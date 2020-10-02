​​​​​​​ЭКО невидаль: в деле о продаже детей нашли врача без образования

В деле врачей, обвиненных в торговле детьми от суррогатных матерей, появились новые подробности. У одного из медиков, уролога Тараса Ашиткова, не оказалось профильного образования, выяснили «Известия». Однако этот врач успел поработать эмбриологом сразу в нескольких местах, в том числе и в «Некст Дженерейшен Клиник». Проверка этого учреждения, результаты которой есть в распоряжении "Известий", выявила семь случаев использования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) не в целях лечения бесплодия. Клиентами каждый раз вступали одинокие мужчины - граждане КНР. Адвокат медиков Игорь Трунов заявил "Известиям", что следствие планирует задержать несколько человек нетрадиционной ориентации в рамках расследования этого уголовного дела. Однако источник редакции, знакомый с ходом расследования, эту информацию опроверг - по его данным, арестовывать геев СК не собирается. Да и сам адвокат уже на следующий день отказался от своих слов.

Без подтверждения

В клинике, где работали врачи, обвиняемые в торговле детьми от суррогатных матерей, вскрылись новые нарушения. В распоряжении «Известий» оказались результаты проверки «Некст Дженерейшен Клиник» («НДК»), в ходе которой было установлено, что Тарас Ашитков, работающий в ней клиническим эмбриологом, не имел права осуществлять работы с применением ВРТ.

Выяснилось, что Тарас Ашитков не имел высшего профессионального образования по специальности «Биология», «Микробиология», «Биохимия», что является для врача-эмбриолога обязательным и регламентируется приказом № 541н от 23.07.2010 Минздрава РФ (документ определяет квалификационные характеристики должностей работников в здравоохранении). Таким образом был нарушен пункт Положения о лицензировании медицинской деятельности, в котором говорится о том, что работники учреждения должны иметь среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медобразование, необходимое для выполнения заявленных работ, а также сертификат специалиста (для специалистов с медобразованием).

При этом, судя по сайту «НДК», у Тараса Ашиткова солидный опыт работы. Свою деятельность он начал в 1995 году в Саратовском ОЦПСиР как врач уролог-андролог, приступив к работе после окончания Саратовского государственного медуниверситета (интернатура по специальности «Акушерство и гинекология», первичная специализация по урологии).

В 2000–2003 году Ашитков уже являлся научным сотрудником Центра биомедицинских исследований Медицинского Факультета Университета Техаса, США. (UTMB). В 2009 году он возглавил эмбриологическую лабораторию в Саратовском ОЦПСиР, а в 2013-м переехал в Москву, став ведущим эмбриологом, исполнительным директором клиники «Центр ЭКО». С 2016 года по июнь 2020-го нынешний фигурант дела о торговле детьми был завотделением ЭКО в ООО ЦМРМ «Петровские ворота» в Москве.

Также в профиле врача содержится информация, что в 2009 году он освоил специализацию по применению ЭКО и переноса эмбрионов в полость матки на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский цента акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России.

«Известия» запросили Минздрав и НЦ АГиП им. Кулакова на предмет подтверждения образования у Ашиткова.

- В базе данных нашего центра мы не нашли подтверждения, что данный доктор проходил в нем учёбу или стажировку, - сообщили "Известиям" в НЦ АГиП им. Кулакова.

Источник, знакомый с ситуацией, также добавил, что научно-образовательный центр вспомогательных репродуктивных технологий имени Фредерика Паулсена-старшего на базе «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» существует порядка трех лет. Даже если в 2009 году доктор Ашитков и приходил сюда, чтобы обучаться чему-то, это не подтверждает факт наличия у него профильного образования.

Клиники под угрозой

- Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, в медорганизации на должность эмбриолога могут быть приняты лица, имеющие высшее профессиональное образование по специальности "Биология", "Микробиология", или "Биохимия" и дополнительное профессиональное образование в соответствии с направлением профессиональной деятельности. Врач акушер-гинеколог или врач-уролог не может быть принят на эту должность, не имея соответствующего образования, - пояснила "Известиям" замдиректора центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Наталья Долгушина.

Все практикующие врачи обязаны иметь высшее профессиональное образование с соответствующей специализацией, а также раз в пять лет проходить дополнительное обучение и повышать свою квалификацию, добавил адвокат бюро S&K Вертикаль Максим Стрильченко. По его словам, для работы по соответствующей специальности необходимо иметь два документа. Однако случается, что врачи не могут или не хотят возиться с подтверждением квалификации и приобретают поддельные сертификаты, которые затем представляют в медучреждение.

- Подделка и использование как диплома, так и сертификата квалифицируются одинаково, так как оба документа предоставляют лицу специальные права. Если имела место покупка поддельного документа, наступит ответственность, предусмотренная ч. 5 ст. 327 УК РФ. Санкциями для такого врача могут быть штраф до 80 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев, - заключил Максим Стрильченко.

Росздравнадзор должен расценить это как грубое нарушение лицензионных требований организацией, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. Для коммерческих медучреждений это карается штрафом от 100 до 200 тысяч рублей, а также приостановкой деятельности на 90 дней (ч.4 ст.14.1 КоАП РФ).

«Известия» запросили Росздравнадзор на предмет проверок клиник, где работал Тарас Ашитков, а также санкций, которые им грозят.

Семь я

Как выяснили «Известия», ходе проведения проверки в «НДК» установлено семь случаев использования вспомогательных репродуктивных технологий не в целях лечения бесплодия, для лиц, не имеющих право для применения указанных технологий.

Заказчиками, указанными в документе о проверке, были генетические отцы из Китая, которым подбирали донора ооцитов — женской половой клетки, участвующей в размножении. При этом такой порядок нарушает российское законодательство, отметила Наталия Долгушина.

- В статье 55 Федерального закона об охране здоровья граждан №323-ФЗ четко прописано, кто может воспользоваться программой суррогатного материнства: это пары, находящиеся в зарегистрированном или незарегистрированном браке, либо одинокие женщины. Одинокие мужчины в этой статье закона не поименованы, - подчеркнула Наталия Долгушина.

Суррогатное материнство - это метод лечения бесплодия у женщин, которые из-за противопоказаний к вынашиванию беременности, патологии или отсутствия матки и других нарушений не могут выносить ребёнка, подчеркнула она. Одинокий мужчина не может воспользоваться программой суррогатного материнства, потому что у него нет медицинских показаний к данному виду лечения бесплодия.

- К помощи ВРТ прибегают пары (мужчина и женщина) и при наличии мужского фактора бесплодия, но это именно пары. На мой взгляд, здесь в законе все верно написано, и менять ничего не нужно, - сказала Наталия Долгушина.

В целом же, по ее мнению, в законодательстве по суррогатному материнству есть много пробелов. Не прописаны требования к договору, в недостаточной степени защищены права как потенциальных родителей, так и суррогатных матерей. Необходимо создать регистр суррогатных матерей в том числе для того, чтобы избегать мошеннических схем. Женщины могут даже не подозревать, что участвуют в таких схемах. Контроль за регистром следует отдать крупным государственным медицинским учреждениям, считает Наталия Долгушина.

Запутался в показаниях

Следствие готовит арест мужчин нетрадиционной ориентации, воспользовавшихся услугами клиник репродуктивной медицины, заявил «Известиям» 30 октября адвокат подозреваемых врачей Игорь Трунов. Подтверждающий эту информацию комментарий он дал и ТАСС.

- Сейчас будут проверять российских клиентов. Изъяли всю документацию с 2014 года, - сообщил адвокат, подчеркнув что иностранцы составляли только 10-15% клиентов клиники.

Однако уже 1 октября Трунов отказался от своих слов по поводу готовящихся арестов.

- ТАСС ссылается на какие-то свои источники в СК, но не я же могу говорить, что будет делать СК. Люди скажут, что я сошёл с ума, - заявил он.

Источник "Известий", знакомый с ситуацией, считает, что цель адвоката - поднять как можно больше хайпа. И это Трунову отчасти уже удалось. По следам скандала замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову. По ее словам, утверждения, что мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией не могут быть донорами, противоречат 19-й статье Конституции, где говорится о равных правах для мужчин и женщин.

- Среди задержанных есть лица нетрадиционной ориентации. Поэтому Трунов спекулирует на информации, рассказывая СМИ, что планируются такие аресты. На самом деле, следствие задерживать геев не планирует. Их интересуют только те, кто участвовал в торговле людьми, - рассказал источник "Известий".

Нетрадиционная ориентация не признаётся с точки зрения института семьи, под которым понимают союз мужчины и женщины, отметил в беседе с "Известиями" глава юркомпании AVG Legal Алексей Гавришев. Однако сама по себе она не может случить основанием для задержаний или каких-либо обвинений. Речь идёт скорее об административных барьерах. В тоже время надо понимать, что уголовной ответственности подлежат лица, осуществляющие торговлю детьми — независимо от их ориентации и вероисповедания, подчеркнул юрист.