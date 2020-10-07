Папа не может: отцов и матерей предлагают уравнять в правах

Отцов необходимо уравнять в правах с матерями, предоставив им возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска. С такой инициативой выступили в Госдуме. Авторы законопроекта отметили, что пока такая преференция предусмотрена только для женщин, ухаживающих за ребенком до трех лет. Сейчас по всей стране находятся в декрете около 1,47 млн человек, и нововведение, считают эксперты, коснется не более 2% молодых родителей. Однако это, по их мнению, не повод для дискриминации.

Много или мало

Согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации», женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, может обратиться в службу занятости и за счет государства пройти обучение или курсы повышения квалификации. Так у нее появляется больше шансов на дальнейшее трудоустройство. Для отцов таких преференций не предусмотрено, хотя они тоже имеют право уходить в декретный отпуск.

— В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, — пояснила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессарабский.

Соответствующий законопроект уже отправлен на рассмотрение в Минтруд, добавила автор поправок.

В ведомстве по запросу «Известий» уточнили, что подсчет мужчин, находящихся в декретном отпуске, не ведется. Всего, по данным Фонда социального страхования, на 1 июля 2020 года пособие по уходу за ребенком получали 1,47 млн человек.

Папа не может Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Повышение квалификации и переобучение женщин, добавили в министерстве, ведется с 1 января 2020 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

— По состоянию на 1 июля 2020 года в целом по России договора на организацию переобучения и повышения квалификации заключены более чем с 30 тыс. женщин, — отметили в пресс-службе министерства.

Доля отцов, уходящих в декретные отпуска, довольно мала, отметила директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, эксперт по рынку труда Любовь Храпылина. Предположительно, в России их не более 2% от общего количества ухаживающих за детьми до трех лет.

— Да, сейчас есть очень современные женщины, которые обеспечивают свои семьи. Но в подавляющем большинстве случаев мужчина все-таки зарабатывает больше, — подчеркнула она. — Но на самом деле совершенно не важно, много таких мужчин или мало. Их всё равно надо поддерживать и облегчить им процесс возвращения на рынок труда. Уход за ребенком — это монотонные однообразные обязанности, профессиональные навыки в таких условиях теряются очень быстро.

Не только женщины

Эта история — не столько про подготовку отцов, сколько про популяризацию декрета для отцов и возможности, которые он дает, считает директор по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианна Шевченко.

Закон должен быть един для всех: гендерные разделения государству «не на руку», подчеркнул исполнительный директор объединения «Эксперты рынка труда» Михаил Семкин.

— Я бы поддержал инициативу, — заявил эксперт. — Конечно, наш менталитет не сравнить со скандинавскими странами, где мужчина в декрете считается нормой. Поэтому нужно формировать эту культуру. Если мужчина в рамках законодательства получит такие преференции, это расширит его возможности. Особенно в регионах, где есть серьезные перекосы в отраслевом аспекте и найти работу после перерыва крайне сложно, как и получить дополнительное финансирование на дополнительное обучение.

Папа не может Фото: Depositphotos

С учетом безработицы, которая пока только растет, и узкой специализации во многих субъектах предлагаемые поправки повысили бы конкурентоспособность молодых отцов, добавил Михаил Семкин.

Поддерживает инициативу и зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

— Когда мы говорим о дискриминации по половому признаку, мы должны понимать, что ей может подвергаться не только женщина, но и мужчина. И предоставление равных прав обоим родителям — это совершенно нормально, — заявил он.

Полезно или нет

Москвич Виталий Павлов уже полгода ухаживает за сыном Семеном. Его жена работает топ-менеджером в сфере продаж, и ее заработок ощутимо больше. Из-за этого молодые родители решили, что в декрет пойдет именно папа.

— Честно говоря, я не знаю, насколько это полезно, потому что список профессий, по которым ты можешь пройти переобучение или повысить квалификацию, ограничен, — сказал «Известиям» Виталий. — Сам я дизайнер, могу работать из дома. Поэтому, ухаживая за сыном, я нахожу время, чтобы брать заказы на дом и приносить в семью дополнительные деньги.

А вот его казанский «коллега» по декрету Дмитрий Савичев хотел бы пройти курсы переобучения.

— За год, который я сижу с дочкой, я понял: мне будет сложновато возвращаться на работу — я работаю в сфере строительства. Появляются новые технологии, материалы. Наверное, было бы полезно получить такие знания, — сказал молодой отец.

И даже если таких мужчин в России немного, это не значит, что на них не нужно обращать внимания, добавил он.