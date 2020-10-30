Мама вне закона: семейные пары покупают детей у малоимущих

Участились случаи попыток продажи биологическими матерями своих новорожденных детей: только за октябрь правоохранительными органами были пресечены три таких преступления. И это лишь верхушка айсберга, в интернете можно найти подобные объявления (пусть даже не все они оказываются данными всерьез). Подпольный рынок торговли детьми существует, по мнению экспертов, и вне Сети. Почему же бездетные россияне готовы идти на преступление, вместо того чтобы усыновить ребенка законным путем? В проблеме разбирались «Известия».

Ради наживы

В большинстве случаев предприимчивые мамаши ищут покупателей на родительских форумах, в социальных сетях. Нередко вместо реальных покупателей на объявления отзываются сотрудники общественных организаций и правоохранительных органов. В Уголовном кодексе Российской Федерации на такие случаи имеется ст. 127.1 «Торговля людьми», ч. 2, пункт б) которой предусматривает ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы за продажу несовершеннолетнего.

Мама вне закона Деньги, полученные от продажи ребенка москвичкой, собиравшейся потратить их на новые сапоги Фото: МВД РФ

Тем не менее желающие заработать столь безнравственным и противным самой человеческой природе способом находятся. В начале октября в Москве задержали 25-летнюю женщину при попытке продать ребенка за 300 тыс. рублей. Этот случай вызвал волну возмущения в обществе: как призналась преступница, деньги она хотела потратить на новые сапоги. Заинтересованных в покупке «живого товара» мать-кукушка искала в интернете. Объявление попалось на глаза представителям движения «Альтернатива», волонтерской организации, занимающейся борьбой с торговлей людьми и вызволением из современного рабства. С помощью волонтеров движения правоохранительным органам удалось пресечь преступление.

А вот 37-летняя москвичка успела продать новорожденного сына 34-летней жительнице Краснодарского края. Сумма состоявшейся 18 октября преступной сделки пока не установлена следствием. Возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК, ведется расследование.

Мама вне закона Задержанная сотрудниками СК России по Красноярскому краю женщина, пытавшаяся продать своего ребенка Фото: СК РФ/krk.sledcom.ru

Последний известный случай в уходящем месяце произошел в Красноярске. Там 30-летняя гражданка передала своего сына бездетной паре за вознаграждение в 25 тыс. рублей. Известно, что у женщины уже есть трое детей, она считается социально неблагополучной и состоит на учете в полиции. На вырученные деньги, по ее словам, она хотела купить старшим детям одежду и сладости.

Не забота врачей

В последнем случае, по версии следствия, женщина, будучи беременна, нашла покупателей заранее через знакомых. В роддом она поступила под фамилией желающей взять ребенка и родила мальчика по ее паспорту, тем самым обманув сотрудников медицинского учреждения. Как объяснил эксперт по делам несовершеннолетних, адвокат московской коллегии адвокатов «Адвокатская лига» Александр Разумовский, в роддомах вполне возможен такой обман.

Мама вне закона Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

«Когда принимают рожениц в роддом, то особо на документы не обращают внимание. Там даже нет специальных устройств для проверки подлинности паспорта. Могла произойти такая ошибка по невнимательности. Но первая задача работников роддома — это сделать так, чтобы роды прошли нормально, чтобы и ребенок родился и мамочка не чувствовала никакого ухудшения здоровья. На документы обращается третьестепенное внимание. Нигде не прописано, что должны тщательно проверять документы», — отметил Разумовский .

Соучастники преступления

После выписки женщина передала новорожденного семейной паре. Но вскоре к ней пришли инспекторы по делам несовершеннолетних, которые регулярно навещают ее как стоящую на особом учете. Так выяснилось, что женщина уже родила, но местонахождение ребенка неизвестно. Многодетной матери пришлось сознаться в продаже сына. В ее отношении возбудили дело по п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127. 1 (купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Мальчика в итоге изъяли из семьи, которая его купила. Сейчас он находится в доме ребенка.

Мама вне закона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Теперь следователи собираются дать правовую оценку действиям покупателей. По словам адвоката Разумовского, их могут привлечь по тому же пункту ст. 127. 1 УК, что и мать, продавшую ребенка. «Субъектом преступления являются как продавец, так и покупатель. Часто бывает, что судят и привлекают к уголовной ответственности только продавца. Это только потому, что в роли покупателей выступают оперативники и после передачи денег задерживают мамочку, которая продает своего ребенка», — пояснил юрист.

Слишком сложная процедура

Факты купли-продажи детей, если сделка совершалась не под контролем оперативников, становятся известны крайне редко, «потому что доказать это очень сложно», подчеркнул Разумовский. Тем не менее покупатели, осознавая риск, всё равно идут на преступление. Почему же бездетные граждане не обращаются в органы опеки и детские дома, чтобы стать родителями в законном порядке?

Директор Рузского детского дома Жанна Слюнченко предположила, что люди могут бояться сложности процедуры. Алгоритм такой: нужно пройти четыре уровня подготовки в школе приемных родителей; пройти тестирование после каждого уровня; получить итоговое психолого-педагогическое заключение о готовности к приему детей; обратиться в органы опеки по месту жительства; собрать и сдать необходимые документы (обязательна справка об отсутствии судимости); получить в органах опеки заключение о том, что вы являетесь кандидатом в приемные родители или кандидатом на усыновление/удочерение; получить доступ к базе данных детей-сирот, выбрать ребенка; получить в органах опеки направление на посещение детей; приехать в детский дом, общаться с ребенком.

Мама вне закона Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

По словам Слюнченко, процедура хороша тем, что кандидаты на определенном уровне могу понять, нужно ли им становиться родителями или нет. Если в итоге ребенка забирают, приемную семью посещают органы опеки, за ней закрепляется куратор. Как считает Слюнченко, процесс лишь кажется сложным.

Руководитель НКО «Школа приемных родителей» Михаил Пименов считает, что семьи предпочитают покупать детей из-за существующих мифов вокруг органов опеки. «Ужасы [внушают] народу, что там такие злыдни в органах опеки [работают], вас обманут или в детских домах кошмар [происходит]. Они стоят в очереди, а тут какая-то женщина предложила [ребенка] за 25 тыс. рублей. Купил и нормально», — отметил он.

Справка без обмана

Другой легальный способ — суррогатное материнство. По словам адвоката Разумовского, этот процесс регулируется двумя законодательными актами — ст. 51 Семейного кодекса и ст. 55 закона «Об основах здоровья граждан. «Есть специальные фирмы, которые предлагают [услуги по] суррогатному материнству. Необходимо заключение официального договора. Передача ребенка происходит не нелегально, а в соответствии с законом. Всё делается открыто, в роддоме, если мама не против, выдается справка на семейную пару», — сказал Разумовский.

Мама вне закона Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов