Суд арестовал еще четырех фигурантов дела о торговле детьми

Басманный суд отправил в СИЗО до 14 сентября этого года трех обвиняемых в торговле детьми: Мельникова Владислава, гендиректора ООО «Европейский центр суррогатного материнства», переводчика Кирилла Анисимова и Романа Емашева. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда в четверг, 16 июля.

Емашев, Мельников и Анисимов обвиняются в торговле людьми, совершенной группой людей и повлекшей по неосторожности смерть либо причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия по статьям УК РФ: «в» ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 30 и п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 127.1.

Еще одну фигурантку дела, Татьяну Блинову, отправили под домашний арест до этой же даты. Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Она обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми, совершенная организованной группой».

«Блинова закрывается листом и плачет», — отмечает журналист издания. Женщина — гражданка России, ранее не была судима. Она частично признала вину в том, что участвовала в программе суррогатного материнства, но ребенка продавать не собиралась. Сама она — мать-одиночка, есть дочь 2017 года рождения.

Адвокат обвиняемых, Игорь Трунов, заявил, что решения будут обжаловать в Мосгорсуде.

По его словам, иностранцы вывозили «своих кровных детей, но для суда это выглядит как особо тяжкое преступление».

«Блинова точно суррогатная мать. Будут задержания еще суррогатных матерей», — приводят «Известия» слова защитника.

В среду, 15 июля, Басманный суд столицы отправил в СИЗО также до 14 сентября четырех врачей одной из частных клиник, фигурантов дела о торговле людьми — Артура Ашиткова, Юлианну Иванову, Лилию Панаиоти и Валентину Чернышову.

На следующий день телеканалу РЕН ТВ стало известно, что среди клиентов врачей, подозреваемых в торговле детьми, были представители ЛГБТ, которые подыскивали себе ребенка из России. Отмечалось, что некоторые из восьми докторов, «оказавшихся на судебной скамье, сами являются представителями ЛГБТ-сообщества».

Ашитков — врач-эмбриолог, Иванова — его супруга, гинеколог-репродуктолог. Незадолго до задержания чета уволилась из клиники. Еще двое — гинекологи Панаиоти и Чернышова.

В январе в одной из квартир в подмосковном городе Одинцово нашли тело младенца. Сообщалось, что попав в подпольную детскую передержку, он умер от отсутствия медпомощи. По данным телеканала, малыша планировала усыновить семья с Филиппин.

Кроме этого новорожденного в приюте было еще трое детей. Их отправили на обследования. Были возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми.

Ребенок, который впоследствии погиб, родился с патологией, мать отказалась от него, передав фирме, занимающейся суррогатным материнством. Как отмечает РЕН ТВ, мать передала малыша на попечительство компании «Росюрконсалтинг», которая предоставляет услуги в сфере наследования и репродуктивного права, семейного права, суррогатного материнства.

Телеканал со ссылкой на данные налоговой службы отмечал, что партнером по бизнесу Мельникова является некий гендиректор и совладелец этой компании, Константин Свитнев. Ранее третьим совладельцем был Юрий Зимин. С этой фирмой был связан ООО «Европейский центр суррогатного материнства» и турфирма «Отдыхай!», гендиректором которой был Мельников. Сейчас турфирма не работает.