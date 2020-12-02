Чья мать родила: суррогатное материнство для иностранцев предложили запретить

Общественная палата предлагает запретить суррогатное материнство для иностранцев, а также для одиноких граждан России. В ОП уже подготовили проект резолюции по этому вопросу. В числе прочих предложений запрет на коммерческую рекламу ЭКО. 8 декабря состоится заседание ОП с представителями Госдумы, детскими омбудсменами и профильными врачами. По информации «Известий», после принятия резолюции подготовкой поправок будет заниматься группа депутатов во главе с Николаем Земцовым. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что суррогатное материнство в России давно нуждается в дополнительном регулировании. Особенно после случаев гибели младенцев, рожденных сурмамами, и ареста врачей по статье о торговле людьми. Но к вопросу надо подходить с осторожностью, чтобы не допустить упадка отрасли и не лишить страну статуса лидера в медицинском туризме.

Новые порядки

Общественная палата подготовила проект резолюции (есть в распоряжении редакции) по вопросу урегулирования суррогатного материнства в России. Среди предложений ОП — запрет на участие в программах сурматеринства иностранных граждан, запрет на его рекламу. Отказ от реализации суррогатного материнства на коммерческой основе, закрепление права использования программы только семейными парами и, соответственно, запрет для участия в программе одиноких мужчин и женщин.

Чья мать родила Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Katie Collins

Пристальное внимание на пробелы в регулировании суррогатного материнства общественные организации и органы власти обратили после трагедии в Одинцове. В январе в квартире подмосковного города нашли погибшего младенца. Кроме него, во временном «приюте» следователи обнаружили еще двоих детей, которых передали органам опеки. А в конце июня в московской квартире полиция нашла ещё пятерых новорождённых. Все они были рождены по программе суррогатного материнства. На данный момент в отношении девяти врачей и сотрудников коммерческих организаций возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми.

Предложения ОП уже нашли поддержку в Госдуме. По словам депутата, члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николая Земцова, от населения скрыто, сколько детей рождены суррогатными матерями, какова их судьба, для каких целей они были приобретены и находятся ли в безопасности.

— Сейчас эта область совершенно не регулируется законом. В результате наносится ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка , — заявил парламентарий.

После заседания в ОП будут проведены слушания в Госдуме, подготовлены проект поправок в законодательство и доклад со статистикой, которые направят президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям силового блока. Всё это будет представлено в контексте национальной безопасности, пояснил Николай Земцов.

Возможность рождения ребенка с помощью суррогатного материнства для российских пар в проекте остается, заверил член ОП Павел Пожигайло.

Чья мать родила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Надо просто включить суррогатное материнство в госпрограмму. Назначить государство ответственным. Главная задача — выработать требования к родителям и суррогатным матерям. Исключить возможность коммерческой выгоды и торговли в этой сфере. Пусть родители договариваются о вознаграждении с суррогатной матерью, а задача государства — гарантировать выполнение этого договора, чтобы не было злоупотреблений, — сказал эксперт.

Павел Пожигайло также подчеркнул, что к участию в слушаниях были приглашены как сторонники предложений ОП, так и их противники, чтобы были учтены мнения всех сторон.

Угроза для имиджа

Принимать закон или вносить поправки в действующий нужно с осторожностью. Если подходить к вопросу на уровне популистских заявлений, то страна перестанет быть лидером по репродуктивному туризму, а отрасль придет в упадок, считает председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар.

— Суррогатное материнство в России и так не рекламируется, а информирование на профильных сайтах не является рекламой , — отметила она. — Если запретить иностранным гражданам участвовать в программах суррогатного материнства, наше государство недополучит доходы от медицинского туризма, а клиники не заплатят дополнительные налоги. Иностранцы поедут в Грузию или на Украину, где это сделать возможно.

Чья мать родила Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski

Общественная палата уже не раз составляла резолюции по данному поводу, поэтому каким будет финальный вариант документа, сказать можно будет только после слушаний, отметил президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак. Однако, по его мнению, еще раз поднимать этот вопрос кажется абсурдным.

— Только в 2018 году было проведено почти 160 тыс. циклов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Всего к тому времени — около миллиона. Если посчитать еще за два года, то мы приблизимся к 1,5 млн циклов, — подчеркнул эксперт. — Суррогатное материнство в стране узаконено как вид медицинской помощи.

Наше государство крайне заинтересовано в развитии медицинского туризма, уточнил он.

— В стране нет дискриминации по цвету кожи, национальности, полу. У нас всем в равной мере положена медицинская помощь. И на каком основании тогда можно запретить суррогатное материнство для иностранцев? — задался вопросом специалист.

С ним не согласна член Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, действительно стоит ограничить право иностранцев на детей от российских сурмам. Однако запрет для одиноких родителей на использование программы стоит доработать, отметила депутат.

— Одинокая мать, равно как и одинокий отец, имеет право на детей. Но, с другой стороны, возможны злоупотребления. Неполные семьи и люди, которые предпочитают «особые отношения», могут воспользоваться ситуацией. Я не могу высказаться ни за, ни против данной инициативы , — пояснила парламентарий.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой разъяснить позицию ведомства по этому вопросу и сказать, сколько иностранцев воспользовались программой в 2019 году.

Требует перемен

На сегодняшний день есть четыре нормативных акта, которые регулируют сферу сурматеринства в России, рассказала главврач сети клиник «Медгород», гинеколог Наталья Бадикова.

— Мы всегда ссылаемся на них, когда направляем пациенток на ЭКО и ВРТ. Конечно, дополнительные поправки должны быть внесены, может быть, даже дополнительные вводные данные будут указаны в договоре между сурмамой и биологическими родителями. Потому что зачастую суррогатная мама не хочет отдавать ребенка биородителям. Мы рады общественной дискуссии, но редакцию поправок нужно еще обсуждать, — отметила эксперт.

Единого нормативного акта, который бы регулировал суррогатное материнство, в России нет. Оно разрешено в стране с 1 января 2012 года федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (№ 323, ст. 55). Также положения частично закреплены в Семейном кодексе (п. 4 ст. 51) и федеральном законе «Об актах гражданского состояния» (143). А медицинские показания, которые нужны для процедуры, перечислены в приказе Минздрава «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»(107н).

Чья мать родила Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Ben Birchall

В условиях множества законодательных актов, приказов и положений необходимо принять единый закон о суррогатном материнстве, считает председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву Виктория Данильченко. По ее мнению, в нем необходимо будет указать условия, при строгом соблюдении которых граждане могут воспользоваться услугами по суррогатному материнству. А в случае нарушения этих условий продумать уголовную ответственность, заявила эксперт.