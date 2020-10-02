Адвокат назвала признаки торговли детьми

Адвокат Мария Ярмуш рассказала «Известиям» 2 октября, в каких случаях появление детей у одиноких отцов может считать торговлей, а в каких нет.

30 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в рамках расследования дела о торговле детьми следователи решили задержать и ходатайствовать об аресте мужчин, которые воспользовались услугами суррогатного материнства. По словам источника, мужчинам могут предъявить обвинение в покупке детей. Завершение расследования уголовного дела планируется до конца года.

В России разрешено использовать процедуру ЭКО. При этом воспользоваться услугой может одинокая женщина или семейная пара, рассказала Мария Ярмуш.

Однако в законе не написано, что семейная пара должна быть обязательно в официальном браке. Они могут быть просто сожителями — в гражданском браке. И тогда оба родителя вписываются в актовую запись о рождении ребенка, добавила адвокат.

Если суррогатная мать, выносившая и родившая ребенка, не является его биологической матерью, а отец, который ее нанял и заплатил деньги, является биологическим отцом ребенка — это нельзя считать торговлей детьми, считает юрист.

«Если мужчина является биологическим отцом ребенка, к нему не могут предъявляться обвинения в покупке ребенка. Это не торговля людьми. Это деторождение. Если у правоохранительных органов есть сомнения, они должны проверить, не является ли суррогатная мать биологической матерью малыша. Если да, тогда ее можно привлекать за участие в схеме купли-продажи детей. А заодно и медицинские структуры, которые поспособствовали тому, чтобы мать продала своего ребенка», — сказала Ярмуш.



Если же одинокий мужчина записан отцом и воспитывает ребенка, рожденного суррогатной матерью, которому он не является биологическим отцом, то у следственных органов есть основания выяснить, на каком основании этот мужчина воспитывает чужого ему ребенка.

«Я считаю, что правоохранительным органам необходимо искать состав преступления по всем сомнительным процедурам ЭКО. Но совсем необязательно, если граждане заказали себе ребенка у суррогатной матери, то этого ребенка они купили», — заключила Мария Ярмуш.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 октября заявил, что в Кремле надеются, что Следственный комитет России даст разъяснения по поводу ситуации с мужчинами, прибегшими к услугам суррогатных матерей, а теперь подозреваемым в покупке детей, поскольку они не могли быть донорами при ЭКО.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила Генпрокуратуре письмо с просьбой не допустить изъятия детей у мужчин, прибегавших к услугам суррогатного материнства.

В январе в одной из квартир подмосковного Одинцово нашли тело младенца, которого мать отдала фирме «Росюрконсалтинг», занимавшейся суррогатным материнством. В квартире находились еще трое новорожденных.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». В рамках расследования были задержаны восемь человек, среди которых врачи и юристы, оформлявшие процедуру суррогатного материнства.