Запретный плод: как привлечь суррогатную мать

Спрос на суррогатное материнство с каждым годом растет, а с ним увеличивается и число различного рода мошенничеств. Агентства нанимают на роль матерей начинающих актрис, в ход идут поддельные справки, украденные документы и внезапные исчезновения после получения первого гонорара. В Госдуме готовится законопроект, который должен предотвратить производство детей на экспорт. Между тем жертвами мошенников очень часто становятся собственные граждане. Как избежать обмана — в материале «Известий».

Страна-экспортер

В начале года депутаты Госдумы объявили о подготовке нового законопроекта. Он запретит иностранцам и одиноким людям пользоваться услугами суррогатных матерей, а также установит возрастные ограничения для биологических родителей. По мнению авторов, поправки устранят пробелы в законе, из-за которых «фактически сформировался рынок экспорта российских детей, рожденных суррогатными матерями».

Разработка законопроекта началась после ряда громких происшествий. С января 2020 года Следственный комитет расследует дело о смерти новорожденного и торговле младенцами, обнаруженными в Одинцовском районе Подмосковья. Помимо этого, в конце 2020 года Росздравнадзор выявил 48 случаев передачи младенцев одиноким мужчинам-иностранцам , что трактуется органом проверки как нарушение закона.

На ситуацию повлияла и пандемия COVID-19, из-за которой многие родители-иностранцы не смогли приехать в Россию, чтобы забрать детей у суррогатных матерей-одиночек. Вице-спикер Петр Толстой отметил: под вопросом остается судьба «нескольких сотен малышей».

Запретный плод Фото: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Россия — один из лидеров по услугам суррогатного материнства и в целом одна из немногих стран, где данная процедура является легальной. Высокий спрос способствует совершенствованию сервиса, но наравне с этим плодит «серые» схемы, на которых обогащаются суррогатные мошенницы.

Без посредников

В цивилизованном варианте сделка по суррогатному материнству предполагает участие не только медклиник, но и агентств-посредников. Последние занимаются подбором кандидаток, обеспечивают юридические гарантии, курируют суррогатную мать и отчитываются о ее состоянии биологическим родителям.

Все 10–12 месяцев работы с сурматерью, включая подготовку и попытки зачатия, обходятся клиентам примерно в 1,5–2 млн рублей. По словам Павла Базанова, руководителя сети «ВитроКлиник», сумма может достигать и 3 млн рублей. Основная доля расходов идет на ежемесячные выплаты сурматерям, страховку, оплату транспорта, аренду жилья (если женщина иногородняя), компенсацию заработной платы, медицинское сопровождение. Сама процедура ЭКО (перенос эмбрионов супружеской пары в матку суррогатной матери) в среднем стоит 120–150 тыс. Агентства, в свою очередь, получают 10–15% от общего гонорара.

Правда, на услугах последних некоторые решают сэкономить и пытаются отыскать сурмаму самостоятельно — через интернет и тематические группы в соцсетях. Не знающие тонкостей этого дела родители почти наверняка рискуют наткнуться на аферистов . Большая часть махинаций происходит до клинических процедур, а именно в период, когда найденная претендентка выпрашивает средства на анализы и переезд в город биородителей. Первичные расходы на обследование, лечение и транспорт не всегда фиксируются с помощью договора, а значит, отыскать пропавшего с деньгами человека становится сложнее.

Запретный плод Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Есть несколько известных схем, которые были выявлены в ходе судебных разбирательств, из рассказов практикующих юристов и жалоб пользователей.

Дайте денег

Сценарий афер довольно типичен: мошенницы берут деньги на билеты и медосмотр, потом пропадают, не отвечают на звонки, но продолжают предлагать свои услуги в профильных группах .

Собеседница «Известий» Лина В. оказалась в такой ситуации. Женщина договорилась с суррогатной матерью о процедуре ЭКО, оплатила ей анализы и лечение инфекций. После чего «девушка из интернета» пропала. К счастью, мошенницу удалось разыскать.

— Девушка вернула мне деньги, но только после того, как я вычислила ее место работы и позвонила в офис. Я пригрозила, что приеду к ней на работу, она испугалась и вернула потраченное в тот же день, — рассказала Лина. — Девушка объяснила всё страхом участия в программе, но об этом можно сказать заранее, а не исчезать по окончании медобследования.

Пострадавшая подозревает, что таким образом девушка могла накрутить цену на свои услуги. Популярный вариант мошенничества — сдать нужные анализы, подлечиться, а затем предложить себя новой семье по более высокой цене.

Запретный плод Фото: ТАСС/UIG/Ton Koene

— Есть такой трюк у некоторых сурмам: проходят обследование за счет одних биородителей, а потом с полным пакетом анализов предоставляют свои услуги другим биородителям, но уже дороже, например, на 100 тыс. рублей, — поясняет Лина.

Некоторым клиентам удается вычислить аферистов заранее, еще до оплаты первичных услуг. Пользователь Константин Х. рассказал, как сам «пробил» потенциальную мошенницу.

Мужчина начал переписку с девушкой, чей контакт нашел в тематической группе во «ВКонтакте». Подтвердить свое участие в программе суррогатного материнства собеседница не смогла, хотя и указала о себе такую информацию в объявлении. Константин насторожился.

— Попросила деньги на автобус… Я в ответ попросил скан паспорта. Прислала на фамилию Новицкая и с другим возрастом (отличным от возраста в объявлении. — «Известия»), — рассказывает он. — Пробил в интернете, оказалось, что год назад этот паспорт фигурировал в агентстве эскорт-услуг в казино Казахстана. Я сделал вид, что не знаю этой информации, и попросил остальные сканы (прописка и ребенок). Девушка скинула другой паспорт, возможно, поняв, что ее могут вычислить. Паспорт был на новую фамилию — Барабанова. Я пробил и Барабанову. Нашел упоминание на местном форуме: девушка просит прислать деньги для отправки телефона почтой, а потом кидает. Прислал скриншот сообщений, что ее ищут как «кидалу». Молча занесла меня в черный список.

Запретный плод Фото: ТАСС/Александр Рюмин

К слову, упоминание Барабановой Ю.В. то и дело мелькает в обсуждениях на клиентских форумах. Время от времени пользователи предупреждают друга друга: будьте осторожны, Барабанова завела новую страничку и снова в деле!

Пройдемте в суд

Бывает, что афера заходит слишком далеко. Если не распознать обман сразу, восстанавливать справедливость приходится в суде. На портале «Судакт» есть такой пример.

Семья из Пермского края договорилась об услугах суррогатной матери с гражданкой Мотовиловой. Биородители ежемесячно высылали 23 тыс. рублей и переводили деньги на «медицинскую диагностику». Требования Мотовиловой росли, вскоре ей якобы понадобились средства на дорогостоящее обследование. После пересадки эмбриона (на которую Мотовилова всё же явилась) девушка заявила о наступлении беременности, что оказалось неправдой — она предоставила ложные анализы и ложные справки о посещении врачей. За каждый этап «материнства» злоумышленница получила вознаграждение от биородителей. Когда обман раскрылся, семья потребовала завести уголовное дело по части мошенничества. Суд приговорил Мотовилову к 460 часам обязательных работ.

Между тем вероятность мошенничества сохраняется и во время беременности. Согласно российскому законодательству, суррогатная мать сама решает судьбу плода. . То есть женщина может прервать беременность без согласия генетических родителей. Или, что выгодней, попросить еще больше денег. Источник «Известий», эксперт в сфере права, приводит пример такой манипуляции:

Запретный плод Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Представьте ситуацию: семья и суррогатная мать. Первая попытка ЭКО неудачная, вторая, третья тоже, и только с четвертой у суррогатной матери наступает долгожданная беременность. Биородители возрастные, другой попытки получить эмбрионы у них нет. И вот суррогатная мать, узнав эти подробности у врача, говорит, что ранее у нее была договоренность с условными нефтяниками из Сургута. Они якобы обещали трехкомнатную квартиру в центре Москвы, но потом куда-то пропали. От безвыходности и нищеты сурмама согласилась на настоящую программу и стала готова на оплату в 2–3 млн рублей вместо прежних 15–20 миллионов. Затем сурмама говорит, что нефтяники вернулись и хотели бы работать только с ней. Все затраты они компенсируют, а текущую беременность придется прервать. Как думаете, многое готовы отдать родители, чтобы спасти своего ребенка? В итоге сурмама получила квартиру в центре Москвы, в тихих арбатских переулках. Родители сейчас арендуют жилье, но они со своим ребенком, они счастливы.

Чужое добро

Как ни странно, но суррогатных мам тоже обманывают. И делают это другие сурмамы. Главный трофей — идеальные результаты анализов и «незасвеченный» паспорт. Схема махинации проста: начать переписку с порядочной сурмамой, получить от нее справки обследований и фото паспорта с нужными страницами, затем, выдав себя за нее, вступить в переписку с клиентами-родителями. После первого перечисления денег подставная сурмама пропадает, а репутация добросовестной девушки испорчена.

О таком способе обмана, в частности, предупреждает пользовательница Аня К .: «Внимание, мошенница! Зовут Ульяна! Написала мне как от агентства сурмам, попросила у меня все данные, чтобы отправить врачу на одобрение, и паспорт просила для записи к врачу. Теперь она представляется мной, как сурмама. Будьте внимательны <...> я никогда не прошу денег сразу!»

Тот же прием применяет пользовательница по имени Виктория, которая размещает объявление о поиске сурмамы (обещает большой гонорар, полное содержание). А на следующий день предлагает себя в качестве роженицы.

Фото: vk.com

По словам источника «Известий», такой ход есть новая разновидность старой схемы, когда вместо себя неподходящая сурмама отправляет сдавать анализы подругу или иного соучастника аферы.

Погоня за рейтингом

Эксперты советует не искать сурмаму самостоятельно, никогда не высылать деньги вперед и компенсировать затраты после предоставления отчетов. А также всегда заключать договор, который обязателен в соответствии со ст. 55 закона «Об основах охране здоровья граждан в РФ».

Фирмы-посредники лучше и тем, что снимают лишний стресс с родителей и берут общение с сурмамой на себя, объясняет врач-репродуктолог Павел Базанов.

Выбирать агентства также стоит осторожно — некоторые компании искусственно завышают свой рейтинг. Так, агентство суррогатного материнства «Ева» опубликовало видеоотзыв одной из своих сурмам. Поиск через соцсети показал, что девушка в кадре не только «сурмама», но и актриса с портфолио на Akteram.com. Сейчас ссылка на личную страницу недоступна, однако сохранился скриншот сайта.

Отдельное расследование выпустили пользователи с Украины, где суррогатное материнство также пользуется спросом. Агентство «Артемида» изучило отзывы фирмы «Биотехком» и выявило предполагаемых комментаторов-ботов. Одни и те же юзеры рассказывают о бесплодии и тут же — о чудесной возможности стать суррогатной мамой. В подписках у комментаторов — лица, аффилированные с компанией «Биотехком». При этом отзывы к постам часто идут в связке — диалог разворачивается между парой пользователей, которые вместе обсуждают новые посты («Я рожала в …», ответ: «Слышала от знакомых позитивные отклики о ...»).