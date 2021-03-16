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Запретный плод: как привлечь суррогатную мать

Потенциальная родительница может сбежать после получения задатка или присвоить чужие анализы
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Запретный плод: как привлечь суррогатную мать
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2021-03-11 20:34:51
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Спрос на суррогатное материнство с каждым годом растет, а с ним увеличивается и число различного рода мошенничеств. Агентства нанимают на роль матерей начинающих актрис, в ход идут поддельные справки, украденные документы и внезапные исчезновения после получения первого гонорара. В Госдуме готовится законопроект, который должен предотвратить производство детей на экспорт. Между тем жертвами мошенников очень часто становятся собственные граждане. Как избежать обмана — в материале «Известий».

Страна-экспортер

В начале года депутаты Госдумы объявили о подготовке нового законопроекта. Он запретит иностранцам и одиноким людям пользоваться услугами суррогатных матерей, а также установит возрастные ограничения для биологических родителей. По мнению авторов, поправки устранят пробелы в законе, из-за которых «фактически сформировался рынок экспорта российских детей, рожденных суррогатными матерями».

Разработка законопроекта началась после ряда громких происшествий. С января 2020 года Следственный комитет расследует дело о смерти новорожденного и торговле младенцами, обнаруженными в Одинцовском районе Подмосковья. Помимо этого, в конце 2020 года Росздравнадзор выявил 48 случаев передачи младенцев одиноким мужчинам-иностранцам, что трактуется органом проверки как нарушение закона.

На ситуацию повлияла и пандемия COVID-19, из-за которой многие родители-иностранцы не смогли приехать в Россию, чтобы забрать детей у суррогатных матерей-одиночек. Вице-спикер Петр Толстой отметил: под вопросом остается судьба «нескольких сотен малышей».

Запретный плод
сурматеринство
Фото: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Россия — один из лидеров по услугам суррогатного материнства и в целом одна из немногих стран, где данная процедура является легальной. Высокий спрос способствует совершенствованию сервиса, но наравне с этим плодит «серые» схемы, на которых обогащаются суррогатные мошенницы.

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Без посредников

В цивилизованном варианте сделка по суррогатному материнству предполагает участие не только медклиник, но и агентств-посредников. Последние занимаются подбором кандидаток, обеспечивают юридические гарантии, курируют суррогатную мать и отчитываются о ее состоянии биологическим родителям.

Все 10–12 месяцев работы с сурматерью, включая подготовку и попытки зачатия, обходятся клиентам примерно в 1,5–2 млн рублей. По словам Павла Базанова, руководителя сети «ВитроКлиник», сумма может достигать и 3 млн рублей. Основная доля расходов идет на ежемесячные выплаты сурматерям, страховку, оплату транспорта, аренду жилья (если женщина иногородняя), компенсацию заработной платы, медицинское сопровождение. Сама процедура ЭКО (перенос эмбрионов супружеской пары в матку суррогатной матери) в среднем стоит 120–150 тыс. Агентства, в свою очередь, получают 10–15% от общего гонорара.

Правда, на услугах последних некоторые решают сэкономить и пытаются отыскать сурмаму самостоятельно — через интернет и тематические группы в соцсетях. Не знающие тонкостей этого дела родители почти наверняка рискуют наткнуться на аферистов. Большая часть махинаций происходит до клинических процедур, а именно в период, когда найденная претендентка выпрашивает средства на анализы и переезд в город биородителей. Первичные расходы на обследование, лечение и транспорт не всегда фиксируются с помощью договора, а значит, отыскать пропавшего с деньгами человека становится сложнее.

Запретный плод
эмбрионы
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Есть несколько известных схем, которые были выявлены в ходе судебных разбирательств, из рассказов практикующих юристов и жалоб пользователей.

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Дайте денег

Сценарий афер довольно типичен: мошенницы берут деньги на билеты и медосмотр, потом пропадают, не отвечают на звонки, но продолжают предлагать свои услуги в профильных группах.

Собеседница «Известий» Лина В. оказалась в такой ситуации. Женщина договорилась с суррогатной матерью о процедуре ЭКО, оплатила ей анализы и лечение инфекций. После чего «девушка из интернета» пропала. К счастью, мошенницу удалось разыскать.

— Девушка вернула мне деньги, но только после того, как я вычислила ее место работы и позвонила в офис. Я пригрозила, что приеду к ней на работу, она испугалась и вернула потраченное в тот же день, — рассказала Лина. — Девушка объяснила всё страхом участия в программе, но об этом можно сказать заранее, а не исчезать по окончании медобследования.

Пострадавшая подозревает, что таким образом девушка могла накрутить цену на свои услуги. Популярный вариант мошенничества — сдать нужные анализы, подлечиться, а затем предложить себя новой семье по более высокой цене.

Запретный плод
ультразвук
Фото: ТАСС/UIG/Ton Koene

— Есть такой трюк у некоторых сурмам: проходят обследование за счет одних биородителей, а потом с полным пакетом анализов предоставляют свои услуги другим биородителям, но уже дороже, например, на 100 тыс. рублей, — поясняет Лина.

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Некоторым клиентам удается вычислить аферистов заранее, еще до оплаты первичных услуг. Пользователь Константин Х. рассказал, как сам «пробил» потенциальную мошенницу.

Мужчина начал переписку с девушкой, чей контакт нашел в тематической группе во «ВКонтакте». Подтвердить свое участие в программе суррогатного материнства собеседница не смогла, хотя и указала о себе такую информацию в объявлении. Константин насторожился.

— Попросила деньги на автобус… Я в ответ попросил скан паспорта. Прислала на фамилию Новицкая и с другим возрастом (отличным от возраста в объявлении. — «Известия»), — рассказывает он. — Пробил в интернете, оказалось, что год назад этот паспорт фигурировал в агентстве эскорт-услуг в казино Казахстана. Я сделал вид, что не знаю этой информации, и попросил остальные сканы (прописка и ребенок). Девушка скинула другой паспорт, возможно, поняв, что ее могут вычислить. Паспорт был на новую фамилию — Барабанова. Я пробил и Барабанову. Нашел упоминание на местном форуме: девушка просит прислать деньги для отправки телефона почтой, а потом кидает. Прислал скриншот сообщений, что ее ищут как «кидалу». Молча занесла меня в черный список.

Запретный плод
перинатальный центр
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

К слову, упоминание Барабановой Ю.В. то и дело мелькает в обсуждениях на клиентских форумах. Время от времени пользователи предупреждают друга друга: будьте осторожны, Барабанова завела новую страничку и снова в деле!

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Пройдемте в суд

Бывает, что афера заходит слишком далеко. Если не распознать обман сразу, восстанавливать справедливость приходится в суде. На портале «Судакт» есть такой пример.

Семья из Пермского края договорилась об услугах суррогатной матери с гражданкой Мотовиловой. Биородители ежемесячно высылали 23 тыс. рублей и переводили деньги на «медицинскую диагностику». Требования Мотовиловой росли, вскоре ей якобы понадобились средства на дорогостоящее обследование. После пересадки эмбриона (на которую Мотовилова всё же явилась) девушка заявила о наступлении беременности, что оказалось неправдой — она предоставила ложные анализы и ложные справки о посещении врачей. За каждый этап «материнства» злоумышленница получила вознаграждение от биородителей. Когда обман раскрылся, семья потребовала завести уголовное дело по части мошенничества. Суд приговорил Мотовилову к 460 часам обязательных работ.

Между тем вероятность мошенничества сохраняется и во время беременности. Согласно российскому законодательству, суррогатная мать сама решает судьбу плода. . То есть женщина может прервать беременность без согласия генетических родителей. Или, что выгодней, попросить еще больше денег. Источник «Известий», эксперт в сфере права, приводит пример такой манипуляции:

Запретный плод
новорожденный
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Представьте ситуацию: семья и суррогатная мать. Первая попытка ЭКО неудачная, вторая, третья тоже, и только с четвертой у суррогатной матери наступает долгожданная беременность. Биородители возрастные, другой попытки получить эмбрионы у них нет. И вот суррогатная мать, узнав эти подробности у врача, говорит, что ранее у нее была договоренность с условными нефтяниками из Сургута. Они якобы обещали трехкомнатную квартиру в центре Москвы, но потом куда-то пропали. От безвыходности и нищеты сурмама согласилась на настоящую программу и стала готова на оплату в 2–3 млн рублей вместо прежних 15–20 миллионов. Затем сурмама говорит, что нефтяники вернулись и хотели бы работать только с ней. Все затраты они компенсируют, а текущую беременность придется прервать. Как думаете, многое готовы отдать родители, чтобы спасти своего ребенка? В итоге сурмама получила квартиру в центре Москвы, в тихих арбатских переулках. Родители сейчас арендуют жилье, но они со своим ребенком, они счастливы.

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Чужое добро

Как ни странно, но суррогатных мам тоже обманывают. И делают это другие сурмамы. Главный трофей — идеальные результаты анализов и «незасвеченный» паспорт. Схема махинации проста: начать переписку с порядочной сурмамой, получить от нее справки обследований и фото паспорта с нужными страницами, затем, выдав себя за нее, вступить в переписку с клиентами-родителями. После первого перечисления денег подставная сурмама пропадает, а репутация добросовестной девушки испорчена.

О таком способе обмана, в частности, предупреждает пользовательница Аня К.: «Внимание, мошенница! Зовут Ульяна! Написала мне как от агентства сурмам, попросила у меня все данные, чтобы отправить врачу на одобрение, и паспорт просила для записи к врачу. Теперь она представляется мной, как сурмама. Будьте внимательны <...> я никогда не прошу денег сразу!»

Тот же прием применяет пользовательница по имени Виктория, которая размещает объявление о поиске сурмамы (обещает большой гонорар, полное содержание). А на следующий день предлагает себя в качестве роженицы.

сурмама

Фото: vk.com

По словам источника «Известий», такой ход есть новая разновидность старой схемы, когда вместо себя неподходящая сурмама отправляет сдавать анализы подругу или иного соучастника аферы.

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Погоня за рейтингом

Эксперты советует не искать сурмаму самостоятельно, никогда не высылать деньги вперед и компенсировать затраты после предоставления отчетов. А также всегда заключать договор, который обязателен в соответствии со ст. 55 закона «Об основах охране здоровья граждан в РФ».

Фирмы-посредники лучше и тем, что снимают лишний стресс с родителей и берут общение с сурмамой на себя, объясняет врач-репродуктолог Павел Базанов.

Выбирать агентства также стоит осторожно — некоторые компании искусственно завышают свой рейтинг. Так, агентство суррогатного материнства «Ева» опубликовало видеоотзыв одной из своих сурмам. Поиск через соцсети показал, что девушка в кадре не только «сурмама», но и актриса с портфолио на Akteram.com. Сейчас ссылка на личную страницу недоступна, однако сохранился скриншот сайта.

Запретный плод
Фото: vk.com
Запретный плод
Фото: vk.com
Запретный плод
Фото: vk.com
Запретный плод
Фото: vk.com
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Отдельное расследование выпустили пользователи с Украины, где суррогатное материнство также пользуется спросом. Агентство «Артемида» изучило отзывы фирмы «Биотехком» и выявило предполагаемых комментаторов-ботов. Одни и те же юзеры рассказывают о бесплодии и тут же — о чудесной возможности стать суррогатной мамой. В подписках у комментаторов — лица, аффилированные с компанией «Биотехком». При этом отзывы к постам часто идут в связке — диалог разворачивается между парой пользователей, которые вместе обсуждают новые посты («Я рожала в …», ответ: «Слышала от знакомых позитивные отклики о ...»).

В России пару лет назад возник громкий скандал с агентством «Таймс Бэби» и его основательницей Снижаной Токар. Компания не выплачивала гонорары суррогатным матерям, а в списке жертв числилось 30 китайских бездетных пар. После судов Снижана ликвидировала «Таймс Бэби», но спустя несколько месяцев в 2019 году появилась фирма с похожим названием — «Бэйби Тайм». По документам, ею руководит Инна Папкина, но обманутые сурмамы настаивают, что агентство — лишь филиал, подчиненный Токар.

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