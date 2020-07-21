В Дагестане пять женщин осудили за продажу ребенка

В Дагестане пять местных жительниц осуждены за продажу ребенка. Их приговорили к лишению свободы сроком от трех до трех с половиной лет условно, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики во вторник, 21 июля.

«Избербашский городской суд с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Избербаша вынес приговор в отношении пяти жительниц республики, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми», — приводит данные ведомства ТАСС.

Сообщается, что в 2014 году женщина из города Избербаш с помощью трех посредников продала своего ребенка женщине из Хасавюртовского района за 200 тыс. рублей.

Ранее в этот же день Следственный комитет (СК) России объединил уголовные дела о продаже детей от суррогатных матерей в Москве и Подмосковье.

16 июля СК попросил арестовать четырех акушеров по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. За день до этого, Басманный суд уже отправил в СИЗО четырех врачей, обвиняемых в торговле младенцами в Москве.

При этом под арестом оказались два врача, которые на момент преступления работали в элитной частной московской клинике «К+31», эмбриолог Тарас Ашитков и гинеколог Юлианна Иванова, а также гинекологи Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова.

В конце июня в квартире на Аргуновской улице в Москве медик, который пришел осмотреть новорожденного, обнаружил пять младенцев. Вместе с ними находились две женщины. По версии правоохранителей, детей родили суррогатные матери. Было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

До этого — в январе 2020 года, в квартире в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок появился на свет с врожденной патологией, и его мать решила отдать новорожденного фирме, занимавшейся суррогатным материнством. Но ребенок оказался не в руках врачей, которые могли бы спасти ему жизнь, а в подпольной передержке, где никто не мог оказать ему помощь. В итоге вскоре младенец умер. В импровизированном приюте, помимо погибшего ребенка находились еще трое детей. Их отправили на обследования. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми».