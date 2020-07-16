СК попросил арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми

Следственный комитет России в четверг, 16 июля, попросил Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.

Как сообщили телеканалу РЕН ТВ в пресс-службе суда, подозреваемые Емашев Р.В., Мельников В.С., Блинова Т.С., Анисимов К.В. будут доставлены в суд, где им изберут меру пресечения.

Также уточнялось, что всем им предъявлено обвинение по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

Накануне Басманный суд уже отправил в СИЗО других четырех врачей, обвиняемых в торговле младенцами в Москве. В отношении всех обвиняемых по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы») избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября.

Под арестом оказались два врача, которые на момент преступления работали в элитной частной московской клинике К+31, эмбриолог Тарас Ашитков и гинеколог Юлианна Иванова, а также гинекологи Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова.

В январе этого года в квартире в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок родился с патологией, и мать решила оказаться от него, передав фирме, занимавшейся суррогатным материнством. В результате малыш оказался в подпольной детской передержке, где не было врачей, которые могли бы сохранить жизнь ребенку, и вскоре умер. Помимо этого малыша в импровизированном приюте находились еще три ребенка. Их отправили на обследования. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми».