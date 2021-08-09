Алименты питания: как нерадивых родителей принуждают платить на детей
Власти вплотную занялись проблемой помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Кабмин разработал вариант дополнительной поддержки несовершеннолетних. Одновременно с этим в российском парламенте обсуждают ужесточение наказания за неполное погашение задолженности перед несовершеннолетними. Тем не менее большая часть таких споров между бывшими супругами всё чаще разрешается полюбовно — в Федеральной нотариальной палате «Известиям» сообщили о росте числа алиментных соглашений между супругами.
Механизм, заставляющий раскошеливаться родителей-скряг на воспитание потомков после развода, становится всё более строгим. Во всяком случае цифры статистики говорят о большем числе привлеченных по суду отцов и матерей, не желающих добровольно материально участвовать в судьбе собственных детей. Ранее «Известия» сообщали об 1,1 млн судебных решений в первом полугодии 2021-го по делам об уплате алиментов (речь о случаях, когда добровольное погашение не последовало). Известно также, что за первые четыре месяца текущего года приставы вернули детям 8,9 млрд рублей и запретили выезд полумиллиону неплательщикам.
Государство vs алиментщики
О том, как сегодня система относится к алиментщику, можно узнать, проанализировав статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ за минувший год. В 2020-м по статье о неуплате алиментов на детей и нетрудоспособных родителей были осуждены 37 726 человек, 3 215 из них получили реальный срок заключения, 4 462 человека — условное наказание к лишению свободы. Самой распространенной санкцией стали исправительные работы — их назначили 23 608 осужденным. Оправдано было четыре человека, еще в отношении семи дела были прекращены за отсутствием события либо состава преступления. В 1855 случаях дела были прекращены по нереабилитирующим обстоятельствам (примирение сторон, деятельное раскаяние и пр.).
Без суда и следствия
Суровые меры повлияли на ситуацию с уплатой алиментов — неплательщики стали куда сговорчивее. Однако, далеко не все бывшие жены или мужья стремятся привлечь вторую сторону к уголовному суду. Сегодня существует несколько менее радикальных механизмов разобраться с деньгами на детей полюбовно.
Так, только за первое полугодие 2021 за удостоверением алиментных соглашений в нотариальные конторы страны обратилось свыше 21,2 тыс. граждан, сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате. Для сравнения за весь 2020 год такой вид договора заключили около 37,2 тыс. раз (показатель 2019 года — меньше примерно на 20%).
Чаще всего в нотариальной практике соглашение об уплате алиментов заключается между одним из родителей и несовершеннолетним ребенком, от имени которого действует другой родитель. Нотариус в этом случае устанавливает личность сторон, факт родственных отношений, полномочия законного представителя на заключение данного соглашения. Граждане предоставляют нотариусу паспорта и свидетельство о рождении ребенка. Нотариус беседует с родителями ребенка, устанавливает их волю и с учетом желания сторон составляет проект соглашения. Кроме того, в подобном договоре обязательно четко прописаны даты и порядок совершения платежей, их размер и возможность индексации, санкции за задержку выплаты и прочие пункты. Заверенный нотариусом документ учитывает интересы обеих сторон и позволяет заранее предусмотреть выход из самых разных жизненных ситуаций, которые могут возникнуть впоследствии.
— Нюансов, которые нужно учесть заблаговременно и которые могут существенно повлиять на выплату алиментов, очень много, — объясняют в ФНП. — Например, это появление у плательщика со временем новых источников дохода или, наоборот, потеря имеющихся; вступление супругов в новые браки; рождение других детей; получение плательщиком инвалидности и другие аспекты. Всё это можно учесть в алиментном соглашении.
Если же плательщик решил отойти от условий соглашения, взыскать с него деньги гораздо проще и в суд идти не нужно.
— Удостоверенное нотариусом и подписанное сторонами соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа, — пояснили «Известиям» в ФНП. — Это означает, что если плательщик алиментов не выполняет условия соглашения и уклоняется от уплаты алиментов, законный представитель ребенка имеет право обратиться в службу судебных приставов с целью принудительного исполнения соглашения.
Сегодня электронный нотариат позволяет бывшим супругам заключать сделку, не встречаясь лично с бывшим партнером, а также в дистанционном формате. Например, если контрагенты находятся в разных городах.
— Размер алиментов при заключении соглашения не может быть ниже, чем тот, что несовершеннолетние могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке, — обращает внимание на важные нюансы адвокат Юлия Кремер. — Интересно отметить, что равносильное исполнительному листу соглашение позволяет, в частности, обязать работодателя алиментщика удерживать средства по такому соглашению, однако сумма задолженности должна превышать 50% заработка работника.
Не верь словам
По мнению юриста по семейному праву Ларисы Феттер, практика «договориться об алиментах на словах» уходит в прошлое.
— Немалое количество людей делает именно так, но в таком случае получатель алиментов не может оформить ряд пособий от государства, — говорит специалист. По ее словам, не все супруги способны договориться в кабинете у нотариуса, поэтому львиная доля споров всё же разрешается в судах.
— Не так много людей, которые готовы добровольно предоставлять ребенку достойное содержание, зачастую приходится выбивать деньги с боем, — констатирует юрист-практик. — Суд по требованию заявителя взыскивает алименты в долях от заработка или в твердой денежной сумме — в зависимости от ситуации.
По ее мнению, важно изначально верно сформировать правовую позицию и выбрать оптимальную форму, потому что изменение способа взыскания — долгий и сложный процесс.
— Если должник не платит алименты, или платит частично, или не вовремя, то по заявлению взыскателя пристав-исполнитель принимает предусмотренные законом меры. И законодательство в части ответственности за неуплату алиментов постоянно ужесточается. Это необходимо, ведь долги по этой категории взысканий колоссальные. В ближайшем будущем недобросовестным алиментщикам уже не удастся платить лишь часть суммы, как раньше. Это тоже станет наказуемо.
По ее мнению, важно, чтобы получатели алиментов занимали активную позицию, не пускали дело на самотек.
— Отношение в обществе к уклоняющимся от алиментов должно быть таким же, как к людям, совершающим преступления против детей. Ведь, по сути, не платящий алименты родитель лишает ребенка средств к существованию, а это противоправно, — считает Феттер.
До последнего времени, дознаватели отказывались возбуждать уголовные дела в случае, если лицо осуществляло незначительные выплаты.
— Сейчас, благодаря проекту правительственных поправок, которые были внесены в мае в нижнюю палату, таких ситуаций удастся избежать, и дети будут получать необходимые им суммы в полном объеме, — уверена адвокат Юлия Кремер.
Она напомнила, что алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти заработка, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка.
— В зависимости от материального, семейного положения сторон такие выплаты могут быть уменьшены или понижены. Важно, что при недостаточности заработка, алименты могут быть взысканы за счет средств на счетах в банке, из денежных средств, переданных по договорам коммерческим и некоммерческим организациям, а любого имущества лица, обязанного уплачивать алименты.