В России матушка: иностранцам закроют доступ к услугам суррогатных матерей

До конца весенней сессии Госдума может принять законопроект депутатов «Единой России» об изменениях в Семейный кодекс, которые вводят запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать услуги суррогатного материнства на территории РФ . Как выяснили «Известия», положительный отзыв на документ дало правительство. Поддержать инициативу готовы и в большинстве фракций. Эксперты считают, что Россия должна установить запрет не только на отсутствие гражданства, но и на вывоз всего биологического материала .

Спасти детей

Госдума до конца весенней сессии может принять законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается установить запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории России, а также — требование по обязательному получению гражданства РФ такими детьми . Эту информацию подтвердили в профильном комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, который планирует рассмотреть законопроект на заседании 19 мая, а также в комитете-соисполнителе по вопросам семьи, женщин и детей.

— Пробелы в законодательстве о суррогатном материнстве создают почву для преступлений. Случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей , — пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, из-за того что у таких детей нет российского гражданства, преступления с ними легче скрыть. И хотя суррогатные дети для иностранцев рождаются на территории РФ, в нынешних законодательных условиях государство фактически не может никак о них позаботиться.

В России матушка Фото: Pexels/Ivan Samkov

— Это первый шаг на пути к запрету торговли детьми. Лично я именно так рассматриваю суррогатное материнство, а не как вспомогательную технологию для женщин, которые не могут иметь детей . Те женщины, которые оказывают эту услугу, как правило, делают это из-за безысходного материального положения. 90% женщин готовы от этого отказаться, если им не будут за это платить. Уверена, что до окончания этой весенней сессии мы примем этот закон, — заявила «Известиям» глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, непонятно, почему рассмотрение этого законопроекта так долго откладывалось, хотя у СК РФ и Генпрокуратуры есть ужасающая статистика по инцидентам с суррогатными детьми.

Ранее Госдума планировала рассмотреть законопроект в феврале этого года. Однако сроки сдвинулись , возможно, из-за отсутствия на тот момент официального отзыва правительства. Как выяснили «Известия», в конце апреля такой положительный отзыв на законопроект был дан. При этом кабмин предлагает учесть ряд замечаний.

В России матушка Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов

В том числе необходимо детально регламентировать предмет договора о суррогатном материнстве, определив его стороны, существенные условия, права и обязанности сторон, их ответственность за нарушение такого договора. Также в кабмине считают, что законопроект содержит риски нарушения прав и интересов суррогатных детей. Например, в случае если потенциальные родители откажутся от ребенка до госрегистрации его рождения, а суррогатная мать не будет интересоваться его дальнейшей судьбой .

« Необходимо решить вопрос о возможном использовании донорских половых клеток и эмбрионов граждан РФ иностранными гражданами . Следует также отметить, что вводимый законопроектом запрет в отношении использования вспомогательных репродуктивных технологий в виде суррогатного материнства может рассматриваться как нарушение РФ положений ряда международных договоров», — считают в кабмине.

Запрет на всё

В большинстве фракций законопроект поддерживают.

— Безусловно, такой запрет нужно установить. Особенно для людей из недружественных России стран . Это абсолютно логично. У иностранцев не должно быть не только права пользоваться суррогатными услугами россиянок, но и просто усыновлять русских детей, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

С этим мнением согласны в КПРФ.

— Такой запрет необходим. Подобные пробелы в законодательстве нужно выжигать каленым железом. Иностранцы не должны увозить наших детей , — пояснил «Известиям» глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

В «Единой России» сообщили, что разделяют мнение инициаторов законопроекта, членов партии Петра Толстого, Дмитрия Хубезова, Василия Пискарева и других.

В партии «Новые люди» и ЛДПР обещали изучить законопроект ближе к рассмотрению.

В России матушка Фото: Global Look press/Marijan Murat

Президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РФ Владимир Серов законопроект поддерживает. При этом с некоторыми замечаниями правительства он категорически несогласен.

— Это очень актуальная тема. С точки зрения недопустимости использования иностранцами наших женщин в качестве суррогатных матерей, думаю, что этот законопроект нужно поддержать. Согласиться с использованием донорских половых клеток и эмбрионов граждан РФ тоже нельзя . Этот вопрос поднимался очень давно, еще когда у нас с Западом были хорошие отношения. Но ведь это тоже вывоз биологического материала, который в принципе для России нежелательно осуществлять , — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, это всё равно что вывозить донорские органы.

— Иностранцев из этого процесса надо полностью исключать. Ведь детей можно по-разному использовать. Это может быть негативно и с точки зрения воспитательной , все мы знаем про однополые браки. А с другой стороны — они могут быть использованы для донорских органов . Не говорю, что это обязательно закончится смертельным исходом, не всегда. Но это может быть изъятие какого-то парного органа, например, почки, тканей глаза, — отметил врач.

Поэтому если ГД примет такой закон, то государство будет за такими детьми присматривать, полагает эксперт.