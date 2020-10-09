Москвичка пыталась продать ребенка ради новых сапог

Жительницу Москвы задержали при попытке продать ребенка за 300 тыс. рублей, деньги женщина планировала потратить на новые сапоги. Об этом 9 октября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на движение «Альтернатива» в социальной сети «ВКонтакте».

«Покупателями» стали активисты движения. В ходе переписки женщину предупреждали, что ребенка ждут опасные условия, но «продавца» это не смутило. По словам задержанной, ей были нужны деньги.

В ходе переписки с сестрой женщина обсуждала покупку новых сапог на полученные от продажи ребенка средства.

Также выяснилось, что «продавец» переписывалась с несколькими настоящими потенциальными покупателями.

Правоохранители возбудили уголовное дело о купле-продаже человека, ведется следствие .

В июле в Дагестане пять местных жительниц были осуждены за продажу ребенка. Их приговорили к лишению свободы сроком от трех до трех с половиной лет условно.