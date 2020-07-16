СК рассказал о ходе расследования дела о суррогатном материнстве

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту организации незаконного предоставления услуг суррогатного материнства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 16 июля.

По данным следствия, в 2014–2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медицинских центров за деньги предоставляли услуги суррогатных матерей. Следствие считает, что при этом они нарушили законодательство Российской Федерации в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.

Задержаны восемь участников преступной группы: три врача частных медицинских центров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Всем им уже предъявлены обвинения.

Ранее 16 июля СК попросил арестовать четырех человек по этому делу. Уточнялось, что всем им предъявлено обвинение по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

Накануне Басманный суд уже отправил в СИЗО других четырех врачей, обвиняемых в торговле младенцами в Москве. В отношении всех обвиняемых по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы») избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября.

Под арестом оказались два врача, которые на момент преступления работали в элитной частной московской клинике «К+31», эмбриолог Тарас Ашитков и гинеколог Юлианна Иванова, а также гинекологи Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова.

В январе этого года в квартире в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок родился с патологией, и мать решила оказаться от него, передав фирме, занимавшейся суррогатным материнством. В результате малыш оказался в подпольной детской передержке, где не было врачей, которые могли бы сохранить жизнь ребенку, и вскоре младенец умер. Помимо этого ребенка в импровизированном приюте находились еще трое детей. Их отправили на обследования. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми».