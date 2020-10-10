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Один не дома: почему в Гатчине умер ребенок от суррогатной матери

В Санкт-Петербурге ожидают предложения МИДа по отправке десятков младенцев к родителям
Фото: Depositphotos
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Один не дома: почему в Гатчине умер ребенок от суррогатной матери
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2020-10-09 17:09:10
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Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга рассчитывает в течение двух недель получить от МИД РФ ответ на вопрос, как быть с застрявшими из-за закрытых границ детьми от суррогатных матерей. Об этом «Известиям» рассказали в комитете. По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в Северной столице и ее окрестностях таких младенцев около 150. 8 октября один из них был найден мертвым в Гатчине — этого малыша не смогли забрать китайские родители. По данным МИД РФ, от граждан КНР было получено большинство обращений о передаче детей от суррогатных матерей иностранным гражданам — генетическим родителям, не сумевшим въехать в Россию из-за пандемии коронавируса. Вопрос решается на межведомственном уровне.

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Неродной город

В сентябре комитет по внешним связям Санкт-Петербурга направил обращение в МИД России с просьбой разъяснить порядок получения въездных виз для родителей находящихся в городе младенцев. К тому времени стало известно, что в Северной столице «застряли» десятки детей, рожденных суррогатными матерями. Власти города также попросили министерство предложить свои пути решения вопроса о воссоединении детей с их биологическими родителями.

Некоторые из младенцев находятся в социальных учреждениях Санкт-Петербурга, не имея документов, в том числе свидетельства о рождении. Это затрудняет определение их правового статуса и оснований для нахождения в социальных учреждениях города.

Ответ от МИДа ожидаем в течение двух недель, — сообщили «Известиям» в комитете по внешним связям Санкт-Петербурга.

Один не дома
виза
Фото: Depositphotos

«Известия» обратились в МИД за разъяснением ситуации с «иностранными» младенцами-нелегалами.

Наибольшее количество обращений о передаче детей от суррогатных матерей иностранным гражданам — генетическим родителям, не сумевшим въехать в Россию вследствие вызванных пандемией коронавируса ограничительных мер, было получено от граждан КНР (несколько десятков). В единичных случаях обращались граждане США и ряда европейских государств (Великобритании, Испании, Германии и Хорватии), — сообщали «Известиям» в ведомстве ранее.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, только в Северной столице находится 150 детей, которые не могут воссоединиться с родителями из-за закрытия границ.

Один не дома
аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В МИДе уточняли, что работают над юридическими аспектами организации въезда в Россию иностранных граждан упомянутой категории. Соответствующие изменения находятся в межведомственной проработке.

Чье наследие?

8 октября в одной из гатчинских квартир сотрудники правоохранительных органов нашли тело младенца, которого родила суррогатная мать. Управление Следственного комитета по Ленинградской области начало проверку по факту случившегося.

Малыш был рожден по программе суррогатного материнства для пары из Китая, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. По данным Ассоциации суррогатных агентств, компания «Наследие», с которой они заключили договор, принадлежит агенту из КНР. На связь с уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге его представители не выходили. С другими организациями, занимающимися подобной деятельностью, также не взаимодействовали.

Один не дома
оплодотворение
Фото: ТАСС/DPA/Klaus-Dietmar Gabbert

Телефоны, указанные на сайте компании «Наследие», недоступны. Ее страница в Instagram удалена, последние записи в аккаунте «ВКонтакте» обрываются летом 2019 года. Журналисты, прибывшие по адресу компании, увидели закрытые двери. Внутри никого не было.

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Исходя из имеющихся данных, клиника суррогатного материнства в полном объеме исполнила свои обязательства перед заказчиком, уверен управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Закрытие границ является форс-мажорным обстоятельством, и компания не может нести за него ответственность.

— Если смерть ребенка наступила вследствие халатности сотрудников клиники, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, а юридическое лицо — отвечать в гражданском процессе перед потерпевшей стороной. Если же будут обнаружены следы насильственной смерти ребенка, правоохранительные органы возбудят уголовное дело по соответствующей статье УК для установления виновных в убийстве, — пояснил Алексей Гавришев.

Бизнес на детях

Основная сложность этой ситуации заключается в том, что сопровождение детей, рожденных по договору о суррогатном материнстве, находится вне поля государственного контроля, считают в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Существует большое количество «теневых» агентств, по которым нет никакой информации — ни об общем числе детей, которыми они занимаются, ни о том, где живут эти младенцы, в каких условиях они содержатся.

Один не дома
беременная
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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«Известия» направили запросы в аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой и Росздравнадзор с просьбой рассказать, какие меры планируются в отношении недобросовестных участников рынка суррогатного материнства.

По мнению экспертного сообщества, в законодательстве этой сферы есть много пробелов. Суррогатное материнство не должно рассматриваться как один из видов бизнеса, в котором задействована целая сеть посреднических структур, считает эксперт Национальной медицинской палаты, профессор кафедры уголовного права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Антонина Чурпова.

— Важный вопрос в процессе суррогатного материнства — кто может оказывать эти услуги. Как мы видим, эта сфера в нашей стране имеет свои особенности. Это высокий уровень коммерциализации, ведущая роль посреднических структур — агентств по суррогатному материнству, которые сводят потенциальных родителей, суррогатных матерей и медицинские организации, определяют гонорар за оказанные услуги, — подчеркнула эксперт.

Один не дома
младенец
Фото: Depositphotos
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По ее словам, в странах, где суррогатное материнство допускается, например в отдельных штатах США, посредничество в предоставлении этого вида медицинских услуг категорически запрещено.

— Поэтому, поскольку суррогатное материнство рассматривается как один из вариантов оказания медицинской помощи по лечению бесплодия, сторонами нотариально удостоверенного договора могут быть медицинские организации, как государственные, так и частные, потенциальные родители, суррогатные матери. Центры суррогатного материнства, не имеющие отношения к медицине, следует исключить из этой процедуры, — заключила Антонина Чурпова.

Есть и другая точка зрения на этот вопрос.

Я не согласна, что нужно отказаться от посредников и оставить только медицинские центры. Иностранцы обращаются к услугам суррогатного материнства в нашей стране именно через посредников — им нужны юристы, переводчики и так далее, — рассказала директор одной из столичных клиник, занимающихся вспомогательными репродуктивными технологиями. — Но из-за закрытых границ дети остались без защиты в нашей стране. После рождения суррогатные мамы от них отказались — так что это дети-отказники. Иностранцы могут сделать доверенность на человека в России, который будет следить за их ребенком. Но не все готовы добросовестно выполнять эту обязанность.

Один не дома
роды
Фото: commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Delia Martinez
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Специалисты также считают, что в РФ недостаточно защищены права как потенциальных родителей, так и суррогатных матерей. По мнению замдиректора Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Наталии Долгушиной, необходимо создать регистр суррогатных матерей, в том числе для того, чтобы избегать мошеннических схем. Ведь женщины могут даже не подозревать, что участвуют в таких схемах. Контроль за регистром следует отдать крупным государственным медицинским учреждениям, считает эксперт.

Напомним, что сейчас в России расследуется уголовное дело по статье о торговле детьми от суррогатных матерей в отношении восьми врачей. Толчком для расследования стал случай гибели младенца на «суррогатной ферме». Тело ребенка нашли в январе 2020 года в одной из квартир в Одинцово. Вместе с ним в приюте находились еще три малыша.

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