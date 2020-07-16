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Московских врачей заподозрили в продаже детей ЛГБТ-парам за рубеж

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Среди клиентов московских врачей, подозреваемых в торговле детьми, были представители ЛГБТ, которые подыскивали себе ребенка из России. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 июля.

«Такой являлась по меньшей мере одна пара усыновителей детей от суррогатной матери», — отмечается в сообщении.

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По данным телеканала, некоторые из восьми докторов, которые «оказались на судебной скамье, сами являются представителями ЛГБТ-сообщества».

В четверг ожидается заседание по избранию меры пресечения четырем фигурантам дела — Емашеву Р.В., Мельникову В.С., Блиновой Т.С. и Анисимову К.В.

Накануне Басманный суд Москвы отправил в СИЗО четырех врачей одной из частных клиник, фигурантов дела о торговле людьми — Артура Ашиткова, Юлианну Иванову, Лилию Панаиоти и Валентину Чернышову. Они пробудут под стражей до 14 сентября.

По данным РЕН ТВ, Ашитков — врач-эмбриолог, Иванова — его супруга, гинеколог-репродуктолог. Незадолго до задержания супруги уволились из клиники. Еще двое — гинекологи Панаиоти и Чернышова.

Ранее сообщалось, что среди задержанных есть известный медик, генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников. Сейчас он находится в специальной больнице из-за обострения хронического заболевания после задержания. По данным телеканала, у него заболела нога.

В одном из интервью Мельников рассказал, как его центр подбирал суррогатную мать для российских звезд — Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Однако Галкин заявил РЕН ТВ в четверг, что он и Пугачева не сотрудничали со структурами этого медика по вопросам суррогатного материнства.

В январе этого года в одной из квартир в подмосковном Одинцово обнаружили тело младенца. Ребенок родился с патологией, мать отказалась от него, передав фирме, которая занимается суррогатным материнством. По данным РЕН ТВ, биологическая мать передала ребенка на попечительство компании «Росюрконсалтинг», которая предоставляет услуги в сфере наследования и репродуктивного права, семейного права, суррогатного материнства, представляет интересы клиента в суде.

Телеканал со ссылкой на данные налоговой службы отмечает, что гендиректор и совладелец юридической компании — Константин Свитнев, а его партнер по бизнесу — Владислав Мельников. Ранее третьим совладельцем был Юрий Зимин. С этой фирмой был связан ООО «Европейский центр суррогатного материнства» и турфирма «Отдыхай!», гендиректором которой являлся также Мельников. Сейчас турфирма не работает.

В итоге малыш попал в подпольную детскую передержку, где умер, потому что там не было врачей. По данным телеканала, погибшего собиралась усыновить семья с Филиппин.

Кроме этого новорожденного в импровизированном приюте было еще трое детей. Их отправили на обследования. Были возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми.

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