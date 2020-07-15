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Суд в Москве арестовал четырех врачей за торговлю младенцами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Басманный суд Москвы отправил в СИЗО четырех врачей, обвиняемых в торговле младенцами в Москве. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова в среду, 15 июля.

В отношении всех четырех обвиняемых по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы») избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября.

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Под арестом оказались два врача частной клиники NGC — уролог Артур Ашитков и гинеколог Юлианна Иванова, а также гинекологи Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова.

На заседании адвокаты обвиняемых и прокурор просили избрать медикам меру пресечения в виде домашнего ареста. Слушание ходатайств следствия прошло в закрытом режиме от представителей СМИ и слушателей из-за наличия в деле сведений о малолетних детях.

Никто из фигурантов вину не признает.

Ранее в среду Следственный комитет России просил Басманный суд арестовать указанных акушеров-гинекологов.

В конце июня медик, который пришел осмотреть новорожденного, обнаружил в квартире других малышей, всего их было пятеро. Отмечалось, что это произошло в квартире на Аргуновской улице в Москве.

Вместе с детьми там находились две женщины. Как отмечали СМИ, одна из них, по предварительным данным, была няней-китаянкой.

По версии правоохранительных органов, детей родили суррогатные матери.

Малышей доставили в три разные детские больницы, у них не выявили видимых патологий или следов насилия.

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