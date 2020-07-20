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Без лишних смотрин: в России начали усыновлять детей в онлайн-режиме

Новый формат появился во время пандемии, но вряд ли приживется после снятия ограничений
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Без лишних смотрин: в России начали усыновлять детей в онлайн-режиме
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2020-07-17 16:43:48
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За время пандемии в России произошли первые онлайн-усыновления, выяснили «Известия». Поскольку посещать сиротские учреждения запрещено, отбор кандидатов органами опеки, знакомство с детьми и другие процедуры происходили в дистанционном режиме. Лично будущие родители лишь готовили медицинские документы и забирали ребенка. Новый формат хорош тем, что у сирот есть шанс обрести семью, несмотря на изоляцию, которая продлится для детских учреждений до конца года, считают эксперты. Но после снятия ограничений практиковаться он будет вряд ли.

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В России стоит продолжить практику устройства детей в семьи с использованием дистанционных технологий, говорится в отчете по итогам общественного мониторинга деятельности организаций для детей-сирот в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Документ, с которым ознакомились «Известия», подготовили члены совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Онлайн-усыновления начались в России в апреле, рассказала «Известиям» один из авторов отчета член совета Елена Альшанская. Только правильнее говорить «семейное устройство», потому что детей и усыновляли, и передавали под опеку, и в приемную семью, уточнила специалист.

— Собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья, знакомство кандидатов с детьми проходят в формате видеоконференции. Сбор документов происходит тоже онлайн. В офлайне только получают медицинские справки и забирают ребенка. Причем обычно малыша выводят за территорию учреждения, чтобы посторонние не контактировали с остальными детьми, — рассказала Елена Альшанская.

Без лишних смотрин
Без лишних смотрин: в России начали усыновлять детей в онлайн-режиме
Фото: Depositphotos
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Понятно, что личное общение гораздо эффективнее, но в условиях пандемии, когда дети оказались абсолютно изолированы, решения лучше нет, уточнила она. Скорее всего, со снятием ограничений использование дистанционных технологий при устройстве детей в семьи уйдет в прошлое, хотя формат онлайн-собеседований в ряде случаев могут использовать и дальше, предположила эксперт. Впрочем, по постановлению Роспотребнадзора учреждения для сирот закрыты для посторонних до конца года и познакомиться с малышами до января можно будет только онлайн.

С 1 марта по 12 мая из детдомов 29 малышей были переданы на усыновление, 282 — на безвозмездную опеку, 618 — в приемную семью, говорится в отчете членов совета при правительстве. Можно предполагать, что в той или иной мере их устройство состоялось с использованием дистанционных технологий (ограничительные меры в сиротских учреждениях приняли уже в середине февраля).

Справка «Известий»

Исполнительным властям российских регионов стоит предусмотреть возможность на время эпидемии разместить детей из детских учреждений в семьях, говорится в рекомендациях федеральных чиновников. Они были сформулированы в совместном письме Минтруда, Минпросвещения, Минздрава и Роспотребнадзора.

Ведомства также рекомендовали губернаторам обеспечить круглосуточное медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей в сиротских учреждениях, ограничить круг лиц, имеющих доступ в организацию.

Как именно должно проходить знакомство с представителями органов опеки, предварительное общение с ребенком, федеральное законодательство не регламентирует. Окончательное решение принимает суд с участием представителей органов опеки и прокуратуры, заседание может проходить заочно.

Как и до пандемии, потенциальный приемный родитель должен не иметь судимостей и не быть под следствием. У него должна быть достаточная жилплощадь, заработок, позволяющий содержать ребенка. Чтобы забрать малыша, нужно предоставить подтверждающие документы, получить акт осмотра жилья органами опеки и заключение о возможности быть кандидатом в усыновители. В ряде регионов также требуют дополнительные бумаги — например, психологическое заключение или характеристику с работы.

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Личные истории

Ваня (имя вымышленное для сохранения конфиденциальности) — кудрявый симпатичный мальчишка, внешне напоминающий маленького Пушкина, рассказывает волонтер-наставник фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Мария Полянская. К своим десяти годам этот ребенок уже несколько раз пережил предательство: сначала от него отказались родители, а два года назад вернула в детдом приемная семья. В конце 2019-го около трех-четырех месяцев с ним общались новые потенциальные папа и мама, но домой его в итоге так и не забрали. У Марии Ваня был, как говорят волонтеры, «в пиаре» — она публиковала в соцсетях фото и информацию о ребенке, благодаря которой им могут заинтересоваться потенциальные усыновители.

Без лишних смотрин
Без лишних смотрин: в России начали усыновлять детей в онлайн-режиме
Фото: Pixabay
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— В апреле пишет мне в Facebook мужчина лет 37–38: говорит, много раз видел этого мальчика, хотел бы взять. Я навела справки: у нас много общих знакомых, его очень рекомендовала одна из сотрудниц школы приемных родителей, — рассказывает Мария Полянская.

Дальше ситуация развивалась быстро: мужчина созвонился с директором детского дома, затем пообщался с мальчиком по Skype. Всё это вместо традиционных очных встреч и десятидневного знакомства, когда с ребенком можно видеться и забирать его на пару-тройку часов. Вскоре Ванины вещи уже собрали, и за калиткой детского дома его взял за руку приемный папа.

— Я теперь своего рода крестная мама — мы общаемся, созваниваемся. Присылали фотографии, как они гуляют, катаются на роликах — у Вани всё хорошо, — заканчивает рассказ Мария Полянская.

Впрочем, возможность забрать ребенка в семью в онлайн-режиме часто связана с конкретной ситуацией на местах, показывает история Ирины Рыбаковой (имя изменено по просьбе героини). Она решила усыновить двух детей, которые уже были у нее под опекой — менялась только форма так называемого семейного устройства.

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Мы подавали заявление на сайте суда. Насчет первой девочки судья позвонила нам по телефону, опросила, предложила провести заочное заседание. Также она связалась с органами опеки и прокуратурой и вынесла решение в нашу пользу. Несмотря на то, что ситуация была сложная — родная мама оставила девочку в роддоме, но не отказывалась от родительских прав, — рассказывает Ирина.

Вторую же девочку — ей тоже меньше года — удалось официально удочерить лишь спустя месяц, когда открылись суды, рассказала она. Причем заявления будущие приемные родители подавали в один и тот же суд, но попали они к разным судьям.

Важные оговорки

Новый формат устройства детей онлайн скорее экспериментальный и за такими семьями стоит понаблюдать, полагает председатель координационного совета Профессиональной гильдии психологов Светлана Штукарева. Без прямого личного контакта прочувствовать другого человека сложно и развитие отношений в этом случае становится еще более непредсказуемым, отметила эксперт. Вероятно, выходом может стать продолжение онлайн-знакомства в «гостевом режиме», предположила она.

Без лишних смотрин
Без лишних смотрин: в России начали усыновлять детей в онлайн-режиме
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Ранее Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила работы организаций, в которых дети получают образовательные, социальные и иные услуги в условиях распространения коронавирусной инфекции. Требования документа распространяются в том числе и на сиротские учреждения. Правила, в частности, запрещают до 1 января 2021 года доступ в организации для детей с круглосуточным пребыванием «лиц, не связанных с деятельностью этих учреждений». Это может означать, что сироты будут оставаться в изоляции до конца года и их не смогут навестить волонтеры или потенциальные новые родители. 29 профильных некоммерческих организаций уже обратились в Роспотребнадзор с просьбой дать разъяснения по этому поводу.

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