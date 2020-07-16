Дорогие дети: кто организовал в Москве сеть по торговле младенцами

Дело столичных врачей, связанных с торговлей детьми от суррогатных матерей, приобрело неожиданный размах. В январе в московской квартире были найдены четверо младенцев, один из которых скончался. Началось расследование о незаконной продаже детей за границу, которое длилось полгода. Девять человек уже оказались в следственном изоляторе, восьми из них предъявлено обвинение по статье «Торговля людьми» , что грозит десятью годами тюрьмы. Кроме того, появилось подозрение, что детей рожали не только для обычных семей, хоть и иностранных, но, вероятно, и для ЛГБТ-пар . Подробности громкого дела – в материале «Известий».

Новые аресты

16 июля Басманный суд отправил в СИЗО трех обвиняемых в торговле детьми: гендиректора ООО «Европейский центр суррогатного материнства» Владислава Мельникова, переводчика Кирилла Анисимова и Романа Емашева. Они обвиняются в торговле людьми, совершенной группой людей и повлекшей по неосторожности смерть либо причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия по статьям УК РФ: «в» ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 30 и п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 127.1 . Четвертую обвиняемую - Татьяну Блинову - отправили под домашний арест. Ей вменяется причастность к торговле людьми, совершенной организованной группой ( п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ ). Меры пресечения для всех арестованных избраны до 14 сентября 2020 года.

врачи Эмбриолог Тарас Ашитков Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

За день до этого Басманный суд отправил в СИЗО еще четырех врачей, также обвиняемых в торговле детьми. Это два медика, которые c 20 июня работали в клинике NGS, эмбриолог Тарас Ашитков и гинеколог Юлианна Иванова, а также гинекологи Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова. Обвиняемым по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы») избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября.

Предположительно 14 июня был также задержан глава Европейского центра суррогатного материнства Евгений Мельников. Он известен тем, что его центр якобы подбирал суррогатную мать для Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Последний, правда, опроверг эту информацию. Сначала Мельникова отвезли на Петровку 38, а оттуда его отправили в 20-ю горбольницу с обострением хронической болезни нижней конечности.

Мертвый младенец

Началось все в январе, когда в Одинцово был найден мертвый младенец. Он погиб от синдрома внезапной детской смертности. Врачи «скорой помощи», которую вызвала няня, гражданка Украины, обнаружили в квартире еще троих двухмесячных детей. Выяснилось, что все они родились от суррогатных матерей. А биологические родители – филиппинцы – находились в процессе оформления документов, чтобы забрать их на родину. ГСУ СК по Московской области возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: торговля людьми и причинение смерти по неосторожности. Затем дело о незаконной торговле перешло уже в центральный аппарат СК и там застряло на полгода.

ск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По данным СМИ, филиппинец, отец двух маленьких близнецов, мальчика и девочки, является одним из высокопоставленных чиновников страны. Несмотря на огромное количество писем и обращений, которые он и его адвокат написали в СК, никто ничего внятного о дальнейшей судьбе детей не сообщает. И филиппинцы уже полгода не могут увезти своих детей домой.

В конце июня произошел второй подобный случай, к счастью, без летальных исходов. На Аргуновской улице в Москве нашли сразу пятерых младенцев возрастом от 6 дней до 6 месяцев. Суррогатными матерями были россиянка и гражданка одной из стран ближнего зарубежья. Детей направили в больницы для того, чтобы получить заключение об их состоянии: сейчас они вполне здоровы и находятся в удовлетворительном состоянии. Родители живут в Китае. Они, так же как и филиппинцы, пытаются добиться информации о своих детях и уже подготовили иски в суд. Документы на вывоз оформляла московская фирма «Росюрконсалтинг», специализирующаяся на услугах суррогатного материнства.

Оставшиеся без опеки

В ходе расследования стало известно, что в 2014–2020 гг. в Москве две коммерческие организации совместно с работниками частных медицинских центров предоставляли услуги суррогатного материнства. Следствие считает, что при этом они нарушили законодательство Российской Федерации в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.

сурро Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Как объяснил «Известиям» адвокат Александр Иноядов, «уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения младенцев, оставшихся без родительского попечения и не переданных под опеку. В такой ситуации уход за детьми должен осуществляться в специализированных условиях под контролем государства. Представители родителей малышей могут участвовать в юридических процедурах, но заменять самих родителей по доверенности нельзя. Что касается суррогатного материнства в России в целом, то специального закона не принято, поэтому отношения регулируются рядом нормативных правовых актов, включая Семейный кодекс, согласно которому лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка. Поэтому необходимо разработать специальный закон, который бы не только урегулировал права и обязанности каждого из заинтересованных лиц, но и функции госорганов».

Крайняя няня

В расследовании фигурирует и еще одна компания - «Свитчайлд». Ее представитель, юрист Калой Ахильгов рассказал в интервью «Первому каналу», что «пандемия поставила всех в тупик, но в этой части никто никаких законов не принял. Все исходили из действующего законодательства. Ответственность исполнителя заканчивается после передачи ребенка представителю заказчика, а им выступает в случае передержки няня. Вся ответственность ложится на нее».

Дети для гей-пар

Однако, судя по всему, расследуемое дело принимает гораздо более серьезный оборот. По сообщению РЕН-ТВ, среди клиентов, пользовавшихся услугами центров по предоставлению суррогатного материнства, были представители ЛГБТ. По некоторым данным, часть задержанных врачей якобы также является представителями ЛГБТ-сообщества.

Как рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах, бизнес по торговле детьми якобы организовал Константин Свитнев, директор «Росюрконсалтинга». Он фактически поставил на поток производство детей суррогатными матерями в интересах зарубежных гей-пар. Константин Свитнев сейчас скрывается в Чехии, у него самого четыре таких ребенка, рожденных (по документам) в один день. Задержанный Евгений Мельников, по некоторым данным, является совладельцем компании «Росюрконсалтинг».

врачи Юрист Роман Емашев, фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей в Басманном суде Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Участники бизнеса подыскивали асоциальных женщин, которые рожали детей для передачи за рубеж, преимущественно гей-парам. Эта схема вскрылась совершенно случайно в апреле этого года. В Одинцово, при расследовании дела о смерти младенца, правоохранители и вышли на эту сеть. Выяснилось, что в нескольких клиниках занимались искусственным оплодотворением женщин, которые производили детей на продажу. Этот факт сейчас и вменяется в вину подозреваемым - им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Кроме того, в документах найдены многочисленные нарушения: например, договора составлялись задним числом.

Талантливые врачи и прекрасные специалисты

В связи с тем, что в деле фигурируют дети, оно слушается в закрытом режиме. Известно, что обвиняемые вину не признают, они утверждают, что просто делали свою работу. О некоторых из арестованных легко можно найти самые положительные отзывы, это опытнейшие и талантливые врачи с богатой практикой. Так, Тарас Ашитков, врач с 26-летним стажем, считается прекрасным специалистом по ЭКО. Он является членом российской, американской и европейской ассоциаций репродуктологии, к нему на ЭКО приезжали бездетные пары со всей страны и даже из-за рубежа. Ашитков и его жена акушер-гинеколог высшей категории Юлианна Иванова приехали работать в Москву в 2016 году.

врачи Репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Врач высшей категории Лилия Панаиоти в течение 28 лет работала в роддоме №3 на Нежинской улице, в отзывах – только благодарности от рожавших с ней женщин. В то время, когда Тарас Ашитков предположительно подсаживал оплодотворенные яйцеклетки филиппинских родителей суррогатным матерям, все трое работали в клинике «Петровские ворота». Однако совсем недавно они уволились оттуда, а 20 июня муж с женой устроились на работу в центр NGC. Четвертая арестованная Валентина Чернышова работала курьером, доставляла суррогатным мамам продукты и лекарства.

Константин Свитнев, как оказалось, не скрывается, а может быть просто не в курсе происходящего.

врачи Врач высшей категории Лилия Панаиоти Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

- В деле фигурирует имя Константина Свитнева, - отметил адвокат Игорь Трунов, чья фирма представляет интересы фигурантов дела. - Упоминалось, что ему направляли ряд повесток, но он находился за рубежом. Я не знаю, насколько он осведомлен о том, что происходит сейчас в России. У следствия контактов с ним нет и каких-то легальных процедур - объявления его в розыск или избрания меры пресечения - не было. А для того, чтобы человека объявить в международный розыск нужно избрать меру пресечения. Все случаи незаконного и необоснованного взятия под стражу мы будем обжаловать, тем более что в отношении фигурантов было применено насилие. Кроме того, не допустили адвокатов, когда изымали детей – на сегодняшний день изъяли семерых. Сейчас мы ведем консультации с представителями иностранных государств и посольств, потому что дети – это иностранные граждане. Да, они рождены при помощи суррогатных технологий, но генетика подтверждает, что их родители – иностранцы.

Продолжение следует

Вполне вероятно, что на аресте девяти человек дело не закончится, так как в нем фигурирует множество людей, а расследование продолжается. Главврач клиники «Хорошая практика» Наталья Бадикова объяснила корреспонденту «Известий», что услуга суррогатного материнства оказывается во многих частных медучреждениях. В том числе, такая услуга есть во многих сетевых клиниках, которые занимаются вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ - методы лечения и процедуры, направленные на достижение беременности пациентки, при которых отдельные или все этапы зачатия осуществляются вне организма будущей матери).

врачи Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Вопрос в том, каким образом этим иностранцам оказывалась здесь, в России, услуга, каким образом они ее получали, через какие договора, документы. Это еще предстоит выяснить юристам. Важно, что в этом деле речь идет не только о задержанных специалистах, здесь наверняка участвовали эмбриологи, врачи-репродуктологи. С суррогатными матерями и получателями услуги суррогатного материнства обычно работает целая цепочка врачей.

- Насколько верно были оформлены эти иностранцы, надо разобраться, но назвать эту историю торговлей людьми никак нельзя, - считает Бадикова.

Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак отметил, что медицинское сообщество сейчас на стороне врачей.

- Мы не знаем деталей, - подчеркнул он в ходе в беседы с «Известиями». - По делу о торговле детьми арестовали эмбриолога. При чем тут он? Он не имеет никакого отношения к ребенку. Вся его функция - соединить половые клетки мужчины и женщины. Врач, который делал перенос эмбриона - он не ведет беременность и не оказывает юридическое сопровождение. Пациенты заключают договор с медицинским учреждением, здесь вопросы к юристам, агентствам могут быть, а врачи вообще ни при чем.

В России проще купить себе ребенка

Суррогатное материнство запрещено во многих странах: Франция, Норвегия, Германия, Швеция, Австрия, некоторые штаты США, поскольку там общество относится весьма негативно к подобному виду материнства, приравнивая его к коммерческой услуге. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ рассказал «Известиям», что, например, во Франции установлен законодательный запрет на использование репродуктивного материнства, поскольку этот метод целиком и полностью противоречит закону об усыновлении детей.

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