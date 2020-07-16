Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей
Общество
Песков заявил об отсутствии планов Путина ехать на Генсассамблею ООН
Авто
Российские автодилеры начали выдавать госномера
Общество
Мосгорсуд признал законным арест Фургала
Политика
Мишустин пообещал учесть поправки к Конституции при работе по нацпроектам

СК рассказал о ходе расследования дела о суррогатном материнстве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту организации незаконного предоставления услуг суррогатного материнства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 16 июля.

Привлечь за малютку: рожденных суррогатными матерями детей изъяли из московской квартиры
Биологические родители малышей не могут прилететь за ними в Россию из-за пандемии, а следователи возбудили дело о торговле людьми

По данным следствия, в 2014–2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медицинских центров за деньги предоставляли услуги суррогатных матерей. Следствие считает, что при этом они нарушили законодательство Российской Федерации в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.

Задержаны восемь участников преступной группы: три врача частных медицинских центров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Всем им уже предъявлены обвинения.

Ранее 16 июля СК попросил арестовать четырех человек по этому делу. Уточнялось, что всем им предъявлено обвинение по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

Накануне Басманный суд уже отправил в СИЗО других четырех врачей, обвиняемых в торговле младенцами в Москве. В отношении всех обвиняемых по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы») избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября.

Под арестом оказались два врача, которые на момент преступления работали в элитной частной московской клинике «К+31», эмбриолог Тарас Ашитков и гинеколог Юлианна Иванова, а также гинекологи Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова.

В январе этого года в квартире в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок родился с патологией, и мать решила оказаться от него, передав фирме, занимавшейся суррогатным материнством. В результате малыш оказался в подпольной детской передержке, где не было врачей, которые могли бы сохранить жизнь ребенку, и вскоре младенец умер. Помимо этого ребенка в импровизированном приюте находились еще трое детей. Их отправили на обследования. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020