2019 года — меньше примерно на 20%).

Чаще всего в нотариальной практике соглашение об уплате алиментов заключается между одним из родителей и несовершеннолетним ребенком, от имени которого действует другой родитель. Нотариус в этом случае устанавливает личность сторон, факт родственных отношений, полномочия законного представителя на заключение данного соглашения. Граждане предоставляют нотариусу паспорта и свидетельство о рождении ребенка. Нотариус беседует с родителями ребенка, устанавливает их волю и с учетом желания сторон составляет проект соглашения. Кроме того, в подобном договоре обязательно четко прописаны даты и порядок совершения платежей, их размер и возможность индексации, санкции за задержку выплаты и прочие пункты. Заверенный нотариусом документ учитывает интересы обеих сторон и позволяет заранее предусмотреть выход из самых разных жизненных ситуаций, которые могут возникнуть впоследствии.

— Нюансов, которые нужно учесть заблаговременно и которые могут существенно повлиять на выплату алиментов, очень много, — объясняют в ФНП. — Например, это появление у плательщика со временем новых источников дохода или, наоборот, потеря имеющихся; вступление супругов в новые браки; рождение других детей; получение плательщиком инвалидности и другие аспекты. Всё это можно учесть в алиментном соглашении.

Если же плательщик решил отойти от условий соглашения, взыскать с него деньги гораздо проще и в суд идти не нужно.

— Удостоверенное нотариусом и подписанное сторонами соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа, — пояснили «Известиям» в ФНП. — Это означает, что если плательщик алиментов не выполняет условия соглашения и уклоняется от уплаты алиментов, законный представитель ребенка имеет право обратиться в службу судебных приставов с целью принудительного исполнения соглашения.

Сегодня электронный нотариат позволяет бывшим супругам заключать сделку, не встречаясь лично с бывшим партнером, а также в дистанционном формате. Например, если контрагенты находятся в разных городах.

— Размер алиментов при заключении соглашения не может быть ниже, чем тот, что несовершеннолетние могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке, — обращает внимание на важные нюансы адвокат Юлия Кремер. — Интересно отметить, что равносильное исполнительному листу соглашение позволяет, в частности, обязать работодателя алиментщика удерживать средства по такому соглашению, однако сумма задолженности должна превышать 50% заработка работника.

Не верь словам

По мнению юриста по семейному праву Ларисы Феттер, практика «договориться об алиментах на словах» уходит в прошлое.

— Немалое количество людей делает именно так, но в таком случае получатель алиментов не может оформить ряд пособий от государства, — говорит специалист. По ее словам, не все супруги способны договориться в кабинете у нотариуса, поэтому львиная доля споров всё же разрешается в судах.

— Не так много людей, которые готовы добровольно предоставлять ребенку достойное содержание, зачастую приходится выбивать деньги с боем, — констатирует юрист-практик. — Суд по требованию заявителя взыскивает алименты в долях от заработка или в твердой денежной сумме — в зависимости от ситуации.

По ее мнению, важно изначально верно сформировать правовую позицию и выбрать оптимальную форму, потому что изменение способа взыскания — долгий и сложный процесс.

— Если должник не платит алименты, или платит частично, или не вовремя, то по заявлению взыскателя пристав-исполнитель принимает предусмотренные законом меры. И законодательство в части ответственности за неуплату алиментов постоянно ужесточается. Это необходимо, ведь долги по этой категории взысканий колоссальные. В ближайшем будущем недобросовестным алиментщикам уже не удастся платить лишь часть суммы, как раньше. Это тоже станет наказуемо.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

По ее мнению, важно, чтобы получатели алиментов занимали активную позицию, не пускали дело на самотек.

— Отношение в обществе к уклоняющимся от алиментов должно быть таким же, как к людям, совершающим преступления против детей. Ведь, по сути, не платящий алименты родитель лишает ребенка средств к существованию, а это противоправно , — считает Феттер.

До последнего времени, дознаватели отказывались возбуждать уголовные дела в случае, если лицо осуществляло незначительные выплаты.

— Сейчас, благодаря проекту правительственных поправок, которые были внесены в мае в нижнюю палату, таких ситуаций удастся избежать, и дети будут получать необходимые им суммы в полном объеме, — уверена адвокат Юлия Кремер.

Она напомнила, что алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти заработка, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка.